Innovación chilena gestiona y previene riesgos ambientales y de greenwashing de proveedores asiáticos

El sector textil es considerado como uno de los más contaminantes del mundo, por lo que la empresa chilena Cadenas de Valor más Sustentables (CAV+S), creó una herramienta llamada Circula.Metrics, que ha permitido trazar la historia de 41 millones de productos textiles que llegan al mercado chileno, acompañando la gestión de riesgos sociales y ambientales, previniendo el greenwashing en las declaraciones de sostenibilidad. Esta experiencia transforma los datos en hábitos de consumo más conscientes, y cómo tecnología aspira a convertirse en el pasaporte digital de productos textiles para la región.

Catalina Giraldo, ingeniera ambiental y fundadora de Cadenas de Valor Sustentables, explicó que esta herramienta digital ”es una plataforma probada y validada en productos textiles, versátil y adaptable para cualquier tipo de producto, lo que ha permitido acompañar a grandes marcas del retail en Chile en la gestión de riesgos sociales y ambientales dentro de sus cadenas de valor”.

CAV+S ha trabajado con más de 40 marcas del sector textil y, desde 2023, se han analizado más de 41 millones de productos con atributos de sostenibilidad puestos en el mercado chileno. Este trabajo ha permitido estudiar más de 1.000 fábricas textiles en países asiáticos, tales como China, Bangladesh, India, Malasia, principalmente, comprendiendo de manera directa sus procesos productivos y contextos laborales.

Una de las problemáticas que lograron identificar desde CAV+S, que enfrentan las empresas, organizaciones, gobiernos, son las dificultades para identificar y evaluar riesgos sociales y ambientales en grandes volúmenes de información, lo que hace complejo tener una visión completa y accionable de sus procesos.

“Es importante comprobar que los atributos de sostenibilidad que se comunican estén realmente respaldados desde las organizaciones. En ocasiones, la información disponible no es suficiente ni ha sido verificada de manera adecuada, lo que puede derivar en mensajes que no reflejan la realidad. Cuando esto ocurre, la reputación de las marcas se ve expuesta, aumentando el riesgo de caer en prácticas de greenwashing y perdiendo credibilidad frente a consumidores y otros actores clave”, indica Giraldo.

El sector textil está enfrentando nuevas exigencias regulatorias como la Ley REP, por lo que, Giraldo argumenta: “nuestra prioridad será seguir acompañando a las empresas y gobiernos en este proceso, trabajando en el desarrollo y la mejora continua de la información de sus productos, incorporando funcionalidades que entreguen valor real y faciliten el análisis y la gestión de la información de sostenibilidad a ellos”.

Por su parte, Nicole Bañados, ingeniera ambiental y co fundadora de CAV+S, explicó algunos reconocimientos que han tenido como equipo: “Esta tecnología ha realizado alianzas estratégicas y reconocimiento internacional, destacando la participación en CIRPASS, iniciativa de la Unión Europea para la estandarización de los Pasaportes Digitales de Producto, así como en UNECE, organismo que impulsa los estándares para su implementación global”.

En el año 2024 recibieron el Premio RIGS de la Cámara Chileno-Británica, reconocimiento a proyectos innovadores y transformadores en sostenibilidad. A partir de este reconocimiento, desarrollaron una agenda de negocios en Reino Unido. Además, fueron seleccionadas para el programa Partnering in Business with Germany, lo que permitió agendar reuniones de colaboración en Alemania y abrir nuevas oportunidades comerciales a nivel internacional en este 2025.