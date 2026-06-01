La Tercera y Universidad del Desarrollo lanzan la cátedra “Medios, democracia y sociedad”

En el marco de la entrega en custodia del material histórico del Centro de Documentación de COPESA a la Universidad del Desarrollo, La Tercera, la Facultad de Comunicaciones UDD y Faro UDD presentaron la cátedra “Medios, democracia y sociedad”.

La instancia reunió a quienes han dirigido La Tercera en las últimas décadas –Fernando Paulsen, Cristián Bofill, Guillermo Turner y Juan Pablo Larraín– y a su actual director, José Luis Santa María, quienes, junto con la periodista Josefina Ríos, revisaron algunos de los golpes periodísticos que han convertido a los medios del Grupo Copesa en protagonistas del debate político y social del país.

La Tercera y Universidad del Desarrollo lanzan la cátedra Guillermo Turner, Jorge Andrés Saieh, presidente de Grupo Copesa; Cristián Bofill y Juan Pablo Larraín. Valentino Saldivar

La Tercera y Universidad del Desarrollo lanzan la cátedra Verónica Délano, consejera de la Universidad del Desarrollo; Karim Gálvez, directora de la carrera de Periodismo y Comunicación UDD; Juan Paulo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera; Eliana Rozas, presidenta del CNTV; Carolina Mardones, decana de la Facultad de Comunicaciones UDD, y José Tomás Santa María, director del Diario Financiero. Valentino Saldivar

La Tercera y Universidad del Desarrollo lanzan la cátedra Héctor Soto, columnista de La Tercera; Josefina Ríos, conductora de Radio Duna, y Cristián Merino, coordinador de Opinión de La Tercera. Valentino Saldivar

La Tercera y Universidad del Desarrollo lanzan la cátedra Fernando Paulsen, exdirector de La Tercera; Carolina Mardones, decana de la Facultad de Comunicaciones UDD, y Luis Álvarez, exeditor de Informaciones de La Tercera. Valentino Saldivar

La Tercera y Universidad del Desarrollo lanzan la cátedra Cristián Millar; Juan Pablo Larraín, exdirector de La Tercera, y Ernesto Silva, prorrector UDD.

La Tercera y Universidad del Desarrollo lanzan la cátedra Federico Valdés, rector de la Universidad del Desarrollo. Andres Perez

La Tercera y Universidad del Desarrollo lanzan la cátedra María del Carmen Rodríguez, directora de Radio Duna; María Eugenia Fernández, editora de La Tercera Domingo; Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno UDD, y Bernardita del Solar, exdirectora de Qué Pasa. Valentino Saldivar

La Tercera y Universidad del Desarrollo lanzan la cátedra José Luis Santa María, director de La Tercera. 25/05/2026 - CATEDRA LA TERCERA - UDD. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

La Tercera y Universidad del Desarrollo lanzan la cátedra Magdalena Echeverría y Carolina Soza, socias fundadoras de Proyecta Comunicaciones; Juan Jaime Díaz, vicepresidente de la Asociación Nacional de la Prensa y asesor de la dirección de El Mercurio, y María Cristina Silva, directora de Aseguramiento de la Calidad, Facultad de Comunicaciones UDD. Valentino Saldivar