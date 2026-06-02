Estudiante de la USACH gana competencia de auditoría de EY y representará a Chile en final latinoamericana

El viernes 8 de mayo se realizó la final nacional de la competencia EY Audit Innovation Challenge, en la que 30 jóvenes estudiantes y profesionales de carreras relacionadas a la auditoría se enfrentaron a desafíos prácticos planteados por los expertos de EY Chile, destacándose Javiera Mora Rivas, estudiante de contador auditor de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), quien fue recompensada con el primer lugar.

Tras el resultado, Javiera representará a Chile en la final regional del certamen, que se desarrollará en São Paulo, Brasil, entre el 21 y el 25 de junio, instancia en la que competirá junto a jóvenes talentos de toda Latinoamérica. “Es un honor enorme tener la oportunidad de representar a mi país a nivel latinoamericano, y asumo este desafío con el corazón lleno de gratitud, mucho orgullo y el firme compromiso de dar lo mejor de mí en esta siguiente etapa”, expresó Javiera sobre su triunfo.

El Audit Innovation Challenge es una iniciativa regional de EY que invita a estudiantes y jóvenes profesionales de diez países de Latinoamérica a enfrentar desafíos del mundo real, aplicando herramientas como análisis de datos, inteligencia artificial y pensamiento crítico, en línea con la evolución de la auditoría hacia un rol más estratégico y tecnológico.

En la final regional, los participantes trabajarán en equipos multiculturales, recibirán mentoría especializada y presentarán sus propuestas ante líderes de la firma, en una experiencia orientada a potenciar su desarrollo profesional y visión global. Los tres mejores participantes recibirán un premio de US$1.500 para el primer lugar, US$1.000 para el segundo lugar y US$500 para el tercer lugar.

“Aprender a tomar decisiones estratégicas bajo presión y en plazos muy acotados fue, sin duda, uno de los desafíos más exigentes y enriquecedores de esta experiencia”, explica la ganadora. “Todo ello fortaleció profundamente mi visión del trabajo en equipo y me demostró lo que somos capaces de lograr cuando ponemos el talento colectivo al servicio de un objetivo común”.