OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Sustentabilidad

Concurso busca a transformar edificios públicos de la RM en infraestructuras verdes y sostenibles

El proyecto “Edificios Verdes” busca impulsar la industria de Edificios Sostenibles e Inteligentes para combatir el calor extremo, y es un proyecto del Gobierno de Santiago, llevado a cabo por “Sé Santiago Smart City” de Corfo Metropolitano y ejecutado por la Corporación Regional de Desarrollo.

Por 
Hub Sustentabilidad
Foto: Shutterstock. Shutterstock

En la Región Metropolitana vienen meses de calor intenso y con temperaturas cada vez más altas. Existe alli el desafío de cómo se enfrenta la crisis climática y también cómo proteger a los ciudadanos. Las proyecciones climáticas para esta zona 2035-2065 muestran una potencial disminución de hasta el 19% de la precipitación, un aumento de temperatura media anual entre 1,7 y 2,0 °C y una disminución de hasta el 83% de nieve acumulada respecto a la situación actual. Así, en los centros urbanos aumentará el riesgo de salud por calor extremo y sequías.

En ese escenario, el proyecto “Edificios Verdes” busca impulsar la industria de Edificios Sostenibles e Inteligentes para combatir el calor extremo, y es un proyecto del Gobierno de Santiago, llevado a cabo por “Sé Santiago Smart City” de Corfo Metropolitano y ejecutado por la Corporación Regional de Desarrollo.

“Estamos avanzando en la transformación de la ciudad de Santiago a una ciudad más resiliente y amable con sus habitantes y con el proyecto Edificios Verdes vamos a potenciar la articulación de ecosistemas colaborativos de ciudades, vamos a incentivar el crecimiento de redes de proveedores para atraer inversión extranjera y contribuir a la generación del talento y conocimiento. Y todo esto nos lleva a posicionar a la ciudad de Santiago como un laboratorio de pilotaje de soluciones de smart city”, explicó Claudio Orrego, gobernador de Santiago.

“Estamos contribuyendo a la sustentabilidad e inteligencia de la ciudad de Santiago, mediante la transformación de edificios públicos a Edificios Verdes e inteligentes a través de la implementación de techos verdes y tecnologías innovadoras que permitan adaptarnos a nuevos escenarios climáticos, contribuir al combate del calor extremo y al mismo tiempo, apoyar la activación de un ecosistema de empresas y emprendimientos que ponen todo su talento a disposición de la construcción de ciudades más resilientes, mejorando la calidad de vida de quienes viven en la Región Metropolitana”, comentó Gloria Moya, directora de Corfo Metropolitano.

El proyecto consta de tres fases: Fase 0: Concurso para seleccionar 10 edificios que pasen a la fase de diseño. Fase 1: Entregar 10 Diseños para transformar Edificios públicos a Edificios Verdes. Fase 2: Transformación de 2 a 3 edificios a Edificios Verdes, considerando la instalación de 3.000 metros cuadrados de techos verdes.

“A través de Edificios Verdes vamos a aumentar la infraestructura verde urbana a través de la implementación de 3.000 m2 techos verdes, para colaborar con la captación y compensación de gases de efecto invernadero y material particulado (CO2 eq y MP2,5). También vamos a promover eficiencia e inteligencia en el uso de los recursos naturales incorporando tecnologías que ayuden a los Edificios a convertirse en uno inteligente y sustentable, a través de soluciones de eficiencia energética, ahorro hídrico, gestión de residuos y el uso de materiales y productos de bajo impacto ambiental y a la salud humana”, dijo Solange Arredondo, gerenta de Sé Santiago.

El proyecto “Edificios Verdes, una industria para enfriar la ciudad”es liderado por Sé Santiago y cuenta con el apoyo del Comité Gestor conformado por: Chile Green Building Council, la Agencia de Sostenibilidad Energética, el Gobierno de Santiago, ⁠ANESCO Chile y la ⁠Camara Chilena de la Construcción.

En lo inmediato viene el concurso “Edificios Verdes: Rise to Zero y el llamado es a postular, y lo pueden hacer los edificios públicos que deseen ser beneficiados y transformados a edificios verdes e inteligentes.

