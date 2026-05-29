Caja La Araucana se convierte en la primera institución financiera gentil del mundo

La palabra “gentileza” no ha solido formar parte del lenguaje corporativo, pero hoy está volviéndose protagonista de un nuevo modelo que llega directo desde el viejo continente, y en Caja La Araucana ya se transforma en un eje estratégico de gestión. La institución se convirtió en la primera entidad financiera del mundo en integrarse al movimiento de la gentileza, impulsado por el biólogo italiano Daniel Lumera, quien ha desarrollado investigaciones y programas aplicados en organizaciones, hospitales, escuelas y universidades internacionales.

El gerente general de Caja La Araucana, Francisco Sepúlveda, explicó en entrevista con Hub Sustentabilidad de Radio Duna que la decisión no tiene que ver con una tendencia pasajera, sino a un proceso cultural que la organización viene desarrollando hace cuatro años. “No nos incorporamos al movimiento por ser la primera, sino porque era coherente con lo que veníamos haciendo. Hay ciencia detrás de esto, no es traer la gentileza porque sea una moda o un concepto ‘choro’ de marketing”, afirmó.

Según detalló durante la conversación, el modelo se enmarca dentro del propósito institucional de “mejorar el bienestar de las personas” y se conecta con los valores corporativos que la caja redefinió bajo el concepto IDEA: innovación, dinamismo, ética y amabilidad. “La gentileza está relacionada con cómo me relaciono conmigo mismo, con el otro, con la comunidad y con el planeta. Y vimos que era un camino coherente entre la amabilidad y la gentileza”, sostuvo.

En esta línea, Sepúlveda destacó que el principal argumento para impulsar esta estrategia fue la evidencia científica que relaciona prácticas de gentileza con mejores resultados organizacionales. “Daniel trabajó con Harvard y con grupos de Google donde demostraron que las personas que aprendieron prácticas de gentileza tuvieron mejores niveles de compromiso, motivación, productividad y resultados que los grupos de control”, explicó.

Y a ello sumó estudios sobre bienestar y longevidad, dos conceptos que hoy se vuelven cada vez más importantes para enfrentar la estabilidad social y financiera. “La gentileza permite retrasar el acortamiento de los telómeros y, por lo tanto, extender la vida. Así de potente es este tema”.

La implementación del modelo ya contempla capacitaciones de liderazgo gentil para los equipos directivos y, durante junio, se extenderá a los más de 1.100 trabajadores de la organización. El proceso incluirá herramientas para mejorar relaciones laborales, manejo del estrés y formas de entregar retroalimentación dentro de los equipos. “Una de las cosas más difíciles de ser líder es dar feedback. Daniel tiene enseñanzas que ayudan a entregar un feedback de manera gentil para que la persona aprenda”, comentó.

También aseguró que uno de los mayores desafíos fue convencer al directorio de incorporar un concepto considerado disruptivo dentro de una institución financiera. “Para mí la clave era que hubiese sustento científico. Cuando tú demuestras que esto tiene relación con motivación, productividad y resultados económicos, ¿por qué no hacerlo?”, señaló. Además, adelantó que la organización desarrollará mediciones longitudinales para evaluar el impacto del programa en bienestar y desempeño laboral.

A cuatro años de iniciar esta transformación cultural, Sepúlveda destacó como uno de los principales logros el compromiso interno de los equipos y el posicionamiento de La Araucana dentro de las mejores empresas para trabajar. “Hoy día estamos dentro de las mejores 10 empresas para trabajar según el Building Happiness de Buk, por ejemplo, osea, generaste un remezón, una transformación dentro de la organización, una forma distinta de hacer las cosas, y el equipo adhirió. Eso es lo primero de lo que me siento orgulloso”, comentó.