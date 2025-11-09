Tormentas eléctricas y granizos: emiten alerta meteorológica para tres regiones del sur
De acuerdo a la alerta, las tormentas comenzarán esta mañana y finalizarán en la noche de este domingo 9.
Este domingo 9 de noviembre la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por la ocurrencia de tormentas eléctricas que afectarán a tres regiones del sur del país.
El fenómeno comenzará desde la mañana de este domingo y finalizará en la noche de la misma jornada.
Además, según DMC, puede que caigan granizos.
Las regiones afectadas son la totalidad La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Probables tormentas eléctricas en Aysén
El DMC también publicó este domingo un aviso meteorológico de probables tormentas eléctricas para Los Lagos y Aysén.
El fenómeno comenzaría este lunes 10 de noviembre y finalizaría en la misma noche.
De acuerdo al aviso, también podrían caer granizos.
En concreto, las zonas afectadas en el caso de Los Lagos son: Chiloé, el Litoral interior y la Cordillera Austral.
Por parte de Aysén, el fenómeno se presentará en la Cordillera Austral Norte y en la Patagonia Subandina Norte.
