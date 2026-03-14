Temblor hoy, sábado 14 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, sábado 14 de marzo en Chile

Estos son los sismos informados por Sismología:

07:40 horas

Sismo de magnitud 3.0, ocurrido a 69 km al noreste de Calama y a una profundidad de 119 km.

07:34 horas

Sismo de magnitud 3.7, ocurrido a 70 km al este de Socaire y a una profundidad de 237 km.

03:19 horas

Sismo de magnitud 3.0, ocurrido a 23 km al norte de Putre y a una profundidad de 153 km.

01:14 horas

Sismo de magnitud 3.7, ocurrido a 46 km al norte de Punta de Choros y a una profundidad de 11 km.

01:11 horas

Sismo de magnitud 4.2, ocurrido a 46 km al suroeste de Huasco y a una profundidad de 26 km.

01:10 horas

Sismo de magnitud 3.3, con epicentro a 37 km al suroeste de Huasco y a una profundidad de 28 km.

00:31 horas

Sismo de magnitud 4.0, ocurrido a 36 km al sur de Huasco y a una profundidad de 33 km.

00:24 horas

Sismo de magnitud 3.9, ocurrido a 45 km al suroeste de Huasco y a una profundidad de 28 km.

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred: