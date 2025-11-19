Termina el periodo complementario de la Admisión Escolar: ¿Cuándo se publican los resultados? Foto referencial de archivo

Hasta las 14:00 horas de este miércoles 19 de noviembre se mantendrá habilitada la postulación del periodo complementario para la Admisión Escolar 2026.

El trámite se puede completar dentro de la página sistemadeadmisionescolar.cl ingresando con RUN y contraseña.

Se trata de una etapa dirigida exclusivamente a los grupos que se encuentran en alguna de estas situaciones:

Quienes no postularon en el periodo principal

Quienes no fueron asignados a un establecimiento y no corrió la lista de espera automática en el periodo principal

Quienes rechazaron la asignación

Cuándo se publican los resultados de la Admisión Escolar

Los resultados del periodo complementario de la Admisión Escolar se publicarán el 2 de diciembre.

De acuerdo a los plazos establecidos por el Ministerio de Educación para el proceso de este año, se realizarán las matrículas para 2026 en las siguientes fechas: