VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Sustentabilidad

    Innovación chilena gestiona y previene riesgos ambientales y de greenwashing de proveedores asiáticos

    Cadenas de Valor más Sustentables (CAV+S) ha estudiado más de 1.000 fábricas textiles en países asiáticos.

    Por 
    Hub Sustentabilidad
    Catalina Giraldo, ingeniera ambiental y fundadora de Cadenas de Valor Sustentables (CAV+S), y Nicole Bañados, ingeniera ambiental y co fundadora de CAV+S.

    El sector textil es considerado como uno de los más contaminantes del mundo, por lo que la empresa chilena Cadenas de Valor más Sustentables (CAV+S), creó una herramienta llamada Circula.Metrics, que ha permitido trazar la historia de 41 millones de productos textiles que llegan al mercado chileno, acompañando la gestión de riesgos sociales y ambientales, previniendo el greenwashing en las declaraciones de sostenibilidad. Esta experiencia transforma los datos en hábitos de consumo más conscientes, y cómo tecnología aspira a convertirse en el pasaporte digital de productos textiles para la región.

    Catalina Giraldo, ingeniera ambiental y fundadora de Cadenas de Valor Sustentables, explicó que esta herramienta digital ”es una plataforma probada y validada en productos textiles, versátil y adaptable para cualquier tipo de producto, lo que ha permitido acompañar a grandes marcas del retail en Chile en la gestión de riesgos sociales y ambientales dentro de sus cadenas de valor”.

    CAV+S ha trabajado con más de 40 marcas del sector textil y, desde 2023, se han analizado más de 41 millones de productos con atributos de sostenibilidad puestos en el mercado chileno. Este trabajo ha permitido estudiar más de 1.000 fábricas textiles en países asiáticos, tales como China, Bangladesh, India, Malasia, principalmente, comprendiendo de manera directa sus procesos productivos y contextos laborales.

    Una de las problemáticas que lograron identificar desde CAV+S, que enfrentan las empresas, organizaciones, gobiernos, son las dificultades para identificar y evaluar riesgos sociales y ambientales en grandes volúmenes de información, lo que hace complejo tener una visión completa y accionable de sus procesos.

    “Es importante comprobar que los atributos de sostenibilidad que se comunican estén realmente respaldados desde las organizaciones. En ocasiones, la información disponible no es suficiente ni ha sido verificada de manera adecuada, lo que puede derivar en mensajes que no reflejan la realidad. Cuando esto ocurre, la reputación de las marcas se ve expuesta, aumentando el riesgo de caer en prácticas de greenwashing y perdiendo credibilidad frente a consumidores y otros actores clave”, indica Giraldo.

    El sector textil está enfrentando nuevas exigencias regulatorias como la Ley REP, por lo que, Giraldo argumenta: “nuestra prioridad será seguir acompañando a las empresas y gobiernos en este proceso, trabajando en el desarrollo y la mejora continua de la información de sus productos, incorporando funcionalidades que entreguen valor real y faciliten el análisis y la gestión de la información de sostenibilidad a ellos”.

    Por su parte, Nicole Bañados, ingeniera ambiental y co fundadora de CAV+S, explicó algunos reconocimientos que han tenido como equipo: “Esta tecnología ha realizado alianzas estratégicas y reconocimiento internacional, destacando la participación en CIRPASS, iniciativa de la Unión Europea para la estandarización de los Pasaportes Digitales de Producto, así como en UNECE, organismo que impulsa los estándares para su implementación global”.

    En el año 2024 recibieron el Premio RIGS de la Cámara Chileno-Británica, reconocimiento a proyectos innovadores y transformadores en sostenibilidad. A partir de este reconocimiento, desarrollaron una agenda de negocios en Reino Unido. Además, fueron seleccionadas para el programa Partnering in Business with Germany, lo que permitió agendar reuniones de colaboración en Alemania y abrir nuevas oportunidades comerciales a nivel internacional en este 2025.

    Lee también:

    Más sobre:Hub SustentabilidadCadenas de Valor más SustentablesIndustria TextilCircula.MetricsSector TextilSustentabilidadPasaporte digital

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Aplicación de la PAES Regular se desarrolla con cifra récord de más de 300 mil inscritos

    Black Friday supera las expectativas: alcanza ventas por US$426 millones en sus primeros 3 días

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    La habilidad que podría retrasar el envejecimiento del cerebro, según un estudio

    Plan Nacional de Búsqueda: ministro en visita Álvaro Mesa realiza diligencias por inhumaciones ilegales en Coyahue

    Canal 13 redujo sus pérdidas al tercer trimestre y aumentó sus ingresos publicitarios

    Lo más leído

    1.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    2.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    3.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    4.
    Tribunal condena a exjefe de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel y al pago de 146 millones de pesos

    Tribunal condena a exjefe de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel y al pago de 146 millones de pesos

    5.
    El fraude interno que denuncia Minera Los Pelambres con más de $8.000 millones en perjuicios

    El fraude interno que denuncia Minera Los Pelambres con más de $8.000 millones en perjuicios

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza el pago del Aguinaldo de Navidad para pensionados: estos son los montos

    Comienza el pago del Aguinaldo de Navidad para pensionados: estos son los montos

    Hasta cuándo duran las ofertas del Black Friday 2025

    Hasta cuándo duran las ofertas del Black Friday 2025

    Aplicación de la PAES Regular se desarrolla con cifra récord de más de 300 mil inscritos
    Chile

    Aplicación de la PAES Regular se desarrolla con cifra récord de más de 300 mil inscritos

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Plan Nacional de Búsqueda: ministro en visita Álvaro Mesa realiza diligencias por inhumaciones ilegales en Coyahue

    Black Friday supera las expectativas: alcanza ventas por US$426 millones en sus primeros 3 días
    Negocios

    Black Friday supera las expectativas: alcanza ventas por US$426 millones en sus primeros 3 días

    Canal 13 redujo sus pérdidas al tercer trimestre y aumentó sus ingresos publicitarios

    Factor participación en copas internacionales: el dispar desempeño financiero de Azul Azul, Blanco y Negro y Cruzados

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?
    Tendencias

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    La habilidad que podría retrasar el envejecimiento del cerebro, según un estudio

    Qué se sabe sobre el juicio por corrupción contra Netanyahu en Israel y su solicitud de indulto

    La increíble historia de las “Cholitas escaladoras” deja huella en foro sobre el deporte inclusivo en Chile
    El Deportivo

    La increíble historia de las “Cholitas escaladoras” deja huella en foro sobre el deporte inclusivo en Chile

    La UC apelará en el tribunal: la justificación del árbitro Cristián Galaz a la polémica amarilla a Fernando Zampedri

    “Hay que recuperar el tiempo perdido”: el dardo de Universidad de Concepción para anunciar la salida de Cristián Muñoz

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años
    Finde

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Fother Muckers hará un concierto centrado exclusivamente en la primera época de The Beatles
    Cultura y entretención

    Fother Muckers hará un concierto centrado exclusivamente en la primera época de The Beatles

    Resurrección

    The Beats: el aclamado grupo homenaje a The Beatles vuelve a Chile con su show más íntimo

    Tragedia en el sudeste asiático: Inundaciones dejan más de 1.100 muertos y obligan al despliegue de militares
    Mundo

    Tragedia en el sudeste asiático: Inundaciones dejan más de 1.100 muertos y obligan al despliegue de militares

    “Podría ser un crimen de guerra”: El inédito escrutinio de legisladores republicanos a ofensiva de Trump en el Caribe

    Pese a lucha contra la inseguridad: Popularidad de presidente de Perú solo llega al 39% a menos de dos meses de asumir

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón