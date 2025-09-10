SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Sustentabilidad

Enel X y Sodimac inauguran moderno sistema de climatización en tiendas con soluciones 100% sustentables

Dos tiendas Sodimac en Chile estrenaron un sofisticado equipamiento eléctrico de Enel X, y otros 10 locales ubicados en siete regiones del país renovarán durante este año sus sistemas de climatización, contribuyendo al cuidado del medioambiente y optimizando la experiencia de clientes y trabajadores.

Por 
Hub de Sustentabilidad
Sodimac de la Reina, una de las dos tiendas de Sodimac en Chile que estrena nuevo y sofisticado equipamiento eléctrico de Enel X.

Enel X y Sodimac Chile pusieron en operación dos proyectos de modernización de los sistemas de climatización en las tiendas Sodimac de La Reina y Las Condes. La ejecución del proyecto refuerza el compromiso de ambas compañías con la sostenibilidad, electrificación y la eficiencia energética, brindando soluciones de climatización de alto estándar y de máximo confort para clientes y trabajadores de la principal empresa de mejoramiento del hogar en América Latina.

La implementación de estas soluciones, en base a tecnología de vanguardia, consiste en 38 bombas compactas 100% eléctricas, que poseen control centralizado que permite gestionar las condiciones ambientales internas, además del monitoreo en tiempo real de temperatura, humedad y niveles de CO₂. Se trata de equipos sofisticados que utilizan refrigerante de menor impacto ambiental.

Con estos nuevos sistemas de climatización, se incorporan tecnologías más modernas y sostenibles que mejoran el desempeño operativo y el confort en tienda. Esta iniciativa generará ahorros de energía mensuales en torno al 30% en comparación con el sistema anterior, tanto en la tienda de Las Condes como en la de La Reina.

El acuerdo entre Enel X y Sodimac considera un contrato que incluye el mantenimiento correctivo y preventivo, además de reparaciones de emergencia y repuestos. La garantía se extiende por el total de años del contrato y el servicio cuenta con un call center en modalidad 24/7.

Jesús Agüero, seremi de Energía de la Región Metropolitana; Mariano Imberga, gerente de operaciones de Sodimac; Karla Zapata, gerente general de Enel X; Eduardo Mizón, gerente general de Sodimac Chile; y Claudio Candia, gerente comercial de Enel X. Acuerdo entre Sodimac y Enel X

Karla Zapata, gerente general de Enel X, destacó que “proyectos como éstos nos ponen muy contentos y orgullosos, no solo porque permiten elevar el estándar de sostenibilidad operacional de las empresas, sino que también mejoran considerablemente las condiciones de confort, mediante tecnología de punta 100% eléctrica y amigable con el medio ambiente, para todos sus clientes y trabajadores que asistan a las tiendas. La modernización de los sistemas y equipos de climatización para grandes espacios representa un desafío sumamente relevante, que hemos resuelto de manera conjunta con Sodimac, quedando muy satisfechos”.

Por su parte, Eduardo Mizón, gerente general de Sodimac Chile, subrayó: “Con la modernización de los sistemas de climatización junto con Enel X buscamos entregar a nuestros trabajadores y clientes ambientes más confortables en tiendas. Además, estos sistemas inteligentes nos permiten reducir significativamente el consumo energético y nuestra huella de carbono, en el marco de los compromisos ambientales que hemos asumido. Por otro lado, la eficiencia operacional de estas tecnologías nos ayuda a optimizar costos a largo plazo, liberando recursos para invertir en el desarrollo de las tiendas y mejores servicios para los clientes”.

Sodimac anunció que el trabajo conjunto con Enel X permitirá tener estos sistemas en otras 10 tiendas a fines de 2025, ubicadas en Iquique, Antofagasta, La Calera, Talca, Concepción y Temuco, además de locales de la Región Metropolitana en las comunas de Las Condes (Kennedy), La Florida, Maipú y Ñuñoa. Todas estas tiendas renovarán sus equipos de climatización, logrando incorporar los beneficios de la eficiencia energética para entregar un mayor confort, tanto para sus clientes como sus trabajadores.

Instalación nocturna de nuevos sistemas de climatización instalados por Enel X y Sodimac Acuerdo entre Sodimac y Enel X

Esta alianza fortalece la relación entre ambas empresas, que ya contaban con un contrato de suministro eléctrico a través de Enel Generación y puntos de carga para vehículos eléctricos implementados por Enel X en distintas tiendas Sodimac a lo largo del país.

Con este acuerdo, Sodimac acelera la transición hacia una operación baja en carbono. La empresa se abastece actualmente en un 70% con energías renovables y tiene una política de electromovilidad que incluye también una flota eléctrica para los despachos a clientes. Adicionalmente, neutraliza desde hace años todas las emisiones generadas por los envíos a domicilio, entre otras medidas de su programa ambiental.

Más sobre:Hub SustentabilidadEnel XSodimacClimatizaciónMedio AmbienteSostenibilidadHub de SustentabilidadEnergíasCarbononeutralidad

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Quién es Larry Ellison, el excéntrico empresario y ahora el hombre más rico del mundo

Inflación en argentina se ubica bajo las expectativas y gobierno destaca que alza anual es la menor desde 2018

Banco Central advierte por riesgos inflacionarios en EE.UU.

Banco Central: aumento de gasto en defensa a nivel global sube perspectivas para el precio del cobre

Investigan hallazgo de dos cadáveres en descomposición en vivienda de La Serena

Tras revés judicial en el Tricel: defensa de Orrego dice que requerimiento de destitución mantiene vicios y gobernador insiste en su inocencia

Lo más leído

1.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

2.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

3.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

4.
Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

5.
Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Servicios

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Investigan hallazgo de dos cadáveres en descomposición en vivienda de La Serena
Chile

Investigan hallazgo de dos cadáveres en descomposición en vivienda de La Serena

Tras revés judicial en el Tricel: defensa de Orrego dice que requerimiento de destitución mantiene vicios y gobernador insiste en su inocencia

Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Quién es Larry Ellison, el excéntrico empresario y ahora el hombre más rico del mundo
Negocios

Quién es Larry Ellison, el excéntrico empresario y ahora el hombre más rico del mundo

Inflación en argentina se ubica bajo las expectativas y gobierno destaca que alza anual es la menor desde 2018

Banco Central advierte por riesgos inflacionarios en EE.UU.

Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas
Tendencias

Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Alcalde de Independencia paraliza obras en el Santa Laura y vuelve a poner en riesgo la Supercopa entre Colo Colo y la U
El Deportivo

Alcalde de Independencia paraliza obras en el Santa Laura y vuelve a poner en riesgo la Supercopa entre Colo Colo y la U

La preocupante advertencia de Christian Garin sobre su lesión: “No me impide jugar, pero no estoy al cien por ciento”

Nicolás Massú aborda las claves que marcarán la llave contra Luxemburgo en la Copa Davis

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”
Cultura y entretención

Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”

Gamuza, la revelación del bolero chileno lanza “Me faltabas tú”

Lo bueno, lo malo y lo mejorable que dejó el primer show de Lionel Richie en el estadio Claro Arena de la UC

Influencer trumpista Charlie Kirk muere tras recibir un disparo durante un evento en una universidad en Utah
Mundo

Influencer trumpista Charlie Kirk muere tras recibir un disparo durante un evento en una universidad en Utah

Los Boris files: los documentos que muestran los polémicos contactos de Boris Johnson con Arabia Saudita y Nicolás Maduro

Juicio de Bolsonaro: el magistrado Fux pide la nulidad del proceso por “incompetencia” del Supremo

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad