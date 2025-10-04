SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Temblor hoy, sábado 4 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

Por 
Equipo de Growth
 
María José Halabi
Temblor hoy, viernes 3 de octubre: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, sábado 4 de octubre en Chile

Estos son los sismos informados por sismología:

00:23 horas

Sismo de magnitud 3.8, ocurrido a 65 km al sureste de Socaire y a una profundidad 245 km.

04:14 horas

Sismo de magnitud 3.9, localizado a 69 km al sudoeste de Ollagüe y a una profundidad de 123 km.

04:22 horas

Sismo de magnitud 3.0, localizado a 60 km al norte de Calama y a una profundidad de 106 km.

05:26 horas

Sismo de magnitud 3.5, localizado a 39 km al noreste de Calama y a una profundidad de 127 km.

06:34 horas

Sismo de magnitud 3.7, localizado a 9 km al noreste de Parque Fray Jorge y a una profundidad de 30 km.

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

  1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
  2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
  3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
  4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
  5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
  6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

Lee también:

Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ataque de drones rusos a una estación ferroviaria deja alrededor de 30 personas heridas en Ucrania

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco

Investigan homicidio de niña de 5 años en toma Vista Hermosa de Lampa

El millonario estadounidense que apoya un telescopio “gigante” en Chile

Tres mujeres encabezan el ranking de reputación digital de líderes empresariales

Inflación y situación del empleo

Lo más leído

1.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

2.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

3.
Una clasificación insólita: las tarjetas meten a la Roja en octavos del Mundial Sub 20 pese a caer con Egipto

Una clasificación insólita: las tarjetas meten a la Roja en octavos del Mundial Sub 20 pese a caer con Egipto

4.
“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

5.
Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, sábado 4 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 4 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming
Chile

Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Investigan homicidio de niña de 5 años en toma Vista Hermosa de Lampa

Temblor hoy, sábado 4 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Tres mujeres encabezan el ranking de reputación digital de líderes empresariales
Negocios

Tres mujeres encabezan el ranking de reputación digital de líderes empresariales

El millonario estadounidense que apoya un telescopio “gigante” en Chile

La minería privada sube un 50% su tributación este año: cuánto aportan las empresas top 10

Anastasia Berg, filósofa: “La gente se exige mucho para decidir tener un hijo”
Tendencias

Anastasia Berg, filósofa: “La gente se exige mucho para decidir tener un hijo”

“Todos moriremos”: qué es la superinteligencia artificial y por qué hay que temerle, según el “profeta de la IA”

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Marcelo Bosch, exfigura de los Pumas: “Chile puede ganar su primer partido en un Mundial”
El Deportivo

Marcelo Bosch, exfigura de los Pumas: “Chile puede ganar su primer partido en un Mundial”

España y Brasil chocan en el Estadio Nacional sin margen de error en el Mundial Sub 20

La U rescata un empate ante Nacional en su debut en la Copa Libertadores femenina

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco

Sin Frenos: cómo el streaming se atreve con su primera serie sobre la migración venezolana en Chile

Con la influencia de su madre y de Borges: llega un libro guía sobre la literatura de César Aira

Ataque de drones rusos a una estación ferroviaria deja alrededor de 30 personas heridas en Ucrania
Mundo

Ataque de drones rusos a una estación ferroviaria deja alrededor de 30 personas heridas en Ucrania

A dos años del ataque de Hamas: la espera sin fin de los familiares de rehenes israelíes

Israel anuncia la “implementación inmediata” de la primera fase del plan de Trump para Gaza

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile
Paula

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más