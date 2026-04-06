Confianza, ética y gobernanza: Mercado Libre reunió a expertos a debatir el futuro ético de la IA
En el restaurante Casa Sanz se realizó la tercera sesión de los “Diálogos sobre Inteligencia Artificial y su impacto en la sociedad”, una iniciativa de Mercado Libre, IDEMAX Business Consulting y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA).
En esta oportunidad, la conversación se enfocó en cómo construir confianza, ética y gobernanza en el desarrollo de la inteligencia artificial, junto a invitados de la academia, las empresas, el Gobierno e instituciones especializadas en tecnología.
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