Embarques de exportación de salmón impulsados por biocombustible logran una reducción del 25% en las emisiones de CO2

Una nueva solución energética, desarrollada por Andes Integración Logística, Ventisqueros y la naviera Hapag-Lloyd, redujo en un 25% las emisiones de carbono de los embarques de exportación de salmón mediante el uso de biocombustible. La iniciativa, que marca una hoja de ruta para la industria salmonera en Chile, busca generar mayor conciencia de iniciativas sostenibles en toda la cadena logística.

La industria del salmón es uno de los principales motores exportadores del país, pero también enfrenta desafíos por su alto impacto ambiental. “Comenzar con un 25% de reducción en las emisiones de CO2 de estos embarques es un punto de partida y demuestra que es posible que las empresas que participan de la cadena logística de esta industria puedan materializar este tipo de iniciativas desde Latinoamérica”, destacó Tomás Paut, gerente de Marketing e Innovación en Andes Integración Logística.

Biocombustible: la solución sostenible que crece y busca proyectarse en el tiempo

El biocombustible utilizado se produce a partir de biodiésel, aceites refinados o biometano, reemplazando el combustible fósil convencional. Este se carga directamente en buques específicos que operan en rutas definidas por la naviera, lo que permite que el transporte marítimo se realice con un menor impacto ambiental, explicaron desde Andes Integración Logística.

Según Paut, “desde el año 2022 que hemos estado incursionando fuertemente en el pilar sostenibilidad dentro de la compañía, primero, midiendo las emisiones de CO2 para posteriormente reducir y compensar este factor. En detalle, desde 2023 que certificamos la huella de carbono de las cargas que transportan nuestros clientes. En esta misma línea es que ahora también nos sumamos a esta solución a través del biocombustible, para así, seguir avanzando en esta senda".

En esta primera etapa, la implementación ha alcanzado una reducción estimada del 25% en emisiones por embarque, pero las empresas proyectan que, a mediano plazo, se pueda alcanzar un 50% e incluso apuntar a la neutralidad total. “No queremos esperar hasta que esa transformación se consolide lentamente y preferimos avanzar proactivamente en el desarrollo de soluciones amigables con el medioambiente. Es por ello que creemos en poder aportar a la cadena logística en esta materia, pero sin que esta deje de funcionar, siempre apoyando a nuestros clientes en su respectivo proceso de adaptación.”, explicó Paut.

Además del biocombustible, Andes Integración Logística impulsa otras soluciones como el uso del BL electrónico, versión digital del tradicional “Conocimiento de Embarque”, que evita el uso de papel y las emisiones asociadas al transporte físico del documento.

La iniciativa es un ejemplo del impacto que puede tener el trabajo conjunto entre distintos eslabones de la cadena logística, como productores, navieras y transportistas. “Para que estas iniciativas tengan un valor real, es importante que todos los actores de la cadena logística participemos y hagamos nuestro aporte en materia sostenible. En este caso particular, tanto la naviera como la salmonera se interrelacionan a través de nosotros, es por ello que el esfuerzo conjunto de cada actor permite que incursionemos exitosamente en el uso del biocombustible, el que esperamos a futuro nos permita estar hablando de una reducción del 50% en emisiones de CO2 o incluso apuntar a un 100%”, señaló Paut.

Por su parte, Ventisqueros, como salmonera, adquirió el servicio para sus exportaciones, mientras que Hapag-Lloyd lo implementa en sus buques como parte de su estrategia global de descarbonización, que busca operaciones net-zero para 2045.