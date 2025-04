Captura de carbono: la apuesta que convierte la conservación en inversión tecnológica

La captura de carbono ha dejado de ser solo una herramienta técnica en la lucha contra el cambio climático. Felipe Escalona, fundador de The Real Ecostate y Carbon Real, quien asegura que se trata de un eje estructural para transformar la conservación en una oportunidad de inversión estratégica y sostenible. Su modelo, que une ciencia de datos, blockchain, y alianzas con entidades como la NASA, está reescribiendo las reglas de la conservación en Chile y América Latina.

En conversación con Paula Federick para el programa de Hub Sustentabilidad de radio Duna, Escalona indicó que para un modelo inmobiliario de conservación, “el desafío más grande era darle renta a lo que nunca ha tenido renta”. Su enfoque parte de una premisa cruda pero realista: en el mundo de las inversiones, un terreno de conservación en el sur de Chile “es un cacho, es un problema, es un costo”.

Frente a esa lógica, Carbon Real propone una solución concreta: convertir la naturaleza en un activo medible, trazable y rentable. Su modelo se basa en la medición en tiempo real del secuestro de carbono en bosques nativos, utilizando sensores in situ, imágenes satelitales y sistemas de trazabilidad basados en blockchain.

“Básicamente, para hacer un resumen bien eficaz, lo que hicimos fue generar un modelo que midiera la respiración ecosistémica que su resultado es el secuestro de carbono de los bosques, medir la respiración ecosistémica en tiempo real, sobre la base de instalar sensores in situ, y además poder medir las líneas de base Hoy día sabemos exactamente la cantidad de árboles que hay y cuánto pesan”, explica.

Con una inversión inicial de varios millones de dólares, Carbon Real ya mide 1,5 millones de hectáreas en tiempo real. “Esto ha sido muy entretenido, es como hacer el Netflix de los bonos de carbono”, sostuvo Escalona. Su meta es ambiciosa: proteger un millón de hectáreas de bosque nativo, en una zona donde existen más de 4,7 millones de hectáreas privadas sin uso productivo.

La necesidad de monetizar la conservación es, para Escalona, una urgencia práctica y política. “Si tú no monetizas, no hay interés real de conservación”, explica. “A la gente se le olvida que un parque nacional hay que mantenerlo… Hay parques que no tienen ni siquiera un guardaparque”.

En medio de la crisis global de confianza en los bonos de carbono —marcada por estudios que revelaron que hasta el 90% de los proyectos eran ineficaces o corruptos—, la apuesta de Escalona ha sido ofrecer trazabilidad y verificación tecnológica. “Los bonos de carbono eran certificaciones burocráticas”, asegura. Mientras que la respuesta fue clara: tecnología, transparencia y datos. “Todo trazable, todo ordenado (...) con blockchain. Está completamente encriptado. Si es adulterada, te vas a dar cuenta”.

Hoy, Carbon Real ya ha emitido 48.000 bonos de carbono y protege más de 230.000 árboles. Además, han iniciado nuevos proyectos en zonas como el desierto de Atacama y han establecido alianzas con gigantes tecnológicos, como NTT Data.

Pero más allá de la tecnología, la visión de Escalona apunta a una transformación cultural, a una sustentabilidad como núcleo de cualquier modelo económico. “Si vas a vender sopaipillas, yo creo que tienes que preocuparte de que tu proyecto sea sustentable”.

Con su enfoque empresarial, científico y profundamente transformador, Felipe Escalona propone una nueva forma de hacer conservación: una que no pide sacrificios, sino que genera valor. “Hablar de carbono, para Chile, esto es un vaticinio, es como hablar de inteligencia artificial. En diez años más va a ser como hablar del arriendo”, advierte finalmente.