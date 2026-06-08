Congreso i2T 2026: Duoc UC conectó investigación aplicada con los desafíos reales del país

Fernando Hentzschel, gerente de Capacidades Tecnológicas de CORFO; Catalina Petric, directora de Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de Duoc UC; Paula González, Jefa División de Políticas Públicas, Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y Carlos Díaz, rector Duoc UC.

La tercera versión del Congreso i2T de Duoc UC, bajo el lema “Vinculando desde la I+D con la industria”, reunió a investigadores, empresas y emprendedores con un objetivo claro: que el conocimiento llegue a donde más se necesita. Soluciones aplicadas a los desafíos reales de la industria y el territorio.

Congreso i2T 2026 Duoc UC Paulo Caviglia, subdirector de Proyectos Escuela, Duoc UC; Catalina Petric, directora de Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de Duoc UC y Gloria Lobos, directora Escuela de Salud y Bienestar, Duoc UC.

Congreso i2T 2026 Duoc UC Matias Bosshardt, director Escuela de Comunicación, Duoc UC; Elaine Gibbons, subdirectora de Proyectos Escuela, Duoc UC y Juan Pablo Basso, subdirector de Transferencia, Duoc UC.

Congreso i2T 2026 Duoc UC Maricarmen Torres, subdirectora de Innovación y Emprendimiento, Duoc UC y Rodrigo Pérez, subdirector de Formación Transversal, Duoc UC.

Congreso i2T 2026 Duoc UC Fernanda Orrego, directora de Escuela Psicología, Universidad Gabriela Mistral; Cristian Stegmaier, jefe de Programa Transversal de Innovación y Emprendimiento, Duoc UC; Rocío Carvajal, docente asociado, Duoc UC; e Ignacio Miranda, subdirector de Proyectos Escuela, Duoc UC.

Congreso i2T 2026 Duoc UC Daniela Frías, docente Investigadora Escuela de Recursos Naturales, Duoc UC y Catalina Petric, directora de Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de Duoc UC.

Congreso i2T 2026 Duoc UC Ignacio Merino, director Ejecutivo, HubTec; Catalina Petric, directora de Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de Duoc UC y Héctor Fuentes, docente asistente, Duoc UC.

Congreso i2T 2026 Duoc UC Sebastián Espinace, coordinador Comunicaciones Institucionales, Centro de Formación Técnica Estatal de Tarapacá; Felipe Combariza, Especialista de Innovación, Duoc UC; Catalina Petric, directora de Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de Duoc UC; Roberto Urdanivia, rector(s) Centro de Formación Técnica Estatal de Tarapacá; Rodolfo Coronado, consultor y Carlos Rivera, gestor de Innovación, Centro de Formación Técnica Estatal de Tarapacá.