Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

El trámite se debe completar en los puntos habilitados o de forma online.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Hasta el 31 de agosto se mantendrá habilitado el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación, para aquellos conductores que eligieron la modalidad de dos depósitos al año.

Según resume ChileAtiende, este trámite se completa en la Dirección de Tránsito de la respectiva municipalidad o en los puntos habilitados para este propósito.

Junto con lo anterior, hay municipios que disponen de plataformas para concretar el pago en línea, lo que se deberá verificar en su sitio web.

El permiso de circulación se puede pagar con dinero en efectivo, tarjetas de débito o crédito o usando un cheque al día.

Para conocer el valor del documento se debe consultar la tasación fiscal de automóviles, motos y vehículos pesados, determinada desde el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo? Foto referencial de archivo DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Cuál es la multa por no tener el permiso de circulación

No contar con el permiso de circulación expone al conductor a recibir una multa de 1 a 1,5 UTM, según indica la Ley de Tránsito.

Según el valor actual indicado por el Servicio de Impuestos Internos, la sanción tiene un rango aproximado entre $68.000 y $102.000.

