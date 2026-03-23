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    Las imborrables postales que dejó Lollapalooza 2026

    Más de 80 mil asistentes y el reestreno del Parque O’Higgins marcaron la edición 2026 de Lollapalooza, el festival musical más importante de la escena nacional.

     
    Asistentes al evento disfrutaron de los shows.

    Acá un recuento gráfico de la última versión del ya clásico evento de rock que se prepara para cumplir 15 años en el país.

    Las imborrables postales que dejó Lollapalooza 2026 Cynthia Paivet y Rayén Araya.
    Las imborrables postales que dejó Lollapalooza 2026 Álvaro Díaz y Pablo Peirano.
    Las imborrables postales que dejó Lollapalooza 2026 Matías Ávila, María Lobos y Nahuel Alavia de Candelabro.
    Las imborrables postales que dejó Lollapalooza 2026 Gabriela Salas, Luccia Berolatti y Pía Moraga.
    Las imborrables postales que dejó Lollapalooza 2026 El show de Akriila.
    Las imborrables postales que dejó Lollapalooza 2026 Las integrantes de Katseyes, una de las triunfadoras del festival.
    Más sobre:Lollapalooza 2026Sociales LT

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