¿Quiénes pueden postular? Edificios de las áreas de “EDUCACIÓN” (Escuelas municipales, básicas y medias), Jardines infantiles (Junji, Integra), Liceos técnicos, etc. En “SALUD” pueden postular Cesfam, Postas rurales , Hospitales públicos , entre otros. En “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA pueden postular Edificios de municipalidades, Edificios de ministerios o reparticiones públicas, etc, entre varias tras áreas.

Para más información revisa las bases y los Criterios de admisibilidad para el concurso aquí. Se premiará a 10 edificios.

Lee también:

Más sobre:Hub SustentabilidadEdificios SustentablesCorfoRMGOREGobierno RegionalConcurso

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Embajador de Ucrania: “No hay un lugar en Ucrania que esté 100% seguro contra los ataques rusos”

Alcalde de Tiltil presentará recurso tras anuncio de Boric por Punta Peuco: “Pasa a llevar los DD.HH. de los habitantes”

Cámara Chilena Norteamericana de Comercio elige nuevos integrantes para su directorio

Nuevos incidentes en el INBA terminan con agresión a docente con un martillo

Puro Antojo: el sabor gourmet en tu mesa

Sofofa inicia nueva versión de iniciativa que busca fortalecer la relación de las empresas con las comunidades

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

3.
Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

4.
Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

5.
General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. PSV por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. PSV por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Monaco por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Monaco por la Champions League

Cuándo y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Copenhague por la Champions League en TV y streaming

Cuándo y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Copenhague por la Champions League en TV y streaming

Alcalde de Tiltil presentará recurso tras anuncio de Boric por Punta Peuco: “Pasa a llevar los DD.HH. de los habitantes”
Chile

Alcalde de Tiltil presentará recurso tras anuncio de Boric por Punta Peuco: “Pasa a llevar los DD.HH. de los habitantes”

Nuevos incidentes en el INBA terminan con agresión a docente con un martillo

“Escuché que él quería preocuparse de todos los estudiantes”: Jara por postura de Artés sobre alumnos involucrados en disturbios

Cámara Chilena Norteamericana de Comercio elige nuevos integrantes para su directorio
Negocios

Cámara Chilena Norteamericana de Comercio elige nuevos integrantes para su directorio

Sofofa inicia nueva versión de iniciativa que busca fortalecer la relación de las empresas con las comunidades

Sernac inicia procedimiento voluntario colectivo con Western Union por problemas en el envío de dinero al extranjero

Por qué los pendrives están desapareciendo (y cuál es ahora la mejor forma de almacenar contenido)
Tendencias

Por qué los pendrives están desapareciendo (y cuál es ahora la mejor forma de almacenar contenido)

Por qué Perú decidió romper sus relaciones diplomáticas con México

El policía salvadoreño que confesó haber matado a 36 presuntos pandilleros, por órdenes de un alcalde “cercano” a Bukele

Alejandro Tabilo no puede contra la jerarquía de Novak Djokovic y pierde en Atenas su invicto ante la leyenda del tenis
El Deportivo

Alejandro Tabilo no puede contra la jerarquía de Novak Djokovic y pierde en Atenas su invicto ante la leyenda del tenis

Marcelo Salas explota contra el plantel de Deportes Temuco: “Que viajen 20 horas hasta Copiapó, como muchos equipos”

Mundial Sub 17: Venezuela da la sorpresa y golea a Inglaterra en Qatar

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre
Finde

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil

Arcade Fire entre un divorcio, acusaciones y un tibio álbum: ¿qué pasa con la gran gloria del indie?
Cultura y entretención

Arcade Fire entre un divorcio, acusaciones y un tibio álbum: ¿qué pasa con la gran gloria del indie?

Netflix presenta un avance y la fecha de estreno de Agatha Christie: las siete esferas

La compañía italiana que “se enamoró” de Pedro Lemebel y que trae su obra a Chile: “Marcó una inflexión en nuestra vida”

Embajador de Ucrania: “No hay un lugar en Ucrania que esté 100% seguro contra los ataques rusos”
Mundo

Embajador de Ucrania: “No hay un lugar en Ucrania que esté 100% seguro contra los ataques rusos”

La detención de la fiscal militar en Israel vuelve a exhibir los abusos contra presos palestinos

Carteles asesinan a alcalde en México y reavivan polémica sobre cómo combatirlos

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años
Paula

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló