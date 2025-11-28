Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados
El evento se desarrolla el 28 y 29 de noviembre con bloques temáticos que reúnen música, humor y variadas actividades.
Este fin de semana llega la nueva edición de la Teletón, junto a las 27 horas de amor de la cruzada solidaria televisada.
El evento comienza durante este viernes 28 de noviembre a las 22:00 horas, con espectáculos programados en bloques horarios en el Teatro Teletón.
A lo anterior se suma que durante este año se anunció el gran cierre de regreso en el Estadio Nacional.
El evento se puede seguir mediante los canales de televisión abierta asociados a Anatel, correspondientes a Canal 13, CHV, Mega, TVN, TV+ y La Red.
Para este año la meta a recaudar es de $40.502.617.946 y el sitio web de la Teletón permite realizar donaciones nacionales o desde el extranjero, mediante la plataforma de aportes del Banco de Chile.
Respecto a la programación del evento, esta considera números musicales, bailes, homenajes y más sorpresas. Revisa a continuación el detalle.
Programación de la Teletón 2025
Bloque 1, Obertura de 22:00 a 02:00 horas
- Alan García
- Denisse Malebrán
- Francisco Sazo
- Roberto Márquez
- Kanela
- Polimá Westcoast
- Alanys Lagos
- Consuelo Schuster
- Nicole
- Cristian Castro
- Emmanuel, Yuri, Lucero y Mijares en el show Entre amigos
- Katteyes
Bloque 2, Trasnoche de 02:00 a 08:00 horas
- Obertura musical con influencers
- Sketch de La oficina del Jappening con Ja
- Batalla de famosos tributando a artistas con Julián Elfenbein/Freddy Mercury, Pamela Leiva/Anitta, Mónica Godoy/Rafaella Carra y Willy Sabor/Footlosse
- El Muro
- Pablito Pesadilla
- Loyaltty
- Julianno Sossa
- Toly Fu
- King Savagge
- Lucky Brown
- Históricos del Sound
- Cierre musical de influencers
- Cumbre de meteorólogos con Michelle Adams, Allison Göhler, Jaime Leyton y Yael Szewkis
Bloque 3, Mañana Familiar de 08:00 a 13:30 horas
- Camino al desayuno junto a Kanela y Mario Kreutzberger
- Tradicional desayuno con Mario Kreutzberger y Juan Pablo Queraltó
- El payaso Plim Plim
- Boyband chilena Q_ARE
- Lara Campos
- Actividades como la corrida del Banco de Chile y la Mascotatón
Bloque 4, Tarde Teletón de 14:00 a 17:00 horas
- Obertura con madres cuidadoras y la actriz Carmen Disa
- Competencia de Karting con Eliseo Salazar junto a Carla Jara, Cristián Riquelme, Francisco Puelles, Consuelo Schuster, Trinidad Cerda, Disley Ramos y Sebastián Ugarte
- Musical de actores con Carmen Gloria Bresky, Claudio Olate, Fran Walker, Rey Alcalde, Claudio Castellón y más
Bloque 5, Cierre Teatro de 17:00 a 21:00 horas
- Zúmbale Primo y Don Francisco
- Homenaje a la Nueva Ola
- El regreso de La cuatro
- Darkiel
Bloque 6, Cierre Teletón en el Estadio Nacional desde las 22:00 horas
- Obertura
- Myriam Hernández
- Pablo Alborán
- Zúmbale Primo
- Ana Torroja
- Musical de Emilia Dides, Bray On y Nico Ruiz
- Lucero
- María José Quintanilla
- Show de magia de Jean Paul Olhaberry
- Stefan Kramer
- Gino Mella
- Francisca Valenzuela
- Paulina Rubio
- Noche de Brujas
