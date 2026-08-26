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    Entel habilita ecosistema de colaboración para digitalizar a 370 mil personas mayores de aquí al 2030

    Con este objetivo en mente, la compañía de tecnología y telecomunicaciones, en el marco del Fondo 55+, organizó un Bootcamp para co-crear soluciones de alto impacto convocando a los 7 proyectos ganadores; representantes del mundo académico, público y privado; beneficiarios y ejecutivos de Entel.

     
    Entel habilita ecosistema de colaboración para digitalizar a 370 mil personas mayores de aquí al 2030

    En Chile, el acceso a internet supera el 90%, pero el desafío principal migró desde la conectividad hacia el uso y desarrollo de habilidades digitales. Según la Subsecretaría de Telecomunicaciones, mientras el 91,2% de la población usa internet diariamente, en los mayores de 60 años la cifra cae al 74,4%.

    Frente a este escenario, la compañía situó dentro de su Estrategia de Sostenibilidad la meta de impactar en la digitalización de 370 mil personas mayores al 2030, transformando la tecnología en una herramienta real para este segmento a través de iniciativas como el Fondo 55+, que en su segunda versión destinó $ 360 millones en alianza con Banco Falabella, para disminuir la brecha digital.

    Adicionalmente, Entel ha tomado un rol de habilitador de un ecosistema de colaboración que articula a ONG, municipios, beneficiarios, universidades, institutos profesionales, startups y representantes de empresas como Caja Los Héroes, Red Salud y Banco Falabella, con el objetivo de avanzar en el escalamiento del Fondo y el cumplimiento de la meta comprometida.

    “Desde Entel sabemos la importancia de trabajar para asegurar que nadie se quede atrás, y que nadie se quede afuera. Nuestra meta reafirma nuestro compromiso de transformar la tecnología en un puente de oportunidades, autonomía y bienestar para las personas mayores”, destacó la gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano.

    La instancia, contó con una intervención de la destacada ingeniera Barbarita Lara, quien resaltó la importancia de la “tecnología con propósito” y también motivó a los asistentes a “crear oportunidades para que nadie se quede atrás, y para avanzar juntos”.

    Entel habilita ecosistema de colaboración para digitalizar a 370 mil personas mayores de aquí al 2030

    Bootcamp Fondo 55 +

    Como hito clave para avanzar hacia este objetivo, se llevó a cabo el Bootcamp del Fondo 55+. Esta actividad buscó generar una instancia de conexión, aprendizaje y trabajo colaborativo orientada a identificar cómo escalar el impacto del Fondo 55+, viendo la colaboración como una palanca para ampliar el alcance, conectar capacidades y activar nuevas oportunidades entre proyectos, Entel y otros actores.

    “El Bootcamp del Fondo 55+ es uno de los espacios donde respondemos colectivamente cómo lograr nuestra meta, conectando innovación, alianzas e inversión social de alto impacto. Este espacio horizontal busca acelerar la curva de aprendizaje e implementación entre los proyectos, compartiendo metodologías y optimizando el impacto para las personas, en terreno”, agregó Francisca Florenzano.

    Finalmente, Patricia Kaechele, beneficiaria del proyecto OpenSeniors, señaló que “me siento muy orgullosa de pertenecer al primer grupo de Alfabetización Digital porque esta experiencia me ha llevado a adquirir muchas herramientas tecnológicas y dentro de eso adquirir autonomía, conocimiento, independencia, seguridad y propósito en mi vida”.

    Iniciativas ganadoras de la segunda versión

    • BondUP (Entel-lazados): Red de acompañamiento que busca reducir la soledad en 9.000 adultos mayores de 8 regiones.
    • Desafío Latam (Duplas Intergeneracionales Tech): Formación en IA para 750 profesionales +55 mediante duplas de trabajo senior-joven.
    • AIEP (Desafío Nacional MiPyme Digital): Diagnóstico y mentorías digitales para 550 MiPymes con colaboradores mayores.
    • ONG Innovacien (Conectadas 2.0): Alfabetización digital e IA adaptativa para 2.200 mujeres emprendedoras.
    • Skillnest (Iniciativa Plateada): Capacitación digital aplicada al emprendimiento para 315 personas +55 en tres comunas.
    • Yotta Insurance (Seguro Antiestafas): Herramientas de ciberseguridad y protección antifraude para 709 MiPymes.
    • OpenSeniors (Formación Digital): Plataforma de microlearning proyectada para alcanzar 20.000 personas al 2030.
    Más sobre:Hub SustentabilidadEntelDigitalizaciónFondo 55+Bootcamp Fondo 55 +

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