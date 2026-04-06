Confianza, ética y gobernanza: Mercado Libre reunió a expertos a debatir el futuro ético de la IA

Macarena McKay, directora de la Asociación de Ética Empresarial y Organizacional de Chile; Bernardita Mazo, gerenta de Comunicaciones de Mercado Libre y Mercado Pago, y Rodrigo Durán, gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA).

En esta oportunidad, la conversación se enfocó en cómo construir confianza, ética y gobernanza en el desarrollo de la inteligencia artificial, junto a invitados de la academia, las empresas, el Gobierno e instituciones especializadas en tecnología.

Diálogos sobre Inteligencia Artificial y su impacto en la sociedad Pablo Eguiguren, jefe de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión del Ministerio de Economía.

Diálogos sobre Inteligencia Artificial y su impacto en la sociedad Catalina Mertz, directora de empresas; Sebastián Amaral, de IDEMAX y Loreto Bravo, directora del Instituto de Data Science UDD.

Diálogos sobre Inteligencia Artificial y su impacto en la sociedad Catalina Mertz, directora de empresas; Bernardita Mazo, de Mercado Libre; Carolina Altschwager, fundadora de Almabrands; María José Martabit, CEO de Theodora AI; Tania Yovanovic, de Araucanía Digital; Loreto Bravo, de UDD; Daniela Cañon, de Arcoprime, y Macarena McKay, de la Asociación de Ética Empresarial.

Diálogos sobre Inteligencia Artificial y su impacto en la sociedad Gonzalo Oyanedel, Head of IA en Walmart; Daniela Cañon, Head of Business Analytics de Arcoprime; Guido Girardi, vicepresidente de la Fundación Encuentros del Futuro, y Martín Tironi, director de FAIR.