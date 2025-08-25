Últimos días con restricción vehicular en la RM: revisa los dígitos y cuándo termina. Foto referencial de achivo.

Quedan los últimos días en los que regirá la restricción vehicular, por lo que próximamente podrán circular todos los vehículos en el área comprometida de la Región Metropolitana.

Cabe recordar que la medida aplica de lunes a viernes entre 7:30 y 21:00 horas, en toda la provincia de Santiago y comunas de San Bernardo y Puente Alto.

La iniciativa es parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente y limita la cantidad de autos que pueden circular para reducir la contaminación del aire.

Cuándo se termina la restricción vehicular

La restricción vehicular de la Región Metropolitana funciona hasta el 31 de agosto de 2025 . En rigor, al ser domingo, el último día con al medida corresponde al viernes 29.

Cabe recordar el calendario de dígitos para los próximos días:

Vehículos sin sello verde

Lunes: 2, 3, 4 y 5

Martes: 6, 7, 8 y 9

Miércoles: 0, 1, 2 y 3

Jueves: 4, 5, 6 y 7

Viernes: 8, 9, 0 y 1

Prohibición absoluta de circular dentro del anillo Américo Vespucio, cualquiera sea el dígito.

Vehículos con sello verde, inscritos antes del 1 de septiembre de 2011