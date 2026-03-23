Las imborrables postales que dejó Lollapalooza 2026
Más de 80 mil asistentes y el reestreno del Parque O’Higgins marcaron la edición 2026 de Lollapalooza, el festival musical más importante de la escena nacional.
Acá un recuento gráfico de la última versión del ya clásico evento de rock que se prepara para cumplir 15 años en el país.
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