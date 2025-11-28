Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

Teletón 2025: revisa a qué hora comienza y la programación de artistas invitados. Foto referencial de archivo

Este fin de semana llega la nueva edición de la Teletón, junto a las 27 horas de amor de la cruzada solidaria televisada.

El evento comienza durante este viernes 28 de noviembre a las 22:00 horas, con espectáculos programados en bloques horarios en el Teatro Teletón.

A lo anterior se suma que durante este año se anunció el gran cierre de regreso en el Estadio Nacional.

El evento se puede seguir mediante los canales de televisión abierta asociados a Anatel, correspondientes a Canal 13, CHV, Mega, TVN, TV+ y La Red.

Para este año la meta a recaudar es de $40.502.617.946 y el sitio web de la Teletón permite realizar donaciones nacionales o desde el extranjero, mediante la plataforma de aportes del Banco de Chile.

Respecto a la programación del evento, esta considera números musicales, bailes, homenajes y más sorpresas. Revisa a continuación el detalle.

Programación de la Teletón 2025

Bloque 1, Obertura de 22:00 a 02:00 horas

Alan García

Denisse Malebrán

Francisco Sazo

Roberto Márquez

Kanela

Polimá Westcoast

Alanys Lagos

Consuelo Schuster

Nicole

Cristian Castro

Emmanuel, Yuri, Lucero y Mijares en el show Entre amigos

Katteyes

Bloque 2, Trasnoche de 02:00 a 08:00 horas

Obertura musical con influencers

Sketch de La oficina del Jappening con Ja

Batalla de famosos tributando a artistas con Julián Elfenbein/Freddy Mercury, Pamela Leiva/Anitta, Mónica Godoy/Rafaella Carra y Willy Sabor/Footlosse

El Muro

Pablito Pesadilla

Loyaltty

Julianno Sossa

Toly Fu

King Savagge

Lucky Brown

Históricos del Sound

Cierre musical de influencers

Cumbre de meteorólogos con Michelle Adams, Allison Göhler, Jaime Leyton y Yael Szewkis

Bloque 3, Mañana Familiar de 08:00 a 13:30 horas

Camino al desayuno junto a Kanela y Mario Kreutzberger

Tradicional desayuno con Mario Kreutzberger y Juan Pablo Queraltó

El payaso Plim Plim

Boyband chilena Q_ARE

Lara Campos

Actividades como la corrida del Banco de Chile y la Mascotatón

Bloque 4, Tarde Teletón de 14:00 a 17:00 horas

Obertura con madres cuidadoras y la actriz Carmen Disa

Competencia de Karting con Eliseo Salazar junto a Carla Jara, Cristián Riquelme, Francisco Puelles, Consuelo Schuster, Trinidad Cerda, Disley Ramos y Sebastián Ugarte

Musical de actores con Carmen Gloria Bresky, Claudio Olate, Fran Walker, Rey Alcalde, Claudio Castellón y más

Bloque 5, Cierre Teatro de 17:00 a 21:00 horas

Zúmbale Primo y Don Francisco

Homenaje a la Nueva Ola

El regreso de La cuatro

Darkiel

Bloque 6, Cierre Teletón en el Estadio Nacional desde las 22:00 horas