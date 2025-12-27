Zona central registrará temperaturas máximas de hasta 32°C y 37°C entre lunes y miércoles

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por un evento de altas temperaturas extremas, que se extenderá desde la tarde del lunes 29 hasta la tarde del miércoles 31 de diciembre de 2025, y que afectará a zonas comprendidas entre las regiones de Coquimbo y Ñuble.

Según el organismo, la alerta —identificada con el código AA109/2025 y emitida el sábado 27 de diciembre a las 12:59 horas— se debe a una vaguada costera, condición sinóptica que favorecerá un aumento significativo de las temperaturas máximas en sectores del litoral, cordillera de la costa, valles y precordillera de la zona central.

De acuerdo con el detalle entregado por la DMC, las regiones afectadas serán Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble , con valores que en algunas zonas podrían superar los 35 grados Celsius durante el periodo del evento.

Temperaturas estimadas por región

Región de Coquimbo

Cordillera de la Costa: 31 a 33 °C (martes 30).

Precordillera y valles precordilleranos: 32 a 34 °C (martes 30).

Región de Valparaíso

Litoral: 27 a 29 °C (martes 30).

Cordillera de la Costa: 34 a 36 °C (martes 30).

Precordillera y valles precordilleranos: 35 a 37 °C (martes 30 y miércoles 31).

Región Metropolitana

Cordillera de la Costa: 33 a 35 °C (lunes 29 y martes 30).

Valle: 34 a 36 °C (lunes 29 y martes 30).

Precordillera: 34 a 36 °C (lunes 29, martes 30 y miércoles 31).

Región de O’Higgins

Litoral: 25 a 27 °C (martes 30).

Cordillera de la Costa: 32 a 36 °C entre lunes 29 y miércoles 31.

Valle: 33 a 36 °C durante los tres días.

Precordillera: 33 a 36 °C durante los tres días.

Región del Maule

Litoral: 25 a 27 °C (martes 30).

Cordillera de la Costa, valle y precordillera: 33 a 37 °C entre lunes 29 y miércoles 31.

Región de Ñuble

Cordillera de la Costa, valle y precordillera: 32 a 36 °C entre lunes 29 y miércoles 31.

La Dirección Meteorológica precisó que una alerta corresponde a fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas, por lo que llamó a mantenerse informado sobre la evolución del evento y a seguir las instrucciones de las autoridades competentes.