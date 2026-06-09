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    Tras el cambio en la normativa: ¿Cómo funcionan los prefijos 600, 809 y el nuevo 702?

    Recientemente se anunció una actualización que permite identificar el tipo de llamada dirigida a cada persona, en función de comunicaciones relacionadas a ofertas o informaciones.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    28 Noviembre 2025 Llamadas numeros prefijos spam 600 y 800 Foto: Andres Perez Andres Perez

    Recientemente se informó sobre una actualización en la normativa que estableció los prefijos 600 y 809, donde también se incorporó el nuevo 702.

    Así lo indicó la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), a meses de la puesta en marcha de la iniciativa que indica el uso de los mencionados números para comunicaciones masivas.

    En esa línea, desde la entidad se indicó que este cambio fue planteado con el objetivo de identificar de mejor manera el origen de las comunicaciones telefónicas dirigidas a cada persona.

    Cómo funciona el prefijo 600, 809 y 702

    Tras la actualización de la normativa indicada por la Subtel, los prefijos para llamadas telefónicas tienen los siguientes propósitos:

    • Prefijo 600

    Queda reservado para llamadas informativas o de soporte relacionadas con servicios que la persona pidió o contrató.

    No puede ser utilizado para ofertas comerciales de nuevos servicios, aunque sean de la misma empresa.

    • Prefijo 809

    Se mantiene para llamadas masivas no solicitadas, relacionadas a información o publicidad de servicios no requeridos ni contratados.

    • Prefijo 702

    La actualización incorpora el nuevo prefijo para llamadas masivas realizadas desde instituciones del Estado.

    Su entrada en vigencia será a partir de marzo del año 2027.

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