SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Temblor se registra en Región de Coquimbo

    El epicentro del movimiento telúrico se situó 8 kilómetros al noroeste de Punitaqui.

    Por 
    Luis Cerda

    Un sismo se registró esta noche, a eso de las 22.22 horas en la Región de Coquimbo.

    De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor tuvo una magnitud de 4,5.

    El epicentro del movimiento telúrico se situó 8 kilómetros al noroeste de Punitaqui.

    De acuerdo al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sismo tuvo las siguientes intensidad en escala Mercalli:

    Región de Coquimbo

    Punitaqui: III

    Ovalle: III

    Río Hurtado: III

    Combarbalá: III

    Monte Patria: III

    La Higuera: II

    Vicuña: II

    Más sobre:SismoTemblor

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desconocidos asesinan a disparos a peatón en puente de Avenida Recoleta

    Deja Vu: Anttonias cierra una etapa con su nuevo single

    Declaran alerta roja para Litueche por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Mayor déficit fiscal de gobierno de Boric abre debate sobre si será suficiente ajuste de US$ 6 mil millones prometido por Kast

    Sernageomin denuncia a Codelco ante Fiscalía y Contraloría por ocultamiento de información tras accidente en El Teniente

    Cordero y Steinert inician traspaso de información en materia de seguridad pública y abordan proyectos de ley pendientes

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Servicios

    Temblor se registra en Región de Coquimbo

    Temblor se registra en Región de Coquimbo

    Temblor de mediana intensidad se percibe en la Región de Antofagasta

    Temblor de mediana intensidad se percibe en la Región de Antofagasta

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Temblor se registra en Región de Coquimbo
    Chile

    Temblor se registra en Región de Coquimbo

    Desconocidos asesinan a disparos a peatón en puente de Avenida Recoleta

    Declaran alerta roja para Litueche por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Mayor déficit fiscal de gobierno de Boric abre debate sobre si será suficiente ajuste de US$ 6 mil millones prometido por Kast
    Negocios

    Mayor déficit fiscal de gobierno de Boric abre debate sobre si será suficiente ajuste de US$ 6 mil millones prometido por Kast

    Sernageomin denuncia a Codelco ante Fiscalía y Contraloría por ocultamiento de información tras accidente en El Teniente

    Despidos por necesidad de la empresa suben 6,9% en 2025 y llegan a casi 500 mil, su mayor nivel desde la pandemia

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio
    Tendencias

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    La sinceridad de Christian Garin tras su caída en el ATP de Río: “En días como hoy me dan ganas de hacer otra cosa”
    El Deportivo

    La sinceridad de Christian Garin tras su caída en el ATP de Río: “En días como hoy me dan ganas de hacer otra cosa”

    Alejandro Tabilo barre con Emilio Nava y se instala en segunda ronda del ATP de Río de Janeiro

    “La mano de Zaldivia es burda”: la ANFP libera los audios del VAR del polémico gol anulado a la U ante Palestino

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    Deja Vu: Anttonias cierra una etapa con su nuevo single
    Cultura y entretención

    Deja Vu: Anttonias cierra una etapa con su nuevo single

    El doloroso cierre de una historia: el avance del último episodio de El Caballero de los Siete Reinos

    La canción de Led Zeppelin por la que John Paul Jones quiere ser recordado

    El plan de Milei para enfrentar la judicialización de la reforma laboral
    Mundo

    El plan de Milei para enfrentar la judicialización de la reforma laboral

    EE.UU.: Tiroteo durante partido escolar de hockey sobre hielo deja tres muertos y tres heridos

    Concluyen búsqueda y defienden identificación de restos del cura guerrillero colombiano Camilo Torres

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión
    Paula

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín