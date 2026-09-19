Fiestas Patrias disparan la generación de residuos y activan nuevas estrategias en su gestión

En un día común durante el año, una persona puede generar alrededor de 1,2 kilo de residuos. Durante las Fiestas Patrias, sin embargo, esa cifra puede aumentar hasta los 8 kilos diarios, según el Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Este incremento pone a las fondas en uno de los principales focos para reducir la cantidad de basura que termina en rellenos sanitarios y aumentar la recuperación de materiales.

Un ejemplo es el Parque O’Higgins, donde La Gran Fonda de Chile -de las más populares del país- incorporará nuevas medidas de gestión de residuos y sustentabilidad. La meta es pasar de las cerca de 20 toneladas valorizadas en 2025 a 30 toneladas. “Este año, el 100% de las parrillas serán a gas, se eliminarán los plásticos y plumavit desechables, se utilizará iluminación LED y habrá vasos reutilizables incluidos en la entrada”, comunicó a Pulso la directora de la Subdirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Santiago, Isabel Margarita Aguilera.

A esto se suma la separación de residuos en origen, con reciclaje de botellas PET, vidrio, latas y cartón, además de la gestión diferenciada de aceites y residuos orgánicos. En 2025, la municipalidad recuperó más de 1.000 litros de aceite vegetal, destinados a la producción de biodiésel, y de 1,5 toneladas de guano para compostaje. Los vasos reutilizables también forman parte de la estrategia. Según el municipio, el año pasado permitieron evitar el uso de cerca de 85 mil vasos plásticos desechables, equivalentes a 1,6 toneladas de plástico.

Este año, además, distintos actores participan en las etapas del circuito de gestión con innovaciones como un bus-punto limpio de Recifast, stands educativos de ReSimple y Bioils, recuperación de alimentos no vendidos a través de Cheaf y gestión del reciclaje junto a Ciudad Posible, Coca-Cola y recicladores de base. También monitoreos ambientales, equipamiento de separación en fondas y espacios comunes y un carro de reciclaje móvil en el cuecódromo.

Recifast, por ejemplo, llega al Parque O’Higgins con su Planta de Reciclaje Móvil, que permite procesar algunos de los residuos en el mismo lugar donde se generan. “Estamos presentes por primera vez en este gran evento del 17 al 20 de septiembre junto a nuestra Planta de Reciclaje Móvil, un formato de educación ambiental visible, transparente, limpio y eficiente que acerca el proceso de reciclaje al lugar donde se generan los residuos, como latas, botellas PET y Tetra Pak potenciando su recuperación y así evitando que estos envases terminen en la basura”, señaló la gerenta general de Recifast Paulina Varas.

La planta realiza la segregación, compactación y enfardado de los residuos, además de recuperar los restos de líquidos destinados a agua de riego o compostaje. Después, el material procesado es trasladado a plantas valorizadoras finales.

ReSimple también es parte de estas fiestas. La organización estará presente este fin de semana en seis comunas, incluyendo Parque O’Higgins y la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado. En el primero recuperará vidrio, cartón y papel, mientras que en el segundo se sumarán plásticos, latas de bebidas y cartones para líquidos y alimentos.

“ReSimple realizará el retiro de todos los materiales reciclables recuperados durante estos días para trasladarlos a plantas de clasificación. Posteriormente, estos residuos serán enviados a plantas de valorización, donde envases y embalajes se transforman en nueva materia prima, completando así el ciclo del reciclaje”, explicó la gerenta de Operaciones de ReSimple, Melissa Gómez.

El desafío de las fondas locales

El despliegue de estas medidas en los principales eventos de Santiago contrasta con la situación de celebraciones de menor escala. Desde TriCiclos advierten que una parte importante de las iniciativas sigue concentrada en los eventos más grandes y visibles.

TriCiclos cuenta con una red de puntos limpios que funcionan durante todo el año, donde la ciudadanía puede llevar los residuos reciclables generados durante las Fiestas Patrias. “Son los lugares donde la ciudadanía puede llevar, después de la celebración, los envases y embalajes reciclables que generó durante Fiestas Patrias -latas, vidrio, cartón, plástico- para que ese material efectivamente entre a una cadena de valorización y no termine en un vertedero”, comentó el gerente de Operaciones de TriCiclos, Martín Morrás.

Según explica, uno de los problemas es que los avances no necesariamente llegan a las celebraciones de menor tamaño. “El problema es que esos avances están muy concentrados en los eventos ‘vitrina’ de las grandes ciudades y no se replican en las fondas de barrio, comunales o de menor escala, que en conjunto generan un volumen de residuos igual o mayor”, plantea.

Entre las brechas identifica la falta de separación en origen y la escasa gestión de los residuos orgánicos. Por eso, apunta a la necesidad de generar alianzas entre organizadores y empresas especializadas en gestión de residuos, además de ampliar la cobertura de los sistemas de gestión de la Ley REP a más municipios.

De Santiago a otras regiones

Según el Ministerio del Medio Ambiente, la experiencia de la capital puede servir como referencia, pero no necesariamente replicarse de la misma forma en todo el país. “Estamos trabajando para ampliar y fortalecer este tipo de prácticas, pero no creemos que exista una única fórmula que se pueda aplicar de la misma manera en todo Chile. Los municipios tienen un rol central en la gestión local de residuos y cada comuna tiene realidades y capacidades distintas”, señaló la ministra Francisca Toledo.

El ministerio destaca como antecedente que en 2025 fueron 15 municipios de la Región de O’Higgins los que se sumaron a la iniciativa de Fondas Sustentables, con puntos de acopio y reciclaje. Este año, ese trabajo busca reforzarse a través de REgenera Chile, con la participación de municipios, empresas, recicladores de base y familias.

La estrategia también contempla reducir los residuos antes de que se generen. En esa línea, el MMA presentó junto a Inacap un recetario con preparaciones para aprovechar alimentos que quedan después de las celebraciones. “Queremos reducir lo que desechamos, aprovechar mejor los recursos y hacer que la economía circular se traduzca en cosas simples y concretas para las personas”, explicó Toledo.

El monitoreo será otro de los focos entre las acciones. En el Parque O’Higgins, la Municipalidad contempla fiscalización durante el montaje, desarrollo y desmontaje del evento, además del trabajo de monitores ambientales, recicladores de base y gestores especializados. “Una política de residuos funciona cuando cada actor sabe qué tiene que hacer y cuando somos capaces de medir los resultados”, dijo Toledo. “El desafío ahora es avanzar hacia información cada vez más comparable, saber cuánto residuo generamos, cuánto logramos separar, cuánto recuperamos o valorizamos y qué prácticas permiten reducir efectivamente lo que termina como basura”.

En paralelo, Recifast busca llevar su modelo a otros territorios. “Creemos que el cambio real ocurre cuando la solución llega al origen del problema y, en ese sentido, contar con plantas de reciclaje móviles permite reducir los altos costos logísticos del reciclaje tradicional, lo que elimina las barreras de acceso a sistemas de este tipo”, concluyó Varas.