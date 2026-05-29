CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Sustentabilidad

    Caja La Araucana se convierte en la primera institución financiera gentil del mundo

    La iniciativa que ha implementado su gerente general, Francisco Sepúlveda, incorpora el modelo de Daniel Lumera para fortalecer el liderazgo, el bienestar y la productividad dentro de la organización, y ya contempla capacitaciones a sus más de 1.100 trabajadores y mediciones para evaluar su impacto en clima laboral, compromiso y resultados.

    Paulina ReyesPor 
    Paulina Reyes
    Caja La Araucana se convierte en la primera institución financiera gentil del mundo

    La palabra “gentileza” no ha solido formar parte del lenguaje corporativo, pero hoy está volviéndose protagonista de un nuevo modelo que llega directo desde el viejo continente, y en Caja La Araucana ya se transforma en un eje estratégico de gestión. La institución se convirtió en la primera entidad financiera del mundo en integrarse al movimiento de la gentileza, impulsado por el biólogo italiano Daniel Lumera, quien ha desarrollado investigaciones y programas aplicados en organizaciones, hospitales, escuelas y universidades internacionales.

    El gerente general de Caja La Araucana, Francisco Sepúlveda, explicó en entrevista con Hub Sustentabilidad de Radio Duna que la decisión no tiene que ver con una tendencia pasajera, sino a un proceso cultural que la organización viene desarrollando hace cuatro años. “No nos incorporamos al movimiento por ser la primera, sino porque era coherente con lo que veníamos haciendo. Hay ciencia detrás de esto, no es traer la gentileza porque sea una moda o un concepto ‘choro’ de marketing”, afirmó.

    Según detalló durante la conversación, el modelo se enmarca dentro del propósito institucional de “mejorar el bienestar de las personas” y se conecta con los valores corporativos que la caja redefinió bajo el concepto IDEA: innovación, dinamismo, ética y amabilidad. “La gentileza está relacionada con cómo me relaciono conmigo mismo, con el otro, con la comunidad y con el planeta. Y vimos que era un camino coherente entre la amabilidad y la gentileza”, sostuvo.

    En esta línea, Sepúlveda destacó que el principal argumento para impulsar esta estrategia fue la evidencia científica que relaciona prácticas de gentileza con mejores resultados organizacionales. “Daniel trabajó con Harvard y con grupos de Google donde demostraron que las personas que aprendieron prácticas de gentileza tuvieron mejores niveles de compromiso, motivación, productividad y resultados que los grupos de control”, explicó.

    Y a ello sumó estudios sobre bienestar y longevidad, dos conceptos que hoy se vuelven cada vez más importantes para enfrentar la estabilidad social y financiera. “La gentileza permite retrasar el acortamiento de los telómeros y, por lo tanto, extender la vida. Así de potente es este tema”.

    La implementación del modelo ya contempla capacitaciones de liderazgo gentil para los equipos directivos y, durante junio, se extenderá a los más de 1.100 trabajadores de la organización. El proceso incluirá herramientas para mejorar relaciones laborales, manejo del estrés y formas de entregar retroalimentación dentro de los equipos. “Una de las cosas más difíciles de ser líder es dar feedback. Daniel tiene enseñanzas que ayudan a entregar un feedback de manera gentil para que la persona aprenda”, comentó.

    También aseguró que uno de los mayores desafíos fue convencer al directorio de incorporar un concepto considerado disruptivo dentro de una institución financiera. “Para mí la clave era que hubiese sustento científico. Cuando tú demuestras que esto tiene relación con motivación, productividad y resultados económicos, ¿por qué no hacerlo?”, señaló. Además, adelantó que la organización desarrollará mediciones longitudinales para evaluar el impacto del programa en bienestar y desempeño laboral.

    A cuatro años de iniciar esta transformación cultural, Sepúlveda destacó como uno de los principales logros el compromiso interno de los equipos y el posicionamiento de La Araucana dentro de las mejores empresas para trabajar. “Hoy día estamos dentro de las mejores 10 empresas para trabajar según el Building Happiness de Buk, por ejemplo, osea, generaste un remezón, una transformación dentro de la organización, una forma distinta de hacer las cosas, y el equipo adhirió. Eso es lo primero de lo que me siento orgulloso”, comentó.

    Más sobre:Hub SustentabilidadGentilezaCaja La AraucanaInstitución financiera gentilFrancisco SepúlvedaLa AraucanaMovimiento de la gentileza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast designa a expresidente Eduardo Frei como embajador de Chile en Misión Especial

    Valencia y gestión con EE.UU. para interrogar a Maduro: “Nos han dicho que por ahora no acceden (...) Es importante lo que pueda hacer el gobierno”

    OPS insta a los países fortalecer las acciones para proteger a los jóvenes del consumo de tabaco y nicotina

    El segundo hombre de la Cámara que corre con ventaja para liderar la secretaría del Senado

    Dejan en prisión preventiva a sujeto que huyó de control policial y arrastró por casi dos kilómetros a un carabinero en Chiguayante

    Expresidenta Bachelet concreta cita clave con Macron en París en medio de su cruzada por Naciones Unidas

    Lo más leído

    1.
    La ciencia de la gentileza: el nuevo modelo de liderazgo que llega a Chile desde Harvard

    La ciencia de la gentileza: el nuevo modelo de liderazgo que llega a Chile desde Harvard

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Kast designa a expresidente Eduardo Frei como embajador de Chile en Misión Especial
    Chile

    Kast designa a expresidente Eduardo Frei como embajador de Chile en Misión Especial

    Valencia y gestión con EE.UU. para interrogar a Maduro: “Nos han dicho que por ahora no acceden (...) Es importante lo que pueda hacer el gobierno”

    OPS insta a los países fortalecer las acciones para proteger a los jóvenes del consumo de tabaco y nicotina

    Codelco sube sus ganancias por mayor precio del cobre y eleva en 94% su aporte al fisco
    Negocios

    Codelco sube sus ganancias por mayor precio del cobre y eleva en 94% su aporte al fisco

    Tras cifras sectoriales, economistas anticipan otro Imacec negativo para abril

    Primus Capital rechaza reclamo de Deloitte por multa de CMF y cuestiona a auditora por nexo de socio con Sartor

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens
    Tendencias

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Alejandro González Iñárritu critica a la FIFA: “Hacer un Mundial en tres países es avaricia de la mafia”
    El Deportivo

    Alejandro González Iñárritu critica a la FIFA: “Hacer un Mundial en tres países es avaricia de la mafia”

    Roland Garros tendrá un campeón inédito: Novak Djokovic sucumbe ante Joao Fonseca en un partido increíble

    Presidente del hockey césped anuncia postulación de Chile al Mundial Junior 2027: “Esperamos una respuesta para junio”

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía
    Tecnología

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    Nostalgia y el fantasma de The Beatles: las claves de The Boys of Dungeon Lane, el sólido regreso de Paul McCartney
    Cultura y entretención

    Nostalgia y el fantasma de The Beatles: las claves de The Boys of Dungeon Lane, el sólido regreso de Paul McCartney

    “Vivíamos con lo justo”: el mundo de Wings y Paul McCartney vuelve a volar en una historia oral

    Acusado de planear un atentado contra el concierto de Taylor Swift en Viena es condenado a 15 años de prisión

    ¿Está cerca Texas de convertirse en un estado demócrata?
    Mundo

    ¿Está cerca Texas de convertirse en un estado demócrata?

    Putin pone en duda la procedencia del dron estrellado en Rumania y se ofrece para una “investigación objetiva”

    Donald Trump anuncia que su decisión sobre las negociaciones en Irán es inminente

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales