SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Temblor hoy, viernes 26 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

Equipo de GrowthPor 
Equipo de Growth
Temblor hoy, viernes 26 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, viernes 26 de septiembre en Chile

Estos son los sismos informados por sismología:

00:12 horas

Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 19 km al sur de Camiña y a una profundidad de 98 km.

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

  1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
  2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
  3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
  4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
  5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
  6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

Lee también:

Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol comparece por primera vez desde su arresto en julio

La OTAN intercepta cinco cazas rusos que volaban cerca del espacio aéreo de Lituania

Violento robo a vivienda en Peñalolén: sujetos golpearon al dueño de casa

Qué desafíos plantean los acelerados avances de la IA en la política y gobernanza internacional

A qué hora comienza a llover hoy en Santiago, según el tiempo

María Sonora, el regreso del grupo chileno inconcluso que divisó el futuro: “En Chile ser de vanguardia no es un halago”

Lo más leído

1.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

2.
Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

3.
Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

4.
Jeannette Jara se atrevió a soltar al PC a 52 días de la elección

Jeannette Jara se atrevió a soltar al PC a 52 días de la elección

5.
Revive el triunfo de la Universidad de Chile sobre Alianza Lima que lo mete en la semifinal de la Copa Sudamericana

Revive el triunfo de la Universidad de Chile sobre Alianza Lima que lo mete en la semifinal de la Copa Sudamericana

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

Temblor hoy, viernes 26 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 26 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Violento robo a vivienda en Peñalolén: sujetos golpearon al dueño de casa
Chile

Violento robo a vivienda en Peñalolén: sujetos golpearon al dueño de casa

Temblor hoy, viernes 26 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Quiénes son los candidatos al Senado por la región de Arica y Parinacota

Trump anuncia nuevos aranceles: 100% a productos farmacéuticos y fuertes gravámenes a camiones y muebles
Negocios

Trump anuncia nuevos aranceles: 100% a productos farmacéuticos y fuertes gravámenes a camiones y muebles

Mercado sube proyecciones de PIB e inversión para 2025 y 2026: expertos lo atribuyen al ciclo electoral

Autor de polémico informe del BC sobre empleo defiende “robustez” metodológica y el momento de su publicación

Qué desafíos plantean los acelerados avances de la IA en la política y gobernanza internacional
Tendencias

Qué desafíos plantean los acelerados avances de la IA en la política y gobernanza internacional

A qué hora comienza a llover hoy en Santiago, según el tiempo

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña

Una profunda crisis financiera e importantes bajas: la caída libre de Samoa que contrasta con el éxito de los Cóndores
El Deportivo

Una profunda crisis financiera e importantes bajas: la caída libre de Samoa que contrasta con el éxito de los Cóndores

Hinchas de Derby County piden la salida de Ben Brereton de la titularidad tras mal inicio en la Championship

“Acabaron con el minibar”: revelan la indisciplina por la que el técnico de Colombia marginó a dos futbolistas del Mundial Sub 20

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Finde

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

María Sonora, el regreso del grupo chileno inconcluso que divisó el futuro: “En Chile ser de vanguardia no es un halago”
Cultura y entretención

María Sonora, el regreso del grupo chileno inconcluso que divisó el futuro: “En Chile ser de vanguardia no es un halago”

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca

Serie chilena Vencer o Morir logra nominación al Emmy Internacional

El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol comparece por primera vez desde su arresto en julio
Mundo

El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol comparece por primera vez desde su arresto en julio

La OTAN intercepta cinco cazas rusos que volaban cerca del espacio aéreo de Lituania

El presidente surcoreano ve “muy avanzado” el programa nuclear norcoreano y teme posibles exportaciones de armas

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?