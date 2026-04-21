SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Desafío estratégico: El competidor es una empresa del crimen

    Claudio Pizarro Por 
    Claudio Pizarro
    Archivo: PDI desbarató banda criminal dedicada al robo y comercialización de cobre.

    Días atrás, el Ministerio Público y la PDI desarticularon una red que exportó ilegalmente a China cerca de US$1.000 millones en cobre robado. Con 22 detenidos en siete regiones y 187 toneladas incautadas, es claro que no enfrentamos a una simple banda criminal. Es una organización que opera con criterio empresarial: identifica oportunidades, optimiza logística, gestiona riesgos y maximiza rentabilidad. Es, en los hechos, una empresa del crimen.

    El problema es que compite con empresas formales que sí respetan el marco legal. Esta asimetría es estructural e insostenible: es como disputar un partido donde a un equipo se le aplica estrictamente el offside, mientras el contrincante opera con total impunidad.

    El fenómeno no es marginal. Según la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), las llamadas economías ilícitas o mercados ilegales —madera, cobre, combustibles, autos, repuestos, cigarrillos, salmón, jurel o merluza, entre muchos otros— mueven del orden de US$ 8.000 millones anuales. Son cadenas productivas paralelas que erosionan la competitividad, la recaudación fiscal y la confianza institucional. En el extremo, se compromete el contrato social, ya que operan muy lejos de las virtudes.

    El crimen organizado aprovecha algo esencial: donde hay crecimiento económico, hay oportunidad. Chile, que durante décadas destacó por estabilidad y expansión, se vuelve atractivo para redes criminales más sofisticadas y violentas, las que también utilizan la corrupción como herramienta del crimen. Ante esto, la falta de coordinación institucional es una debilidad. El Sistema de Seguridad Pública involucra 40 organismos que deben compartir información, integrar procesos y actuar con rapidez. Sin integración, la ventaja la tiene quien no respeta las reglas.

    Para las empresas, esto ya no es solo un problema reputacional o de pérdidas puntuales. Es un riesgo estratégico. Cuando se roba cobre, madera o combustible, no solo se afecta el margen; se distorsiona el mercado. Cuando se roban materias primas para alimentar mercados ilícitos, no solo se afecta el margen: se distorsiona el mercado, se incrementan costos y se expone la marca. El competidor criminal no paga impuestos, no cumple regulaciones laborales ni ambientales y no considera externalidades.

    En este contexto, los directorios deben incorporar la seguridad como un componente central de la estrategia y de la sostenibilidad económica. Se trata de identificar puntos críticos en la cadena de valor, fortalecer sistemas de control y, sobre todo, colaborar activamente con el Estado, lo que se vuelve indispensable, porque la seguridad pública es un problema muy complejo. La reciente Ley 21.659 de Seguridad Privada eleva estándares y responsabilidades, pero no será suficiente sin coordinación público-privada efectiva.

    El crimen organizado solo se combate con alianzas robustas entre empresas y Estado. Las organizaciones criminales son flexibles, innovadoras y altamente adaptativas. Si el mundo formal no actúa con igual nivel de coordinación y velocidad, seguirá compitiendo en desventaja.

    Hoy la seguridad no es un asunto exclusivamente policial o judicial; es una variable de competitividad. Ignorarla no es una posición neutral, es ceder espacio a la ilegalidad. Así, la colaboración público-privada debe ser ágil y adaptativa, igual que el crimen que intenta combatir. Concluyo con dos preguntas para la dirección superior: ¿Cuenta su empresa con una estrategia de seguridad que tribute directamente al negocio? ¿Qué acciones concretas estamos ejecutando para blindar nuestra cadena de valor frente al crimen organizado?

    *El autor de la columna es profesor adjunto de ingeniería industrial en la Universidad de Chile y managing partner en CIS Consultores.

    Más sobre:OpiniónEconomía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La UF registró los $40.000 este martes, casi cinco años después de alcanzar los $30.000

    Santiago en 100 Palabras celebra el Día del Libro con entrega gratuita de libros y encuentro con Siri Hustvedt

    Estudio jurídico español Garrigues adquiere oficina chilena Barros Silva Varela & Vigil

    Gobierno abre concurso público para definir nuevo superintendente de Seguridad Social

    Cineteca U. de Chile invita a función gratuita de películas de Pedro Chaskel en formato original de 35mm

    “Manifiesta connotación política”: Contraloría objeta acto conmemorativo de la revolución cubana en la U. de Chile

    Lo más leído

    1.
    El ejemplo de Ximena Lincolao

    El ejemplo de Ximena Lincolao

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Servicios

    Continúa el Subsidio Eléctrico 2026: estas son las próximas fechas de la quinta convocatoria

    Continúa el Subsidio Eléctrico 2026: estas son las próximas fechas de la quinta convocatoria

    Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Como en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Como en TV y streaming

    Rating del lunes 20 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 20 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Continúa el Subsidio Eléctrico 2026: estas son las próximas fechas de la quinta convocatoria
    Chile

    Continúa el Subsidio Eléctrico 2026: estas son las próximas fechas de la quinta convocatoria

    “Manifiesta connotación política”: Contraloría objeta acto conmemorativo de la revolución cubana en la U. de Chile

    Juicio por caída del Hércules C-130: perito apunta que “destrucción fue en el aire y en forma instantánea”

    Desafío estratégico: El competidor es una empresa del crimen
    Negocios

    Desafío estratégico: El competidor es una empresa del crimen

    La UF registró los $40.000 este martes, casi cinco años después de alcanzar los $30.000

    Estudio jurídico español Garrigues adquiere oficina chilena Barros Silva Varela & Vigil

    Quién era Julio César Jasso Ramírez, el mexicano que mató a una turista e hirió a otros en las pirámides de Teotihuacán
    Tendencias

    Quién era Julio César Jasso Ramírez, el mexicano que mató a una turista e hirió a otros en las pirámides de Teotihuacán

    Revelan el inédito video de la “puesta de la Tierra”, captado desde la Luna por un astronauta de Artemis II

    5 ejercicios para hacer que tu memoria trabaje mejor, según una especialista

    Prostitución y gas de la risa: el escándalo que sacude a la Serie A e involucra a jugadores del Inter de Milán y el Milan
    El Deportivo

    Prostitución y gas de la risa: el escándalo que sacude a la Serie A e involucra a jugadores del Inter de Milán y el Milan

    “En contra de los principios de Arellano”: CSyD Colo Colo se opone a la OPA de Aníbal Mosa para controlar Blanco y Negro

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 10

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina
    Tecnología

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    Santiago en 100 Palabras celebra el Día del Libro con entrega gratuita de libros y encuentro con Siri Hustvedt
    Cultura y entretención

    Santiago en 100 Palabras celebra el Día del Libro con entrega gratuita de libros y encuentro con Siri Hustvedt

    Cineteca U. de Chile invita a función gratuita de películas de Pedro Chaskel en formato original de 35mm

    Karol G vuelve a Chile en 2027: show será en el Estadio Nacional

    Zelensky conversa con Kast y analizan vías para profundizar relación bilateral
    Mundo

    Zelensky conversa con Kast y analizan vías para profundizar relación bilateral

    La historia de los hermanos norcoreanos que planearon 10 años su huida

    En un nuevo golpe a su tradición pacifista, Japón autoriza por primera vez la venta de armas letales a sus aliados

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago
    Paula

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito