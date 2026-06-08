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    Diversos actores públicos y privados proyectan futuro hídrico del país y debaten sobre las soluciones más viables para la Región Metropolitana

    El seminario “Gestión del Agua y Seguridad Hídrica para el Futuro”, organizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), reunió a autoridades y a variadas personalidades en torno a la necesidad de seguir buscando soluciones que permitan hacer frente a la vulnerabilidad climática que tiene a Chile como uno de los 16 países con mayor estrés hídrico en el mundo.

     
    Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar y presidente de ACHM; José Ignacio Vial, subsecretario de Medio Ambiente; José Sáez, gerente general de Aguas Andinas y José Manuel Palacios, alcalde de La Reina y presidente de AMUCH.

    En ese contexto, el gerente general de Aguas Andinas, José Sáez, expuso sobre el proyecto Retorno Maipo -iniciativa basada en el reúso de aguas tratadas en la Biofactoría Mapocho Trebal que está contenida en la estrategia Biociudad de la compañía- y que asoma como la solución más concreta y efectiva para mantener la sostenibilidad del servicio, que hoy llega a más de 7,5 millones de personas en la Región Metropolitana.

    La iniciativa permitirá, además, un manejo integral y eficiente de la cuenca del Maipo. La exposición incluyó un llamado transversal para poder congregar a los diversos actores en el avance de un proyecto clave para el futuro hídrico de la ciudad.

    Diversos actores públicos y privados proyectan futuro hídrico del país Camila Merino, alcaldesa de Vitacura, José Miguel Arellano, director de AMUCH, y Patricio Bopp, jefe de Relacionamiento de Aguas Andinas.
    Diversos actores públicos y privados proyectan futuro hídrico del país Andrés Chacón, director ejecutivo de AMUCH, Rodrigo Delgado, exministro del Interior, y Paola Delgado.
    Diversos actores públicos y privados proyectan futuro hídrico del país El subsecretario de Medio Ambiente, José Ignacio Vial, expuso sobre los planes de su cartera para potenciar un trabajo conjunto entre el mundo público y privado ante los desafíos del cambio climático.
    Diversos actores públicos y privados proyectan futuro hídrico del país alcalde de Antofagasta, y Rachel Bernardin, directora de Estrategia y Asuntos Corporativos de Aguas Andinas.
    Diversos actores públicos y privados proyectan futuro hídrico del país José Manuel Rebolledo, director de Medio Ambiente de Huechuraba, Eduardo Espinoza, alcalde de Macul, y Gonzalo Durán, ex delegado Presidencial RM.
    Diversos actores públicos y privados proyectan futuro hídrico del país Ante más de 150 personas, José Sáez, gerente general de Aguas Andinas, expuso sobre los alcances del proyecto “Retorno Maipo”, iniciativa centrada en el reúso de aguas tratadas.
    Diversos actores públicos y privados proyectan futuro hídrico del país Cristian Schwerter, director de Planificación, Ingeniería y Construcción de Aguas Andinas, junto a Verónica Rossat, alcaldesa de Hijuelas.
    Diversos actores públicos y privados proyectan futuro hídrico del país José Manuel Palacios, como presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, valoró la instancia de generar un diálogo transversal con distintos actores del mundo público y privado.
    Diversos actores públicos y privados proyectan futuro hídrico del país Eugenio Rodríguez, director de Clientes de Aguas Andinas, y Francisco Garrido, concejal de Padre Hurtado.
    Más sobre:Aguas AndinaSociales LT

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