Pakistán pide a Irán acudir a las negociaciones con Estados Unidos antes del fin de la tregua

El Gobierno de Pakistán ha urgido este martes a las autoridades iraníes para que acudan a la segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos antes de que expire el alto el fuego temporal, una decisión que ha calificado de “crucial”.

Así lo ha afirmado el ministro de Información paquistaní, Ataulá Tarar, que ha recordado que la tregua temporal entre Teherán y Washington finaliza a las 4:50 horas del 22 de abril.

“Se sigue esperando una respuesta oficial de la parte iraní sobre la confirmación de la delegación que asistirá a las conversaciones de paz de Islamabad”, ha sostenido el ministro en redes sociales, donde ha defendido los “esfuerzos sinceros” realizados hasta el momento por el Gobierno de Pakistán para “convencer a los dirigentes iraníes de que participen” en la segunda ronda de conversaciones con la Administración de Donald Trump.

El proceso iniciado por Islamabad para poner fin al conflicto desatado a finales de febrero en Oriente Próximo pende de un hilo mientras crecen las tensiones en el estrecho de Ormuz con la sucesiva apertura y cierre por parte de Irán, mientras que Washington renuncia a levantar su cierre perimetral de la zona y ha asaltado varios buque cargueros que intentaban burlar el control estadounidense.

El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que Irán “se enfrentará a problemas nunca antes vistos” si no acude a la mesa de negociaciones prevista para este martes en la capital paquistaní. En sus últimas declaraciones, Trump ha descartado extender el alto el fuego de dos semanas pactado con Irán, pese a lo cual ha confiado en lograr un “gran acuerdo” con Teherán, asegurando que las autoridades iraníes “no tienen más remedio” que negociar con Washington.