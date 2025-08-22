SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Sustentabilidad

Día Mundial de la higiene: Cuando los consejos no bastan

La OMS y UNICEF advierten: la falta de acceso a baños y agua potable afecta a más de la mitad de la población mundial, con graves consecuencias para la salud y el medioambiente.

 
Foto de Ahmed akacha en Pexels

Hace 44 años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el Día Mundial de la Higiene con un propósito claro: incentivar prácticas de limpieza en nuestra vida diaria para prevenir enfermedades.

Las recomendaciones de estas organizaciones normalmente son simples y directas: lavarse las manos, ducharse con frecuencia, mantener la casa limpia, separar a los animales domésticos o almacenar los alimentos de forma segura.

El problema es que estos consejos, tan lógicos para unos, resultan un lujo inalcanzable para otros. ¿Podemos exigir y esperar resultados de una higiene correcta a quien no tiene un baño o una cocina en su casa?

La respuesta es un rotundo no. Según la propia OMS y UNICEF, más de la mitad de la población mundial —unos 4.200 millones de personas— carece de un saneamiento gestionado de forma segura. Esto significa que no tienen un baño digno, ni un inodoro, ni un sistema de gestión de residuos. Las consecuencias son devastadoras: graves riesgos para la salud humana y un impacto ambiental que todos terminamos pagando.

La situación con las cocinas es igual de preocupante. El Banco Mundial y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estiman que 2.300 millones de personas no tienen acceso a tecnologías y combustibles limpios para cocinar. Dependen de leña, carbón y otros materiales contaminantes, cocinando en espacios cerrados y sin ventilación.

Entonces, ¿qué valor tienen los consejos sobre higiene cuando la realidad es tan precaria? Prácticamente ninguno.

El verdadero desafío no solo es educar sobre higiene, sino crear las condiciones para que sea posible. Por eso, generar un cambio real es nuestra única opción. Desde nuestro rol, impulsamos con fuerza el impacto del programa Softys Contigo en alianza con la ONG TECHO. Nuestro objetivo es llevar acceso a agua y saneamiento a asentamientos precarios en Latinoamérica, construyendo inodoros, lavamanos, torres de agua y duchas para miles de familias.

La meta es ambiciosa: llegar a 60 mil personas para 2026. ¿Es un camino lento y difícil? Sí. ¿Es insuficiente para la magnitud del problema? También. Pero cada baño construido es una victoria de mejor calidad de vida para una familia entera y un paso adelante.

Nuestra esperanza es que estas palabras sirvan de llamado a la acción. Que inspiren a otros a conversar, buscar alianzas y generar cambios reales que sean una prueba concreta de que la unión entre los sectores privado y social puede cambiar esta realidad. Quizá solo así, algún día, esos valiosos consejos sobre higiene encuentren un terreno fértil para florecer en todo el mundo.

Por Pía Fernández, Gerenta Regional de Relacionamiento Comunitario Softys e Irene Planchuelo, directora de Proyectos en TECHO Internacional

Más sobre:Hub Sustentabilidad

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Exministro Valenzuela dice que su salida del gabinete tiene “cierta racionalidad política” y afirma que posibilidad de lista única era “un espejismo”

Tras Washington DC: Trump apunta a Chicago como próximo objetivo en su campaña de seguridad

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

SEC instruye a CGE suspender facturación a clientes afectados por problemas en lectura de medidores

Los accionistas de los bancos Security y Bice aprueban la fusión

Carabineros desvincula a dos uniformados de Calama tras dar positivo en un control preventivo de drogas

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

3.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

4.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

5.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Exministro Valenzuela dice que su salida del gabinete tiene “cierta racionalidad política” y afirma que posibilidad de lista única era “un espejismo”
Chile

Exministro Valenzuela dice que su salida del gabinete tiene “cierta racionalidad política” y afirma que posibilidad de lista única era “un espejismo”

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

SEC instruye a CGE suspender facturación a clientes afectados por problemas en lectura de medidores
Negocios

SEC instruye a CGE suspender facturación a clientes afectados por problemas en lectura de medidores

Los accionistas de los bancos Security y Bice aprueban la fusión

Inflación, crisis bancaria, autonomía y hasta la dictadura: el relato de Rosanna Costa en el centenario del Banco Central

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez
Tendencias

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?

Manuel Pellegrini golpea la mesa e insiste en el mercado del Betis: “Necesitamos plantel para satisfacer a los hinchas”
El Deportivo

Manuel Pellegrini golpea la mesa e insiste en el mercado del Betis: “Necesitamos plantel para satisfacer a los hinchas”

El Betis de Pellegrini vence al Alavés y suma su primer triunfo en LaLiga

La sinceridad de Hugo González tras el empate de Colo Colo ante Palestino: “Hay que rescatar que no se perdió”

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo
Cultura y entretención

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo

Deftones regresa con su nuevo disco Private music

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Tras Washington DC: Trump apunta a Chicago como próximo objetivo en su campaña de seguridad
Mundo

Tras Washington DC: Trump apunta a Chicago como próximo objetivo en su campaña de seguridad

Publican la transcripción de la entrevista de Ghislane Maxwell con el número dos del Departamento de Justicia

Kilmar Ábrego García, deportado por error y devuelto a EE.UU., es liberado de la cárcel en Tennessee

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo