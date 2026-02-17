Temblor se registra en Región de Coquimbo
El epicentro del movimiento telúrico se situó 8 kilómetros al noroeste de Punitaqui.
Un sismo se registró esta noche, a eso de las 22.22 horas en la Región de Coquimbo.
De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor tuvo una magnitud de 4,5.
De acuerdo al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sismo tuvo las siguientes intensidad en escala Mercalli:
Región de Coquimbo
Punitaqui: III
Ovalle: III
Río Hurtado: III
Combarbalá: III
Monte Patria: III
La Higuera: II
Vicuña: II
