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    Hub Sustentabilidad celebró una nueva edición de los Premios Iniciativas Sustentables 2025

    El miércoles 8 de abril desde el salón de eventos Hilaria, Ciudad Empresarial, Hub Sustentabilidad de La Tercera realizó una nueva edición de los Premios Iniciativas Sustentables 2025

     
    Nicholas Parkes, director de Nuevos Negocios y Marketing de Grupo Copesa, y Germán Schacht, gerente comercial de Astilleros Asenav de Valdivia.

    Una instancia que, desde hace trece años, busca ofrecer un espacio de visibilidad para que empresas, emprendimientos, organizaciones y alianzas den a conocer proyectos con impacto concreto en desarrollo sostenible.

    Iniciativas que no solo cumplen estándares, sino que promueven cambios culturales y productivos con visión de largo plazo.

    En esta versión, la convocatoria recibió más de 70 postulaciones distribuidas en cuatro grandes categorías que reflejan los principales desafíos ambientales y sociales: Naturaleza y Biodiversidad; Economía Circular e Innovación; Descarbonización y Energía Limpia, y Comunidades Sostenibles. Cada una consideró, por primera vez, subgrupos según el tamaño y tipo de organización: grandes empresas transformadoras, pymes con propósito y alianzas y ONG.

    Hub Sustentabilidad celebró una nueva edición de los Premios Iniciativas Sustentables 2025 Rodrigo Valdés, jefe de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de Aguas Andinas, y Axel Paulsen, director de Biocambio.
    Hub Sustentabilidad celebró una nueva edición de los Premios Iniciativas Sustentables 2025 Polo Ramírez, gerente de Contenidos Estratégicos de Copesa y Valentina Veloso Giménez, CEO de Yaku.
    Hub Sustentabilidad celebró una nueva edición de los Premios Iniciativas Sustentables 2025 Cristián Riffo, jefe de Medioambiente de Sodimac y Nicolás Hidalgo, subgerente de GNL y Biocombustibles de Lipigas.
    Hub Sustentabilidad celebró una nueva edición de los Premios Iniciativas Sustentables 2025 Juan Tagle, presidente de Cruzados; Juan Pablo Parejas, gerente General en Cruzados; y Sebastián Luengo.
    Hub Sustentabilidad celebró una nueva edición de los Premios Iniciativas Sustentables 2025 Gerardo Soto, académico de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Chile.
    Hub Sustentabilidad celebró una nueva edición de los Premios Iniciativas Sustentables 2025 Cristián Riffo, jefe de Medioambiente de Sodimac y jurado de los premios.
    Hub Sustentabilidad celebró una nueva edición de los Premios Iniciativas Sustentables 2025 Polo Ramírez, gerente de Contenidos Estratégicos de Copesa y Valentina Veloso Giménez, CEO de Yaku.
    Hub Sustentabilidad celebró una nueva edición de los Premios Iniciativas Sustentables 2025 Invitadas a los Premios Iniciativas Sustentables.
    Hub Sustentabilidad celebró una nueva edición de los Premios Iniciativas Sustentables 2025 Polo Ramírez, gerente de Contenidos Estratégicos de Copesa.
    Hub Sustentabilidad celebró una nueva edición de los Premios Iniciativas Sustentables 2025 Rodrigo Valdés, jefe de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de Aguas Andinas, Macarena Bahrs, gerente de Negocios Copesa, Cristián Riffo, jefe de Medioambiente de Sodimac.
    Hub Sustentabilidad celebró una nueva edición de los Premios Iniciativas Sustentables 2025 Verónica Díaz de La Vega directora de Comunicación y Marketing de Sistema B, y Trinidad Jove, fundadora de Magia y Cartón.
    Hub Sustentabilidad celebró una nueva edición de los Premios Iniciativas Sustentables 2025 Macarena Bahrs, gerente de Negocios Copesa; Carolina Almarza, líder de Proyectos Economía Circular de Kyklos; y Natalia Pardo, gerenta de Comunicaciones Corporativas para el Cono Sur de PepsiCo.
    Hub Sustentabilidad celebró una nueva edición de los Premios Iniciativas Sustentables 2025 Thays Marietto, directora de Asuntos Corporativos, Engagement y Sostenibilidad de l’Oréal Groupe, y Macarena Bahrs, gerente de Negocios Copesa.
    Hub Sustentabilidad celebró una nueva edición de los Premios Iniciativas Sustentables 2025 Maricho Gálvez, gerente de Emprendimiento de Corfo, y Thays Marietto, directora de Asuntos Corporativos, Engagement y Sostenibilidad de l’Oréal Groupe.
    Hub Sustentabilidad celebró una nueva edición de los Premios Iniciativas Sustentables 2025 Sebastián Allendes, director ejecutivo de Singulares, y Sebastián Zabala, jefe de Sostenibilidad en la Gerencia de Emprendimiento de Corfo.
    Hub Sustentabilidad celebró una nueva edición de los Premios Iniciativas Sustentables 2025 Sebastián Arias, subgerente de Emprendimiento en Corfo y Paula Boeri, gestora Senior de Proyectos de Sostenibilidad de Conecta Logística.
    Hub Sustentabilidad celebró una nueva edición de los Premios Iniciativas Sustentables 2025 Bárbara Pezoa, editora Hubs de La Tercera.
    Más sobre:Hub SustentabilidadPremios Iniciativas Sustentables 2025

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