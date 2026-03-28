El análisis del arquitecto chileno que observa Santiago desde Europa: “Estamos en el camino correcto”

El auditorio de Tánica, pionero entre los edificios sustentables de Chile, recibió el jueves 26 de abril a varias personalidades —entre ellas el Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, ganadores del Premio Nacional de Arquitectura, autoridades universitarias y líderes empresariales y de opinión— para conversar sobre los desafíos ambientales y energéticos que enfrenta Santiago de cara al 2041, fecha en que la capital cumplirá 500 años. Pero quien resultó ser la estrella de la jornada fue un chileno poco conocido en el país, aunque de enorme relevancia internacional. Su nombre: Alejandro Gutiérrez.

Arquitecto radicado en Europa desde hace más de una década, es director de planificación urbana de Arup, una de las firmas de ingeniería e infraestructura más influyentes del mundo. Ha trabajado en proyectos de desarrollo y recuperación urbana en Shanghái, Londres, Lima, Helsinki y Antofagasta, entre otras ciudades. Actualmente vive en Bolonia, trabaja en Milán y está en Chile invitado por Aguas Andinas para encabezar la conversación sobre el futuro de Santiago.

En el evento —donde también se anunció el lanzamiento del ibro, Santiago 500 Años, impulsado por la empresa sanitaria junto a Constructo y Santiago Adicto—, Gutiérrez habló con un tono positivo y optimista, en contraste con el ánimo catastrófico que hoy inunda el debate público. Lo hizo apoyado en una amplia base de datos que demuestra cómo la economía verde se consolida en el planeta y las grandes oportunidades competitivas que hoy presenta para las ciudades.

“Tras muchos años, por fin vemos que el crecimiento se desacopló de la emisión de gases de efecto invernadero”. Con esas palabras Gutiérrez abrió su presentación, explicando que, ya no hace falta dejar una huella de carbono para tener ganancias. “Pero la economía verde no solo produce crecimiento: también nos entrega resiliencia y autonomía. La electromovilidad, por ejemplo, nos blinda ante las crisis geopolíticas como la actual”, agregó.

Según el arquitecto, Chile —y específicamente Santiago— está en el camino correcto. Hoy el país es “campeón mundial” en generación de energías renovables, pues la meta de producir 2.000 MW, fijada para 2030, “la acabamos de cumplir en febrero de este año”.

Una tendencia que, a su parecer, también se refleja en el sistema de agua potable capitalino. “Aguas Andinas tiene uno de los planes más sofisticados del mundo para hacer la ciudad sostenible y resiliente frente al estrés hídrico”, señaló, en referencia a la reutilización de agua tratada —que en 2024 llegó a 35,7 millones de litros [verificar unidad]— y al plan Retorno Maipo, que busca devolverle al río una parte del recurso.

Retener y recuperar las aguas servidas, agregó el arquitecto, también puede ser clave para resolver uno de los principales desequilibrios de Santiago: su desigual distribución de áreas verdes. La mayor barrera para generar nuevos parques y plazas está en su mantenimiento, problema que un sistema de riego abastecido con aguas tratadas podría resolver. “La equidad en áreas verdes”, apuntó, “es una de las mejores maneras de mitigar el impacto del calentamiento global en las ciudades”.

Gutiérrez habló después de que lo hiciera el Gobernador Regional Orrego, quien dedicó su exposición a la urgencia de crear una gobernanza urbana para Santiago. “Hoy la capital funciona como un archipiélago —cada comuna, una isla— y no como una unidad integral”, explicó Orrego. “Hace falta una autoridad que planifique el transporte, el desarrollo inmobiliario y la relación con la naturaleza. Si queremos una ciudad policéntrica, verde y resiliente para los 500 años de Santiago, tenemos que pensar en una gobernanza orientada al largo plazo y no solo en la coyuntura”.

También participó Jeannette Plaut, decana de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Gabriela Mistral y directora de Constructo, quien entregó detalles del libro Santiago 500 Años, que esperan publicar a fines de 2026. El evento cerró con una conversación moderada por Polo Ramírez sobre el futuro de la capital en 2041, con la participación de Rachel Bernardin, directora de Estrategia y Asuntos Corporativos de Aguas Andinas; Rodrigo Guendelman, periodista y fundador de Santiago Adicto; Marcelo Sarovic, arquitecto y cofundador de Constructo; y el propio Alejandro Gutiérrez.