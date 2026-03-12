SUSCRÍBETE
    Chile supera el 50% de protección de su océano tras ampliación de Parques Mar Juan Fernández II y Nazca Desventuras II

    La aprobación de estos dos nuevos parques, último de los hitos del gobierno de Gabriel Boric en la agenda ambiental de la gestión de la ministra Rojas, posicionan a Chile entre los cinco países con mayor porcentaje de su zona económica exclusiva protegida.

     
    Chile supera el 50% de su protección oceánica

    El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó este martes la ampliación de los Parques Nacionales Mar de Juan Fernández II y Nazca Desventuradas II, en la Región de Valparaíso. Este hito, uno de los últimos firmados por el Presidente Gabriel Boric, hace que Chile cuente con un 54% de su zona económica exclusiva bajo algún tipo de protección ambiental, convirtiéndolo en el tercer país del mundo con el mayor porcentaje de su zona económica exclusiva en estado de conservación.

    Para la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, “este archipiélago tiene una biodiversidad única, con un alto endemismo y sumamente valioso que necesitamos cuidar. Estamos muy contentos y orgullosos porque con la decisión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, Chile se posiciona dentro de los cinco países a nivel mundial que tienen un mayor porcentaje de su mar -perteneciente a la zona económica exclusiva- protegido”.

    Parque Marino Juan Fernández

    Desde Juan Fernández, su alcalde Pablo Manríquez, señaló que “estamos muy felices porque el día de hoy se crearon los parques marinos Mar de Juan Fernández II y Nazca Desventuradas II, un anhelo muy profundo de nuestra comunidad. Esto sitúa a nuestro país entre uno de los mayores protectores de su mar jurisdiccional, con más del 50% de su protección marina. Este es un legado de la actual generación de isleños quienes siguiendo el trabajo de generaciones previas han trabajado arduamente por la protección del mar más prístino de Chile. Mi agradecimiento al Presidente de la República por hacer de esto un proyecto no solamente de Gobierno, sino también de Estado, el que inició la Presidenta Michelle Bachelet, continuó el Presidente Sebastián Piñera y hoy día lo decreta el Presidente Gabriel Boric”.

    El alcalde destacó también el liderazgo internacional de Chile ante la ampliación de estas áreas protegidas. “Estos dos parques ampliados, juntos, son el tercer parque marino más grande del mundo, después del área marina protegida del mar de Ross en Antártica y del Papahānaumokuākea Marine National Monument de Hawai”, explicó.

    El Parque Nacional Mar de Juan Fernández II tiene una superficie de 193.998 km2, mientras la extensión del Parque Nazca Desventuradas II alcanza los 143.323 km2. Además, cabe destacar que durante las últimas décadas el Estado ha avanzado de manera significativa en la protección de estas zonas a través de la creación de importantes áreas protegidas en la zona.

    Parque Marino Juan Fernández

    Los nuevos parques nacionales

    Los Parques Nacionales Mar de Juan Fernández II e Islas Desventuradas II representan enclaves biogeográficos de excepcional valor ambiental, científico y cultural en los que se desarrollan procesos ecológicos clave, corredores biológicos y hábitats críticos para especies altamente migratorias, amenazadas y endémicas.

    Se trata de ecorregiones con alto endemismo, es decir, donde se encuentran especies que solo existen en este lugar: un 87% de los peces de Juan Fernández y un 72% de los peces de las Islas Nazca Desventuradas tienen esta característica. Es importante recordar que gran parte de estas son vulnerables ante las actuales condiciones ambientales.

    La propuesta de ampliación de estas áreas marinas protegidas incorpora sectores actualmente desprotegidos dentro de la zona económica exclusiva y pone foco a hábitats vulnerables y rutas migratorias de especies como tiburones mako, atunes, larvas de langostas y hasta de especies endémicas como el lobo fino de dos pelos. La conectividad ecológica sostiene, además, poblaciones de especies como la langosta de Juan Fernández, que constituye un importante recurso pesquero para la comunidad isleña.

    Próximos pasos

    Tras la aprobación del Consejo de Ministros, la medida deberá completar el trámite administrativo correspondiente. Según explicó el alcalde, el proceso ya fue ingresado a la Contraloría General de la República para su revisión. “Se tiene que seguir el trámite normal administrativo, que ya fue presentado por el gobierno en la Contraloría. Esperemos que esté todo positivo, porque efectivamente esto ya es una noticia, un hito que deja muy bien parado al país en términos geopolíticos y de conservación marina”, indicó.

    El avance también se vincula con la aspiración de Chile de posicionarse como sede del tratado internacional sobre biodiversidad en aguas internacionales, conocido por su sigla en inglés como BBNJ. Desde el territorio insular, además, esperan fortalecer la conectividad ecológica entre los parques para consolidar un corredor biológico que asegure la protección de estas aguas y su administración conjunta entre el Estado y la comunidad isleña.

    Hub SustentabilidadMedio AmbienteOcéanosProtección del océanoParque Mar Juan Fernández IIParque Nazca Desventuras IIConservaciónsustentabilidad

