Empujar el diálogo territorial como motor de desarrollo: las conclusiones que dejó el ENVIS 2026

En el marco de la nueva edición de Encuentro Nacional de Vinculación Social (ENVIS), Sebastián Salinas, director ejecutivo de Balloon Latam, y Camilo Herrera, director ejecutivo de 3xi, reflexionaron en Hub Sustentabilidad de radio Duna sobre la importancia del diálogo como condición previa al desarrollo. Tras presentar en el Salón de Honor del Congreso Nacional los hallazgos del ENVIS 2026 realizada en enero en Antofagasta, concluyeron que es la necesidad de reconstruir la capacidad de escucharnos.

Salinas explicó que el ENVIS, que ya suma siete versiones en distintas regiones del país, se ha convertido en “el ritual de diálogo más grande de Chile”, convocando a más de 1.500 personas de empresas, sociedad civil y sector público en torno a una pregunta central en esta edición: ¿qué entendemos por desarrollo? “Esto no es una encuesta de opinión, es un proceso de diálogo, y esa información se baja y se sistematiza,”, indicó.

De ese ejercicio de diálogo y encuentro surgió un documento de hallazgos que hoy circula entre medios, autoridades y organizaciones, porque recoge una conversación amplia, territorial y transversal sobre una noción que suele darse por obvia y que puede marca la pauta de lo que se debe conversar.

Sebastián Salinas Balloon Latam ENVIS

Herrera, también presente en la entrevista, explicó que “Chile tiene una dinámica de profunda desconexión de unos con otros, que alimenta una desconfianza bien estructural donde incluso la manera de dialogar no la tenemos bien internalizada como práctica. Nosotros confundimos juntarnos con el otro para decir lo que yo creo, cuando el diálogo es escuchar para entender”.

En ese sentido, según explicó, el ENVIS busca “poner la mesa” para que personas de mundos distintos, ya sea rurales y urbanos, públicos y privados, jóvenes y adultos, puedan mirarse “en igualdad de condiciones con otro, escuchar puntos de vista y enriquecerse con esa otra mirada” y reconocerse en aquello común que comparten que son los objetivos de un mismo país.

Camilo Herrera, director ejecutivo de 3xi

Otro de los ejes que pudieron dar cuenta fue la percepción de futuro. “Es muy fuerte que la gente crea que en el futuro vamos a estar peor de lo que estamos hoy”, advirtió Salinas. A ello se suma una “disonancia muy fuerte entre el desarrollo lejano y el desarrollo cercano”, porque mientras las grandes conversaciones nacionales parecen abstractas y sin cabida, en los territorios las personas sienten capacidad de agencia y protagonismo. “Muchas políticas llegan con buenas intenciones, pero sin recursos ni pertinencia territorial para implementarlas”, ejemplificó, mencionando desde planes climáticos municipales hasta nuevas responsabilidades locales sin financiamiento asociado.

Desde 3xi, Herrera complementó esa idea con el anhelo de construir un sueño colectivo. “Hay un hambre de estar todos juntos construyendo el país”, dijo. Sin embargo, ese deseo choca con la sensación de que las decisiones tomadas en espacios de poder no dialogan con la realidad cotidiana. Además, el encuentro reveló una marcada brecha intergeneracional en la forma de entender el desarrollo. “Cuando preguntamos por el corto plazo aparecen las urgencias; cuando preguntamos por el futuro, aparecen la educación, la ecología y el buen vivir. Son conversaciones completamente distintas”, explicó.

En esa línea, aseguraron en que el gran desafío hoy es generar lo que Herrera llamó “infraestructura social para el diálogo”. “A los políticos se les enseña oratoria. Pero yo siempre me he preguntado, ¿por qué no enseñamos escuchatoria?”. Salinas, por su parte, destacó que el tejido social suele reconstruirse en espacios inesperados, como el trabajo con niñas y niños, el deporte, la música o el desarrollo de proyectos comunitarios, donde personas con visiones distintas logran encontrarse sin prejuicios. “Dialogar es sorprenderte de lo que puede salir, no sentarte a negociar un resultado”, sostuvo.

El próximo ENVIS ya tiene fecha: 8, 9 y 10 de enero de 2027 en Concepción. Pero aún sin tema definido, ya que es el territorio local el que marca la conversación, elemento que distingue el encuentro de otros.

Escucha la entrevista completa a continuación: