SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Sustentabilidad

    Empujar el diálogo territorial como motor de desarrollo: las conclusiones que dejó el ENVIS 2026

    Sebastián Salinas, director ejecutivo de Balloon Latam, y Camilo Herrera, director ejecutivo de 3xi, analizaron los hallazgos de una nueva edición del Encuentro Nacional de Vinculación Social (ENVIS), reconociendo la necesidad de reconstruir la capacidad de escucharnos a través del diálogo local y la empatía a otras realidades.

    Paulina ReyesPor 
    Paulina Reyes
    ENVIS 2026

    En el marco de la nueva edición de Encuentro Nacional de Vinculación Social (ENVIS), Sebastián Salinas, director ejecutivo de Balloon Latam, y Camilo Herrera, director ejecutivo de 3xi, reflexionaron en Hub Sustentabilidad de radio Duna sobre la importancia del diálogo como condición previa al desarrollo. Tras presentar en el Salón de Honor del Congreso Nacional los hallazgos del ENVIS 2026 realizada en enero en Antofagasta, concluyeron que es la necesidad de reconstruir la capacidad de escucharnos.

    Salinas explicó que el ENVIS, que ya suma siete versiones en distintas regiones del país, se ha convertido en “el ritual de diálogo más grande de Chile”, convocando a más de 1.500 personas de empresas, sociedad civil y sector público en torno a una pregunta central en esta edición: ¿qué entendemos por desarrollo? “Esto no es una encuesta de opinión, es un proceso de diálogo, y esa información se baja y se sistematiza,”, indicó.

    De ese ejercicio de diálogo y encuentro surgió un documento de hallazgos que hoy circula entre medios, autoridades y organizaciones, porque recoge una conversación amplia, territorial y transversal sobre una noción que suele darse por obvia y que puede marca la pauta de lo que se debe conversar.

    Sebastián Salinas Balloon Latam ENVIS

    Herrera, también presente en la entrevista, explicó que “Chile tiene una dinámica de profunda desconexión de unos con otros, que alimenta una desconfianza bien estructural donde incluso la manera de dialogar no la tenemos bien internalizada como práctica. Nosotros confundimos juntarnos con el otro para decir lo que yo creo, cuando el diálogo es escuchar para entender”.

    En ese sentido, según explicó, el ENVIS busca “poner la mesa” para que personas de mundos distintos, ya sea rurales y urbanos, públicos y privados, jóvenes y adultos, puedan mirarse “en igualdad de condiciones con otro, escuchar puntos de vista y enriquecerse con esa otra mirada” y reconocerse en aquello común que comparten que son los objetivos de un mismo país.

    Camilo Herrera, director ejecutivo de 3xi

    Otro de los ejes que pudieron dar cuenta fue la percepción de futuro. “Es muy fuerte que la gente crea que en el futuro vamos a estar peor de lo que estamos hoy”, advirtió Salinas. A ello se suma una “disonancia muy fuerte entre el desarrollo lejano y el desarrollo cercano”, porque mientras las grandes conversaciones nacionales parecen abstractas y sin cabida, en los territorios las personas sienten capacidad de agencia y protagonismo. “Muchas políticas llegan con buenas intenciones, pero sin recursos ni pertinencia territorial para implementarlas”, ejemplificó, mencionando desde planes climáticos municipales hasta nuevas responsabilidades locales sin financiamiento asociado.

    Desde 3xi, Herrera complementó esa idea con el anhelo de construir un sueño colectivo. “Hay un hambre de estar todos juntos construyendo el país”, dijo. Sin embargo, ese deseo choca con la sensación de que las decisiones tomadas en espacios de poder no dialogan con la realidad cotidiana. Además, el encuentro reveló una marcada brecha intergeneracional en la forma de entender el desarrollo. “Cuando preguntamos por el corto plazo aparecen las urgencias; cuando preguntamos por el futuro, aparecen la educación, la ecología y el buen vivir. Son conversaciones completamente distintas”, explicó.

