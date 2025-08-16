SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Temblor hoy, sábado 16 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

Equipo de GrowthPor 
Equipo de Growth
Temblor hoy, sábado 16 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, sábado 16 de agosto en Chile

Estos son los sismos informados por Sismología:

06:47 horas

Sismo de magnitud 3.8, con epicentro a 62 km al noreste de Socaire y a una profundidad de 284 km.

04:38 horas

Sismo de magnitud 3.5, con epicentro a 26 km al suroeste de Sierra Gorda y a una profundidad de 88 km.

04:08 horas

Sismo de magnitud 4.1, con epicentro a 67 km al norte de Mina Collahuasi y a una profundidad de 139 km.

02:58 horas

Sismo de magnitud 3.7, con epicentro a 37 km al oeste de Taltal y a una profundidad de 53 km.

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

  1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
  2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
  3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
  4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
  5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
  6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

Lee también:

Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

¿Vía decreto o vía legal?: El camino de las propuestas económicas presidenciales

Un ex ejecutivo del Citi y ex autoridad delinea las propuestas de Kast para el mercado de capitales

Las millonarias indemnizaciones en juego tras la intoxicación y muerte de decenas de mascotas en 2021

El consumo de vino blanco crece en el mundo de la mano del cambio climático

Cadena de hoteles Explora buscará un socio minoritario

El antes y hoy de Parisi

Lo más leído

1.
En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

2.
El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

3.
Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

4.
Cumbre en Alaska: Trump y Putin no logran un acuerdo sobre Ucrania, pero reconocen “avances” y que negociaciones fueron “productivas”

Cumbre en Alaska: Trump y Putin no logran un acuerdo sobre Ucrania, pero reconocen “avances” y que negociaciones fueron “productivas”

5.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

Servicios

Temblor hoy, sábado 16 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 16 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 16 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, sábado 16 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

El antes y hoy de Parisi

Sin Calisto, Chile Vamos sella pacto con Demócratas

¿Vía decreto o vía legal?: El camino de las propuestas económicas presidenciales
Negocios

¿Vía decreto o vía legal?: El camino de las propuestas económicas presidenciales

Un ex ejecutivo del Citi y ex autoridad delinea las propuestas de Kast para el mercado de capitales

Las millonarias indemnizaciones en juego tras la intoxicación y muerte de decenas de mascotas en 2021

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación
Tendencias

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación

4 claves del caso Diego Fernández, el joven desaparecido hace 40 años cuyo cuerpo fue hallado en un jardín

“Apropiación cultural”: las disculpas de Adidas por el modelo Oaxaca inspirado en sandalias mexicanas

Entrevista con Juan Tagle: “El Claro Arena ayudará a retomar la senda de triunfos que inició en 2016”
El Deportivo

Entrevista con Juan Tagle: “El Claro Arena ayudará a retomar la senda de triunfos que inició en 2016”

Colo Colo y la UC buscan consuelo en el clásico

Vidal vs. Medel: cara a cara en el torneo local después de 18 años

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Spike Lee: “No voy a criticar sólo a Estados Unidos; en todo el mundo estamos perdiendo el control”
Cultura y entretención

Spike Lee: “No voy a criticar sólo a Estados Unidos; en todo el mundo estamos perdiendo el control”

Crítica de discos: The Doors y The Black Keys brillan; Jonas Brothers palidece

John Fogerty, Creedence y Los Beatles: en sus marcas

Alison Gopnik: “Los padres han reducido cada vez más el rango de cosas que los niños pueden hacer”
Mundo

Alison Gopnik: “Los padres han reducido cada vez más el rango de cosas que los niños pueden hacer”

De empresarios, militares y cocaleros a la política: Los candidatos que se disputan la presidencia de Bolivia

Zelensky anuncia reunión con Trump en Washington y respalda propuesta de encuentro trilateral con Rusia

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi