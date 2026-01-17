SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Declaran Alerta Roja en Coronel por incendio forestal y evacúan sector La Obra

    En las labores participan las compañías 2, 3 y 7 del Cuerpo de Bomberos de Coronel, junto a cinco brigadas de combate, un técnico, dos aviones cisterna y un helicóptero.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Senapred ordena evacuar sector La Obra en Coronel por incendio forestal CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Coronel, en la Región del Biobío, a raíz del incendio forestal “387 Cerro La Colonia”, el cual se mantiene en combate, según información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

    En el marco de la emergencia, Senapred solicitó la evacuación preventiva del sector La Obra, activando el sistema de mensajería SAE para alertar a la población. Desde el organismo llamaron a actuar con calma, acatar las indicaciones de la autoridad y considerar a las mascotas y sus necesidades durante el proceso de evacuación.

    De acuerdo con el reporte oficial, el siniestro presenta una superficie preliminar afectada de 1 hectárea y es combatido por un amplio despliegue de recursos terrestres y aéreos.

    Declaran Alerta Roja en Coronel por incendio forestal y evacúan sector La Obra Diego Martin

    En las labores participan las compañías 2, 3 y 7 del Cuerpo de Bomberos de Coronel, junto a cinco brigadas de combate, un técnico, dos aviones cisterna y un helicóptero.

    Como parte del apoyo logístico a los equipos en terreno, se informó que la Escuela José Tohá, ubicada en la comuna de Pinto, fue habilitada como centro de pernoctación para los brigadistas que enfrentan la emergencia.

    En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Biobío, Senapred determinó declarar Alerta Roja comunal, la que se mantendrá vigente desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten.

    La medida permitirá movilizar todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a los ya desplegados por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), con el objetivo de controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento.

    Declaran Alerta Roja en Coronel por incendio forestal y evacúan sector La Obra JOSE ROBLES/ ATON CHILE
    Más sobre:IncendioSenapredCoronelSAERegión del BiobíoSiniestro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Prisión preventiva para uno de los detenidos por femicidio de parvularia en Florida

    Detienen a recolector de basura que disparó en contra de una persona en Curicó

    Trump impone nuevos aranceles a aliados europeos de Groenlandia hasta que complete la adquisición de la isla

    Dejan en prisión preventiva a presunto homicida de menor de edad colombiano en Antofagasta

    Desaparece avión con 11 personas a bordo en Indonesia: activan operativo de búsqueda

    “No fue coordinada con Israel”: Netanyahu rechaza formación de la Comisión Administrativa Palestina ideada por Estados Unidos

    Lo más leído

    1.
    A qué hora y dónde ver la final de Chile vs. Brasil por el Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver la final de Chile vs. Brasil por el Mundial de la Kings League

    2.
    Temblor hoy, sábado 17 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 17 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    4.
    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    5.
    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Declaran Alerta Roja en Coronel por incendio forestal y evacúan sector La Obra

    Declaran Alerta Roja en Coronel por incendio forestal y evacúan sector La Obra

    Resultados de Admisión 2026: a qué hora se publican y cuándo inician las matrículas

    Resultados de Admisión 2026: a qué hora se publican y cuándo inician las matrículas

    A qué hora y dónde ver la final de Chile vs. Brasil por el Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver la final de Chile vs. Brasil por el Mundial de la Kings League

    Prisión preventiva para uno de los detenidos por femicidio de parvularia en Florida
    Chile

    Prisión preventiva para uno de los detenidos por femicidio de parvularia en Florida

    Detienen a recolector de basura que disparó en contra de una persona en Curicó

    Dejan en prisión preventiva a presunto homicida de menor de edad colombiano en Antofagasta

    Trump impone nuevos aranceles a aliados europeos de Groenlandia hasta que complete la adquisición de la isla
    Negocios

    Trump impone nuevos aranceles a aliados europeos de Groenlandia hasta que complete la adquisición de la isla

    Transparencia empresarial: Un valor imprescindible para recuperar la confianza en Chile

    Retail Financiero llama a una alianza tripartita para “rescatar a un millón de personas que están en el crédito informal”

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente
    Tendencias

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”

    Un paso más cerca del Super Bowl LX: la programación de los playoffs de la NFL este fin de semana
    El Deportivo

    Un paso más cerca del Super Bowl LX: la programación de los playoffs de la NFL este fin de semana

    “No me contrataron por feo”: la insólita razón que impidió la llegada de un defensor ruso a Barcelona

    Un alivio en medio de la crisis: Álvaro Arbeloa se anota con su primera victoria en el Real Madrid

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Reseña de libros: de Jon Lee Anderson a Trinidad Silva
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Jon Lee Anderson a Trinidad Silva

    Luck Ra, el humor de Erwin Padilla y las rancheras se toman el Patagual: así fue la segunda noche de Olmué 2026

    Stop!: Andy Bell brilla en el Caupolicán

    Trump impone nuevos aranceles a aliados europeos de Groenlandia hasta que complete la adquisición de la isla
    Mundo

    Trump impone nuevos aranceles a aliados europeos de Groenlandia hasta que complete la adquisición de la isla

    Desaparece avión con 11 personas a bordo en Indonesia: activan operativo de búsqueda

    “No fue coordinada con Israel”: Netanyahu rechaza formación de la Comisión Administrativa Palestina ideada por Estados Unidos

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”
    Paula

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida