Tormentas eléctricas y granizos: emiten alerta meteorológica para tres regiones del sur

Este domingo 9 de noviembre la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por la ocurrencia de tormentas eléctricas que afectarán a tres regiones del sur del país.

El fenómeno comenzará desde la mañana de este domingo y finalizará en la noche de la misma jornada .

Además, según DMC, puede que caigan granizos.

Las regiones afectadas son la totalidad La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Probables tormentas eléctricas en Aysén

El DMC también publicó este domingo un aviso meteorológico de probables tormentas eléctricas para Los Lagos y Aysén.

El fenómeno comenzaría este lunes 10 de noviembre y finalizaría en la misma noche.

De acuerdo al aviso, también podrían caer granizos .

En concreto, las zonas afectadas en el caso de Los Lagos son: Chiloé, el Litoral interior y la Cordillera Austral.

Por parte de Aysén, el fenómeno se presentará en la Cordillera Austral Norte y en la Patagonia Subandina Norte.