    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    El evento se desarrolla el 28 y 29 de noviembre con bloques temáticos que reúnen música, humor y variadas actividades.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Teletón 2025: revisa a qué hora comienza y la programación de artistas invitados. Foto referencial de archivo VICENTE MUNOZ/ATON CHILE

    Este fin de semana llega la nueva edición de la Teletón, junto a las 27 horas de amor de la cruzada solidaria televisada.

    El evento comienza durante este viernes 28 de noviembre a las 22:00 horas, con espectáculos programados en bloques horarios en el Teatro Teletón.

    A lo anterior se suma que durante este año se anunció el gran cierre de regreso en el Estadio Nacional.

    El evento se puede seguir mediante los canales de televisión abierta asociados a Anatel, correspondientes a Canal 13, CHV, Mega, TVN, TV+ y La Red.

    Para este año la meta a recaudar es de $40.502.617.946 y el sitio web de la Teletón permite realizar donaciones nacionales o desde el extranjero, mediante la plataforma de aportes del Banco de Chile.

    Respecto a la programación del evento, esta considera números musicales, bailes, homenajes y más sorpresas. Revisa a continuación el detalle.

    Programación de la Teletón 2025

    Bloque 1, Obertura de 22:00 a 02:00 horas

    • Alan García
    • Denisse Malebrán
    • Francisco Sazo
    • Roberto Márquez
    • Kanela
    • Polimá Westcoast
    • Alanys Lagos
    • Consuelo Schuster
    • Nicole
    • Cristian Castro
    • Emmanuel, Yuri, Lucero y Mijares en el show Entre amigos
    • Katteyes

    Bloque 2, Trasnoche de 02:00 a 08:00 horas

    • Obertura musical con influencers
    • Sketch de La oficina del Jappening con Ja
    • Batalla de famosos tributando a artistas con Julián Elfenbein/Freddy Mercury, Pamela Leiva/Anitta, Mónica Godoy/Rafaella Carra y Willy Sabor/Footlosse
    • El Muro
    • Pablito Pesadilla
    • Loyaltty
    • Julianno Sossa
    • Toly Fu
    • King Savagge
    • Lucky Brown
    • Históricos del Sound
    • Cierre musical de influencers
    • Cumbre de meteorólogos con Michelle Adams, Allison Göhler, Jaime Leyton y Yael Szewkis

    Bloque 3, Mañana Familiar de 08:00 a 13:30 horas

    • Camino al desayuno junto a Kanela y Mario Kreutzberger
    • Tradicional desayuno con Mario Kreutzberger y Juan Pablo Queraltó
    • El payaso Plim Plim
    • Boyband chilena Q_ARE
    • Lara Campos
    • Actividades como la corrida del Banco de Chile y la Mascotatón

    Bloque 4, Tarde Teletón de 14:00 a 17:00 horas

    • Obertura con madres cuidadoras y la actriz Carmen Disa
    • Competencia de Karting con Eliseo Salazar junto a Carla Jara, Cristián Riquelme, Francisco Puelles, Consuelo Schuster, Trinidad Cerda, Disley Ramos y Sebastián Ugarte
    • Musical de actores con Carmen Gloria Bresky, Claudio Olate, Fran Walker, Rey Alcalde, Claudio Castellón y más

    Bloque 5, Cierre Teatro de 17:00 a 21:00 horas

    • Zúmbale Primo y Don Francisco
    • Homenaje a la Nueva Ola
    • El regreso de La cuatro
    • Darkiel

    Bloque 6, Cierre Teletón en el Estadio Nacional desde las 22:00 horas

    • Obertura
    • Myriam Hernández
    • Pablo Alborán
    • Zúmbale Primo
    • Ana Torroja
    • Musical de Emilia Dides, Bray On y Nico Ruiz
    • Lucero
    • María José Quintanilla
    • Show de magia de Jean Paul Olhaberry
    • Stefan Kramer
    • Gino Mella
    • Francisca Valenzuela
    • Paulina Rubio
    • Noche de Brujas
    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

