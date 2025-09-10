Enel X y Sodimac inauguran moderno sistema de climatización en tiendas con soluciones 100% sustentables

Sodimac de la Reina, una de las dos tiendas de Sodimac en Chile que estrena nuevo y sofisticado equipamiento eléctrico de Enel X.

Enel X y Sodimac Chile pusieron en operación dos proyectos de modernización de los sistemas de climatización en las tiendas Sodimac de La Reina y Las Condes. La ejecución del proyecto refuerza el compromiso de ambas compañías con la sostenibilidad, electrificación y la eficiencia energética, brindando soluciones de climatización de alto estándar y de máximo confort para clientes y trabajadores de la principal empresa de mejoramiento del hogar en América Latina.

La implementación de estas soluciones, en base a tecnología de vanguardia, consiste en 38 bombas compactas 100% eléctricas, que poseen control centralizado que permite gestionar las condiciones ambientales internas, además del monitoreo en tiempo real de temperatura, humedad y niveles de CO₂. Se trata de equipos sofisticados que utilizan refrigerante de menor impacto ambiental.

Con estos nuevos sistemas de climatización, se incorporan tecnologías más modernas y sostenibles que mejoran el desempeño operativo y el confort en tienda. Esta iniciativa generará ahorros de energía mensuales en torno al 30% en comparación con el sistema anterior, tanto en la tienda de Las Condes como en la de La Reina.

El acuerdo entre Enel X y Sodimac considera un contrato que incluye el mantenimiento correctivo y preventivo, además de reparaciones de emergencia y repuestos. La garantía se extiende por el total de años del contrato y el servicio cuenta con un call center en modalidad 24/7.

Jesús Agüero, seremi de Energía de la Región Metropolitana; Mariano Imberga, gerente de operaciones de Sodimac; Karla Zapata, gerente general de Enel X; Eduardo Mizón, gerente general de Sodimac Chile; y Claudio Candia, gerente comercial de Enel X. Acuerdo entre Sodimac y Enel X

Karla Zapata, gerente general de Enel X, destacó que “proyectos como éstos nos ponen muy contentos y orgullosos, no solo porque permiten elevar el estándar de sostenibilidad operacional de las empresas, sino que también mejoran considerablemente las condiciones de confort, mediante tecnología de punta 100% eléctrica y amigable con el medio ambiente, para todos sus clientes y trabajadores que asistan a las tiendas. La modernización de los sistemas y equipos de climatización para grandes espacios representa un desafío sumamente relevante, que hemos resuelto de manera conjunta con Sodimac, quedando muy satisfechos”.

Por su parte, Eduardo Mizón, gerente general de Sodimac Chile, subrayó: “Con la modernización de los sistemas de climatización junto con Enel X buscamos entregar a nuestros trabajadores y clientes ambientes más confortables en tiendas. Además, estos sistemas inteligentes nos permiten reducir significativamente el consumo energético y nuestra huella de carbono, en el marco de los compromisos ambientales que hemos asumido. Por otro lado, la eficiencia operacional de estas tecnologías nos ayuda a optimizar costos a largo plazo, liberando recursos para invertir en el desarrollo de las tiendas y mejores servicios para los clientes”.

Sodimac anunció que el trabajo conjunto con Enel X permitirá tener estos sistemas en otras 10 tiendas a fines de 2025, ubicadas en Iquique, Antofagasta, La Calera, Talca, Concepción y Temuco, además de locales de la Región Metropolitana en las comunas de Las Condes (Kennedy), La Florida, Maipú y Ñuñoa. Todas estas tiendas renovarán sus equipos de climatización, logrando incorporar los beneficios de la eficiencia energética para entregar un mayor confort, tanto para sus clientes como sus trabajadores.

Instalación nocturna de nuevos sistemas de climatización instalados por Enel X y Sodimac Acuerdo entre Sodimac y Enel X

Esta alianza fortalece la relación entre ambas empresas, que ya contaban con un contrato de suministro eléctrico a través de Enel Generación y puntos de carga para vehículos eléctricos implementados por Enel X en distintas tiendas Sodimac a lo largo del país.

Con este acuerdo, Sodimac acelera la transición hacia una operación baja en carbono. La empresa se abastece actualmente en un 70% con energías renovables y tiene una política de electromovilidad que incluye también una flota eléctrica para los despachos a clientes. Adicionalmente, neutraliza desde hace años todas las emisiones generadas por los envíos a domicilio, entre otras medidas de su programa ambiental.