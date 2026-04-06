SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Sociales

    Confianza, ética y gobernanza: Mercado Libre reunió a expertos a debatir el futuro ético de la IA

    En el restaurante Casa Sanz se realizó la tercera sesión de los “Diálogos sobre Inteligencia Artificial y su impacto en la sociedad”, una iniciativa de Mercado Libre, IDEMAX Business Consulting y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA).

     
    Macarena McKay, directora de la Asociación de Ética Empresarial y Organizacional de Chile; Bernardita Mazo, gerenta de Comunicaciones de Mercado Libre y Mercado Pago, y Rodrigo Durán, gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA).

    En esta oportunidad, la conversación se enfocó en cómo construir confianza, ética y gobernanza en el desarrollo de la inteligencia artificial, junto a invitados de la academia, las empresas, el Gobierno e instituciones especializadas en tecnología.

    Diálogos sobre Inteligencia Artificial y su impacto en la sociedad Pablo Eguiguren, jefe de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión del Ministerio de Economía.
    Diálogos sobre Inteligencia Artificial y su impacto en la sociedad Catalina Mertz, directora de empresas; Sebastián Amaral, de IDEMAX y Loreto Bravo, directora del Instituto de Data Science UDD.
    Diálogos sobre Inteligencia Artificial y su impacto en la sociedad Catalina Mertz, directora de empresas; Bernardita Mazo, de Mercado Libre; Carolina Altschwager, fundadora de Almabrands; María José Martabit, CEO de Theodora AI; Tania Yovanovic, de Araucanía Digital; Loreto Bravo, de UDD; Daniela Cañon, de Arcoprime, y Macarena McKay, de la Asociación de Ética Empresarial.
    Diálogos sobre Inteligencia Artificial y su impacto en la sociedad Gonzalo Oyanedel, Head of IA en Walmart; Daniela Cañon, Head of Business Analytics de Arcoprime; Guido Girardi, vicepresidente de la Fundación Encuentros del Futuro, y Martín Tironi, director de FAIR.
    Diálogos sobre Inteligencia Artificial y su impacto en la sociedad Matías Spagui, director senior de Mercado Pago.
    Más sobre:Sociales LTMercado Libre

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exgerente general de Metrogas, Javier Fernández, pasa a ser presidente del directorio de la empresa

    Gonzalo Sanhueza se mantiene como presidente de Empresas Iansa

    Falleció Raúl Quemada Lería, el empresario ligado a la recordada Dos en Uno y fundador de Trendy

    Controlador de AFP Habitat critica reducción del encaje y licitación del stock de afiliados tras reforma de pensiones

    Los Mox! anuncian reunión de su formación original

    Vocera de gobierno por marcha atrás de auditoría externa internacional al Estado: “Tenía un costo enorme”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Operación Renta 2026: revisa el calendario de la devolución de impuestos

    Operación Renta 2026: revisa el calendario de la devolución de impuestos

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina que están vigentes en abril

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina que están vigentes en abril

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes
    Chile

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Vocera de gobierno por marcha atrás de auditoría externa internacional al Estado: “Tenía un costo enorme”

    Operación Renta 2026: revisa el calendario de la devolución de impuestos

    Exgerente general de Metrogas, Javier Fernández, pasa a ser presidente del directorio de la empresa
    Negocios

    Exgerente general de Metrogas, Javier Fernández, pasa a ser presidente del directorio de la empresa

    Gonzalo Sanhueza se mantiene como presidente de Empresas Iansa

    Falleció Raúl Quemada Lería, el empresario ligado a la recordada Dos en Uno y fundador de Trendy

    El “secreto” para tener un corazón sano que reveló un estudio científico masivo
    Tendencias

    El “secreto” para tener un corazón sano que reveló un estudio científico masivo

    “Fue bastante duro”: qué piensan las familias de los astronautas de Artemis II sobre su viaje a la órbita lunar

    Qué es el metotrexato, el medicamento retirado por el ISP tras haber detectado endotoxinas en su contenido

    Gary Medel anticipa el debut de la UC ante Boca: “Católica está obligada a dar el salto de calidad; la U lo hizo el año pasado”
    El Deportivo

    Gary Medel anticipa el debut de la UC ante Boca: “Católica está obligada a dar el salto de calidad; la U lo hizo el año pasado”

    Carlos Caszely sepulta a Maximiliano Falcón por el acto de rebeldía que lo alejó de Colo Colo: “Ojalá no vuelva más”

    “Para el césped sintético está el hockey”: el verdadero temor de Boca Juniors ante la visita a la UC en el Claro Arena

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    Los Mox! anuncian reunión de su formación original
    Cultura y entretención

    Los Mox! anuncian reunión de su formación original

    El Diablo Viste a la Moda 2 presenta tráiler con nueva canción de Lady Gaga y Doechii: lo puedes ver aquí

    Joe Vasconcellos se alista para celebrar sus 50 años de trayectoria

    El comediante que se perfila para la segunda vuelta presidencial en Perú frente a Keiko Fujimori
    Mundo

    El comediante que se perfila para la segunda vuelta presidencial en Perú frente a Keiko Fujimori

    Qeshm, Larak y Kharg: Las islas clave para Irán en el estrecho de Ormuz

    Israel aprueba un plan para acelerar la producción de misiles antibalísticos Arrow

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua