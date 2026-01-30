SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología:

    03:10 horas

    Sismo de magnitud 3.9, ocurrido a 42 km al oeste de Navidad y a una profundidad de 22 km.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

    Lee también:

    Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Review de la Fibra Gamer de Movistar: ¿Vale la pena navegar a 940 Mbps?

    Review del Samsung Galaxy XCover7: un teléfono hecho para el sector industrial

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Favoritos, horarios y shows: lo que hay que saber antes de los Premios Grammy 2026

    Senado de EE.UU. logra acuerdo para evitar cierre del gobierno ante el debate por las redadas en Minnesota

    Parlamento de Venezuela aprueba ley de hidrocarburos y abre explotación petrolera a privados

    Lo más leído

    1.
    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios en Verano 2026

    Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios en Verano 2026

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dictan prisión preventiva para tres de los seis excarabineros formalizados por muerte de joven en Comisaría de Cauquenes

    Hombre de 54 años fallece tras recibir múltiples disparos en la Vega Central: fue atacado al interior de local

    Censo 2024: porcentaje de personas sin censar llegó a 7% y solo es superado por el fallido proceso 2012
    Negocios

    Censo 2024: porcentaje de personas sin censar llegó a 7% y solo es superado por el fallido proceso 2012

    Erik Heimlich, CRU: Un crecimiento sobre el 3% de cobre refinado mundial no se veía desde 1950

    Desempleo baja a 8% y creación de puestos de trabajo anota su mayor alza en 14 meses, pero sostenida por la informalidad

    Review de la Fibra Gamer de Movistar: ¿Vale la pena navegar a 940 Mbps?
    Tendencias

    Review de la Fibra Gamer de Movistar: ¿Vale la pena navegar a 940 Mbps?

    Review del Samsung Galaxy XCover7: un teléfono hecho para el sector industrial

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    “Jerarquía y experiencia”: Alianza Lima anuncia a Esteban Pavez luego de su repentina salida de Colo Colo
    El Deportivo

    “Jerarquía y experiencia”: Alianza Lima anuncia a Esteban Pavez luego de su repentina salida de Colo Colo

    Problemas para la U: Sernac oficia a Azul Azul por reclamos de abonados excluidos de entrar al duelo ante Audax Italiano

    Perú ya piensa en 2030 y oficializa al brasileño Mano Menezes como su nuevo seleccionador

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Favoritos, horarios y shows: lo que hay que saber antes de los Premios Grammy 2026
    Cultura y entretención

    Favoritos, horarios y shows: lo que hay que saber antes de los Premios Grammy 2026

    Ministerio de las Culturas anuncia proyecto curatorial y dirección ejecutiva que representará a Chile en Frankfurt 2027

    Baby Bandito y La Misteriosa Mirada del Flamenco lideran la presencia de Chile en los Premios Platino 2026

    Senado de EE.UU. logra acuerdo para evitar cierre del gobierno ante el debate por las redadas en Minnesota
    Mundo

    Senado de EE.UU. logra acuerdo para evitar cierre del gobierno ante el debate por las redadas en Minnesota

    Parlamento de Venezuela aprueba ley de hidrocarburos y abre explotación petrolera a privados

    Trump declara una “emergencia nacional” respecto a Cuba y anuncia aranceles para países que le vendan petróleo

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?
    Paula

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan