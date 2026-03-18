Sube la parafina: revisa el precio del combustible para los próximos días
Se emitió un nuevo informe semanal de valores desde Enap que aplica a partir de este jueves.
Se dispone de nueva información sobre los valores de los combustibles para los próximos días, que no presenta cambios significativos, a excepción de una nueva alza del kerosene.
Los datos son publicados desde Enap, a través de su informe semanal de precios, que da cuenta de los costos a considerar cada semana.
Precio de la bencina desde el jueves 19 de marzo
Los precios de los combustibles presentan las siguientes variaciones para esta semana:
- Gasolina de 93 octanos tiene una variación de $0 por litro
- Gasolina de 97 octanos tiene una variación de $0 por litro
- Kerosene sube $107,4 por litro
- Diésel tiene una variación de $0 por litro
- GLP de uso vehicular tiene una variación de $0 por litro
Cabe recordar que Enap aclara que su publicación “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, por lo que los totales a pagar por el consumidor final están a cargo de las compañías distribuidoras, que los determinan de forma autónoma.
Para la estimación de precios, la empresa explica que tiene en cuenta los valores de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles, como el transporte marítimo hasta Chile.
Junto con lo anterior, también se consideran las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles y del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.
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