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    Sustentabilidad

    Chile fortalece liderazgo mundial en ciruela deshidratada con certificación sustentable y nuevo APL para la producción primaria

    El país abastece a cerca de 80 mercados, exporta más de 85 mil toneladas al año y genera ingresos cercanos a los US$255 millones. El sector reafirmó su compromiso con una producción más sostenible, competitiva y alineada con las exigencias de los mercados internacionales.

     
    Certificación APL Ciruela deshidratada

    La agroindustria de la ciruela deshidratada dio un nuevo paso para fortalecer su liderazgo mundial con la certificación del primer ciclo del Acuerdo de Producción Limpia (APL) para la implementación del Estándar de Sustentabilidad del sector y la firma de un nuevo APL que incorporará al sector de producción primara a este proceso.

    Ocho plantas procesadoras que concentran el 68% de la producción sectorial fueron certificadas por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo (ASCC), validando estándares de clase mundial en eficiencia hídrica, energética y gestión de residuos en el marco del programa Chile Origen Consciente (ChOC) del Ministerio de Agricultura. El nuevo APL de Producción Primaria busca extender estos estándares a los huertos productores de ciruelas destinadas a la industria del deshidratado, asegurando la trazabilidad en toda la cadena de valor y una matriz productiva alineada con las crecientes exigencias de sostenibilidad de los mercados internacionales.

    La actividad se realizó en el marco del seminario “Alternativas Digitales y Comportamiento del Mercado de Ciruelas Deshidratadas”, organizado por la Asociación Gremial de Procesadores y Exportadores de Ciruelas Secas de Chile (Chileprunes) en Santa Cruz, Región de O’Higgins —principal zona productora del país—, con el apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).

    Ciruelas deshidratadas

    La directora ejecutiva de la ASCC, Ximena Ruz, destacó que “fortalecer la producción primaria es clave para la resiliencia del sector. La integración de este nuevo APL con la certificación agroindustrial que hoy conmemoramos marca un avance relevante hacia una estrategia de sostenibilidad más integral, capaz de conectar a toda la cadena de valor. Esto permite dejar atrás acciones aisladas y avanzar con estándares verificables en calidad, trazabilidad y adaptación climática, elementos cada vez más exigidos por los mercados y fundamentales para que los productores enfrenten con mejores herramientas los desafíos actuales”.

    Esta nueva alianza público-privada es articulada por Chileprunes, con el apoyo de los ministerios del Medio Ambiente y de Energía; la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA); el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG); el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap); la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria (Achipia); ProChile y la Asociación de Productores de Ciruelas de Chile.

    Para el director ejecutivo de Chileprunes, Pedro Acuña,“las certificaciones de sostenibilidad hoy son una exigencia. El consumidor final tiene una conciencia muchísimo más profunda de lo que significa la sostenibilidad. Por eso, haber partido antes y estar en una etapa mucho más cercana a obtener el sello Chile Origen Consciente, y todo lo que ello implica, es de gran orgullo para nuestra industria. Estamos buscando con mucho ahínco para pasar desde la etapa de los procesos, que de alguna manera es más simple de implementar, hacia la etapa de la producción primaria, donde viene todo el esfuerzo de invitar a todos los productores a integrarse a este proceso”.

    En tanto, el seremi de Agricultura de O’Higgins, Carlos Valdés, valoró que “cada una de estas certificaciones y cada uno de estos avances va mejorando el estándar de nuestro producto, lo que nos hace más competitivos y permite que la ciruela deshidratada mantenga su valor y calidad a nivel mundial. Son precisamente estos hitos los que nos darán futuro en nuestro agro.”

    Sustentabilidad con impacto en toda la cadena de valor

    Para medir los avances del nuevo APL, se implementará un sistema de indicadores sectoriales y se desarrollarán herramientas orientadas a fortalecer las capacidades de los trabajadores para el cumplimiento efectivo de los requisitos de sustentabilidad. Las empresas que alcancen estos objetivos podrán acceder a la certificación del programa Chile Origen Consciente (ChOC).

    “Para ODEPA, el programa Chile Origen Consciente es la herramienta clave para transformar la sustentabilidad en el atributo de valor que nos distinga en los mercados globales. Al sumar hoy a la producción primaria a este estándar, estamos fortaleciendo la raíz de nuestra industria y asegurando que toda la cadena de la ciruela deshidratada sea trazable y responsable. Este hito refleja la agricultura eficiente y responsable con el medio ambiente que impulsamos como Ministerio, donde la colaboración público-privada permite proyectar a Chile como un proveedor líder, resiliente y comprometido con el futuro”, señaló Daniela Acuña, directora nacional (s) de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA.

    Los APL de Ciruela Deshidratada han contado con el apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), a través de los proyectos “Diseño de un estándar de sustentabilidad para el sector agroindustrial de ciruelas deshidratadas” y “Alternativas digitales para la gestión de la sustentabilidad en la industria de ciruelas deshidratadas”.

    Firma APL sector primario ciruelas

    Un sector estratégico para las exportaciones chilenas

    La producción de ciruelo europeo constituye la base de una industria orientada casi exclusivamente a los mercados internacionales. Según el Catastro Frutícola, Chile cuenta con 13.350 hectáreas plantadas, de las cuales el 72% se concentra en la Región de O’Higgins.

    Asimismo, el 86% de la producción nacional se destina a la agroindustria del deshidratado, mientras que un 12,6% corresponde a exportaciones de fruta fresca y apenas un 1,3% al mercado interno. Esta estructura productiva hace que la eficiencia y sustentabilidad en el manejo de los huertos no solo impacten en el rendimiento agrícola, sino también en la competitividad y calidad de toda la cadena exportadora.

    “Chile es líder mundial en la exportación de ciruelas deshidratadas. Contar con este Acuerdo de Producción Limpia significa seguir fortaleciendo la competitividad y posicionamiento internacional de este producto. Cada vez hay más mercados incorporando normativas en materia de sostenibilidad, trazabilidad y producción responsable, que transmiten además las preocupaciones e intereses de los consumidores, por lo que esta iniciativa fortalece la imagen de Chile en el mundo como un proveedor confiable de alimentos de calidad, sanos y seguros”, sostuvo Paulina Valderrama, directora general (s) de ProChile.

    Durante los primeros diez meses de 2025, las exportaciones de ciruelas deshidratadas alcanzaron las 75.800 toneladas métricas, generando retornos por US$ 247,2 millones.

    Más sobre:Hub SustentabilidadAPLproducciónAcuerdo de Producción LimpiaASCCCiruelas DeshidratadasChileprunes

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