    En esa línea, aseguraron en que el gran desafío hoy es generar lo que Herrera llamó “infraestructura social para el diálogo”. “A los políticos se les enseña oratoria. Pero yo siempre me he preguntado, ¿por qué no enseñamos escuchatoria?”. Salinas, por su parte, destacó que el tejido social suele reconstruirse en espacios inesperados, como el trabajo con niñas y niños, el deporte, la música o el desarrollo de proyectos comunitarios, donde personas con visiones distintas logran encontrarse sin prejuicios. “Dialogar es sorprenderte de lo que puede salir, no sentarte a negociar un resultado”, sostuvo.

    El próximo ENVIS ya tiene fecha: 8, 9 y 10 de enero de 2027 en Concepción. Pero aún sin tema definido, ya que es el territorio local el que marca la conversación, elemento que distingue el encuentro de otros.

    Escucha la entrevista completa a continuación:

    Más sobre:Hub SustentabilidadENVISENVIS 2026Encuentro Nacional de Vinculación Socialradio duna

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de Antofagasta rechaza recurso de amparo y suspensión del procedimiento por homicidio de inspectora en colegio de Calama

    Qué se sabe del arresto del cantante D4vd, tras meses de investigaciones por el hallazgo de un cadáver en su auto

    La renovación que viene en Cruzados: la familia Claro y Fernando Tisné tendrán más directores

    Contraloría reprocha retraso en regularización de comisión de servicio de exministra Tohá por viaje a Bolivia en 2025

    Trump asegura que ha prohibido a Israel que reanude sus bombardeos sobre Líbano: “Basta significa basta”

    Amor y tragedia: qué se sabe de la francesa de 86 años detenida por el ICE en EEUU, tras reunirse con su amor de joven

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Servicios

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

    Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

    Temblor hoy, viernes 17 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 17 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Corte de Antofagasta rechaza recurso de amparo y suspensión del procedimiento por homicidio de inspectora en colegio de Calama
    Chile

    Corte de Antofagasta rechaza recurso de amparo y suspensión del procedimiento por homicidio de inspectora en colegio de Calama

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Contraloría reprocha retraso en regularización de comisión de servicio de exministra Tohá por viaje a Bolivia en 2025

    Subsidios al empleo y los desafíos del nuevo crédito laboral
    Negocios

    Subsidios al empleo y los desafíos del nuevo crédito laboral

    La renovación que viene en Cruzados: la familia Claro y Fernando Tisné tendrán más directores

    BancoEstado incorpora a Carlos Maldonado como nuevo consejero para el período 2026-2030

    Qué se sabe del arresto del cantante D4vd, tras meses de investigaciones por el hallazgo de un cadáver en su auto
    Tendencias

    Qué se sabe del arresto del cantante D4vd, tras meses de investigaciones por el hallazgo de un cadáver en su auto

    Amor y tragedia: qué se sabe de la francesa de 86 años detenida por el ICE en EEUU, tras reunirse con su amor de joven

    El hábito del sueño que puede proteger tu corazón de infartos y otros problemas cardiovasculares, según un estudio

    La olvidada relación entre Ariel Leporati, el técnico de la Roja Sub 17 mundialista, y Arturo Vidal
    El Deportivo

    La olvidada relación entre Ariel Leporati, el técnico de la Roja Sub 17 mundialista, y Arturo Vidal

    ¿Fue todo calculado? Aseguran que Guillermo Hoyos confabuló contra Mascherano para transformarse en DT de Inter Miami

    “Diego Maradona fue asesinado”: cómo entender el nuevo juicio que busca culpables por la muerte del astro argentino

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    La gira acústica de Los Bunkers llega a su fin: “Se fue transformando a medida que íbamos avanzando”
    Cultura y entretención

    La gira acústica de Los Bunkers llega a su fin: “Se fue transformando a medida que íbamos avanzando”

    Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler

    Trump asegura que ha prohibido a Israel que reanude sus bombardeos sobre Líbano: “Basta significa basta”
    Mundo

    Trump asegura que ha prohibido a Israel que reanude sus bombardeos sobre Líbano: “Basta significa basta”

    Detenida a los 86 años en EE.UU.: la historia de Marie-Thérèse Ross, la viuda francesa en manos del ICE

    Irán anuncia apertura completa del estrecho de Ormuz durante el alto el fuego

    El club de los reparadores
    Paula

    El club de los reparadores

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico