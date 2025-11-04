Concurso busca a transformar edificios públicos de la RM en infraestructuras verdes y sostenibles

En la Región Metropolitana vienen meses de calor intenso y con temperaturas cada vez más altas. Existe alli el desafío de cómo se enfrenta la crisis climática y también cómo proteger a los ciudadanos. Las proyecciones climáticas para esta zona 2035-2065 muestran una potencial disminución de hasta el 19% de la precipitación, un aumento de temperatura media anual entre 1,7 y 2,0 °C y una disminución de hasta el 83% de nieve acumulada respecto a la situación actual. Así, en los centros urbanos aumentará el riesgo de salud por calor extremo y sequías.

En ese escenario, el proyecto “Edificios Verdes” busca impulsar la industria de Edificios Sostenibles e Inteligentes para combatir el calor extremo, y es un proyecto del Gobierno de Santiago, llevado a cabo por “Sé Santiago Smart City” de Corfo Metropolitano y ejecutado por la Corporación Regional de Desarrollo.

“Estamos avanzando en la transformación de la ciudad de Santiago a una ciudad más resiliente y amable con sus habitantes y con el proyecto Edificios Verdes vamos a potenciar la articulación de ecosistemas colaborativos de ciudades, vamos a incentivar el crecimiento de redes de proveedores para atraer inversión extranjera y contribuir a la generación del talento y conocimiento. Y todo esto nos lleva a posicionar a la ciudad de Santiago como un laboratorio de pilotaje de soluciones de smart city”, explicó Claudio Orrego, gobernador de Santiago.

“Estamos contribuyendo a la sustentabilidad e inteligencia de la ciudad de Santiago, mediante la transformación de edificios públicos a Edificios Verdes e inteligentes a través de la implementación de techos verdes y tecnologías innovadoras que permitan adaptarnos a nuevos escenarios climáticos, contribuir al combate del calor extremo y al mismo tiempo, apoyar la activación de un ecosistema de empresas y emprendimientos que ponen todo su talento a disposición de la construcción de ciudades más resilientes, mejorando la calidad de vida de quienes viven en la Región Metropolitana”, comentó Gloria Moya, directora de Corfo Metropolitano.

El proyecto consta de tres fases: Fase 0: Concurso para seleccionar 10 edificios que pasen a la fase de diseño. Fase 1: Entregar 10 Diseños para transformar Edificios públicos a Edificios Verdes. Fase 2: Transformación de 2 a 3 edificios a Edificios Verdes, considerando la instalación de 3.000 metros cuadrados de techos verdes.

“A través de Edificios Verdes vamos a aumentar la infraestructura verde urbana a través de la implementación de 3.000 m2 techos verdes, para colaborar con la captación y compensación de gases de efecto invernadero y material particulado (CO2 eq y MP2,5). También vamos a promover eficiencia e inteligencia en el uso de los recursos naturales incorporando tecnologías que ayuden a los Edificios a convertirse en uno inteligente y sustentable, a través de soluciones de eficiencia energética, ahorro hídrico, gestión de residuos y el uso de materiales y productos de bajo impacto ambiental y a la salud humana”, dijo Solange Arredondo, gerenta de Sé Santiago.

El proyecto “Edificios Verdes, una industria para enfriar la ciudad”es liderado por Sé Santiago y cuenta con el apoyo del Comité Gestor conformado por: Chile Green Building Council, la Agencia de Sostenibilidad Energética, el Gobierno de Santiago, ⁠ANESCO Chile y la ⁠Camara Chilena de la Construcción.

En lo inmediato viene el concurso “Edificios Verdes: Rise to Zero” y el llamado es a postular, y lo pueden hacer los edificios públicos que deseen ser beneficiados y transformados a edificios verdes e inteligentes.

¿Quiénes pueden postular? Edificios de las áreas de “EDUCACIÓN” (Escuelas municipales, básicas y medias), Jardines infantiles (Junji, Integra), Liceos técnicos, etc. En “SALUD” pueden postular Cesfam, Postas rurales , Hospitales públicos , entre otros. En “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA pueden postular Edificios de municipalidades, Edificios de ministerios o reparticiones públicas, etc, entre varias tras áreas.

Para más información revisa las bases y los Criterios de admisibilidad para el concurso aquí. Se premiará a 10 edificios.