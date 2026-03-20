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    Sustentabilidad

    EY abre concurso regional para impulsar la carrera de jóvenes

    La competencia de innovación está dirigida a estudiantes de los últimos años de carreras de negocios y profesionales -con hasta 1 año de experiencia de países de la región- busca que los jóvenes apliquen análisis de datos, inteligencia artificial y otras habilidades.

    Por 
    Hub Sustentabilidad

    EY anunció el lanzamiento regional del Audit Innovation Challenge 2026, una competencia que busca a jóvenes con curiosidad, visión, energía y ganas de transformar el mundo de los negocios desde adentro.

    El desafío, que reunirá a estudiantes y profesionales jóvenes de toda Latinoamérica, promete ofrecer algo que ninguna actividad universitaria tradicional puede igualar: un reto real, multicultural, tecnológico y diseñado para acelerar el desarrollo profesional desde el primer día.

    El programa tiene como objetivo mostrar que la auditoría moderna es un entorno dinámico, donde convergen análisis de datos, inteligencia artificial, pensamiento crítico, colaboración multicultural y un camino de crecimiento acelerado. Lejos de los estereotipos, EY busca que los participantes descubran una disciplina estratégica y clave para el funcionamiento del mundo empresarial.

    La competencia está dirigida a estudiantes de los últimos años de carreras de negocios y profesionales con hasta 1 año de experiencia de países como Chile, Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana.

    Cada país organizará una fase local entre marzo y mayo, de la cual saldrá un ganador que viajará a São Paulo, Brasil, en junio para participar en la final regional. Los premios para los ganadores son: 1er lugar: US $1.500; 2do lugar: US $1.000 y 3er lugar: US $500. Las inscripciones estarán abiertas desde el 2 de marzo en el siguiente link.

    El programa pone especial énfasis en habilidades como comunicación efectiva, colaboración híbrida, alfabetización digital, agilidad emocional, liderazgo basado en preguntas y aprendizaje continuo. EY busca atraer jóvenes con mentalidad global, curiosidad y ambición; no se requiere experiencia técnica previa.

    Final en Brasil

    El ganador de la fase local representará a Chile en la final regional que se realizará en São Paulo. Durante esta etapa, los participantes recibirán coaching de expertos de EY, trabajarán en equipos multiculturales y presentarán su solución frente a líderes de la firma. Todos los costos del viaje serán cubiertos por EY, lo que convierte esta experiencia en una oportunidad única para cualquier estudiante que quiera impulsar su carrera.

    “Lo que buscamos con esta iniciativa es despertar el talento y la curiosidad de la próxima generación. Queremos que los estudiantes y profesionales jóvenes descubran que la auditoría es un espacio donde se investiga, se innova y se trabaja con tecnología para resolver problemas reales. Buscamos jóvenes que quieran ir más allá, que hagan preguntas relevantes y que se atrevan a construir el futuro con nosotros”, comenta Charles Bunce, socio líder de Assurance de EY Latam.

    Con este lanzamiento, EY reafirma su compromiso con la formación de futuros líderes, la transformación digital de la auditoría y la construcción de un entorno laboral diverso e inclusivo. La firma destaca que la auditoría es hoy un pilar fundamental para la confianza empresarial, la gestión de riesgos y la creación de valor para la sociedad.

    Más sobre:Hub SustentabilidadConcurso EYEYAudit Innovation Callenge 2026

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