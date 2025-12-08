SHOA descarta tsunami en Chile tras sismo percibido frente a costa japonesa

A raíz de un sismo percibido frente a la costa de Japón durante la tarde de este lunes, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó que se pudiera generar un tsunami en el litoral chileno.

De acuerdo a lo informado por el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), el movimiento telúrico se registró a las 18.52 horas.

El temblor, de magnitud 6,5, se localizó a 172 kilómetros al este de la ciudad japonesa de Hachinohe, en el Océano Pacífico.

Tras el movimiento telúrico se inició una evaluación para determinar si el sismo podía provocar un tsunami en el litoral chileno. Minutos más tarde, el propio SHOA descartó dicha posibilidad.