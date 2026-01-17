El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Coronel, en la Región del Biobío, a raíz del incendio forestal “387 Cerro La Colonia”, el cual se mantiene en combate, según información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

En el marco de la emergencia, Senapred solicitó la evacuación preventiva del sector La Obra, activando el sistema de mensajería SAE para alertar a la población. Desde el organismo llamaron a actuar con calma, acatar las indicaciones de la autoridad y considerar a las mascotas y sus necesidades durante el proceso de evacuación.

De acuerdo con el reporte oficial, el siniestro presenta una superficie preliminar afectada de 1 hectárea y es combatido por un amplio despliegue de recursos terrestres y aéreos.

Declaran Alerta Roja en Coronel por incendio forestal y evacúan sector La Obra Diego Martin

En las labores participan las compañías 2, 3 y 7 del Cuerpo de Bomberos de Coronel, junto a cinco brigadas de combate, un técnico, dos aviones cisterna y un helicóptero.

Como parte del apoyo logístico a los equipos en terreno, se informó que la Escuela José Tohá, ubicada en la comuna de Pinto, fue habilitada como centro de pernoctación para los brigadistas que enfrentan la emergencia.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Biobío, Senapred determinó declarar Alerta Roja comunal, la que se mantendrá vigente desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten.

La medida permitirá movilizar todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a los ya desplegados por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), con el objetivo de controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento.