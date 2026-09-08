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    Sustentabilidad

    Estudiante de la U. de Chile gana la final local de EY-Parthenon NextGen Women 2026

    La futura ingeniera comercial participará en el certamen global en Finlandia durante octubre.

    Por 
    Hub Sustentabilidad

    EY-Parthenon, marca dedicada de forma exclusiva a la consultoría estratégica y transacciones, realizó recientemente la final nacional del concurso EY-Parthenon NextGen Women 2026, una iniciativa que busca descubrir y potenciar el talento femenino en el ámbito de la consultoría estratégica y las finanzas corporativas.

    El EY-Parthenon NextGen Women 2026 es más que un concurso; es una plataforma que inspira a mujeres estudiantes y recién egresadas a desafiar el statu quo, a ser curiosas, buscar respuestas innovadoras y a construir un mundo de negocios más inclusivo y diverso. Esta iniciativa busca ayudar a estas mujeres a forjar una carrera excepcional, generar redes de networking y a empoderarlas para que alcancen nuevas cimas en el mundo corporativo.

    15 estudiantes universitarias participaron en la final nacional del concurso global, que contempló una mañana intensa de actividades y dinámicas en las oficinas de la consultora, donde trabajaron en grupos resolviendo un caso de negocio, mostrando sus habilidades analíticas, estratégicas y de liderazgo. También, demostrando el manejo de habilidades blandas y dominio de inglés, necesario en un nivel avanzado para poder competir en la final internacional.

    Este año, la ganadora nacional fue Isabel Valenzuela, estudiante de ingeniería comercial en la Universidad de Chile, quien representará a nuestro país en la gran final internacional en Finlandia durante octubre. El segundo lugar fue para María del Pilar Goldsack de la Universidad Católica, y el tercer puesto lo obtuvo Dominga Concha de la Universidad de los Andes.

    “Fue una jornada muy entretenida y exigente con las 15 candidatas finalistas de una selección de casi 100 postulantes que recibimos de todo Chile. Esta competencia va en línea con nuestro propósito empresarial que busca identificar y fortalecer el talento femenino, impulsando las carreras de mujeres en consultoría estratégica y finanzas corporativas. Le deseamos todo lo mejor a Isabel que sabremos que dejará el nombre de Chile en lo más alto”, comentó Fernando Parga, socio líder de EY-Parthenon Chile.

    Por su parte, la ganadora expresó que “ya el hecho de haber llegado a esta instancia y haber conocido a las otras 14 finalistas es un reconocimiento y tremenda experiencia, ya que el mundo de la consultoría y las finanzas por lo general no es muy fácil conocer gente que esté dispuesta a aprender y a hacer este tipo de actividades. Esta oportunidad fue demasiado entretenida y desafiante. Espero poder representar de la mejor forma a nuestro país en Finlandia”.

    El concurso EY-Parthenon NextGen Women 2026 se desarrolla en más de 30 países y premia a estudiantes y recién egresadas de áreas como ingeniería comercial, civil, industrial, contador auditor, finanzas y afines.

    Más sobre:Hub SustentabilidadInnovaciónEY-ParthenonMedio AmbienteTalento FemeninoSostenibilidadNegocios SosteniblesEYNextGen Women 2026

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