Diversos actores públicos y privados proyectan futuro hídrico del país y debaten sobre las soluciones más viables para la Región Metropolitana
El seminario “Gestión del Agua y Seguridad Hídrica para el Futuro”, organizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), reunió a autoridades y a variadas personalidades en torno a la necesidad de seguir buscando soluciones que permitan hacer frente a la vulnerabilidad climática que tiene a Chile como uno de los 16 países con mayor estrés hídrico en el mundo.
En ese contexto, el gerente general de Aguas Andinas, José Sáez, expuso sobre el proyecto Retorno Maipo -iniciativa basada en el reúso de aguas tratadas en la Biofactoría Mapocho Trebal que está contenida en la estrategia Biociudad de la compañía- y que asoma como la solución más concreta y efectiva para mantener la sostenibilidad del servicio, que hoy llega a más de 7,5 millones de personas en la Región Metropolitana.
La iniciativa permitirá, además, un manejo integral y eficiente de la cuenca del Maipo. La exposición incluyó un llamado transversal para poder congregar a los diversos actores en el avance de un proyecto clave para el futuro hídrico de la ciudad.
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