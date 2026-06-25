Paneles solares, baterías y cuentas en cero: cómo Edify planea transformar el gasto energético de los hogares

Mientras las cuentas de la luz siguen subiendo y la calefacción se transforma en un gasto cada vez más pesado para los hogares, la energía solar residencial comienza a dejar de ser una promesa lejana para instalarse como una alternativa concreta. Ese es el diagnóstico que plantea Benjamín Alliende, cofundador de Edify, startup chilena dedicada a soluciones solares para viviendas, quien sostiene que el interés por ir independizándose paso a paso de la red eléctrica ya dejó de ser un nicho.

“Es evidente que hay una tendencia de crecimiento importantísima. Duplicamos en 2025 lo que se hizo en 2024, y la suma de 2023, 2024 y 2025 representa la mitad de todo lo que se ha hecho en los 12 años de la ley de Net Billing, entonces, está sonando fuerte”, aseguró.

En la base de ese crecimiento está justamente el Net Billing, mecanismo que permite a las casas inyectar a la red la energía solar que no consumen y descontarla de su cuenta eléctrica. Según cuenta Alliende, “la distribuidora está obligada a aceptar el excedente que se genera en una planta solar residencial y a pagarte el precio de generación de esa energía”. Así, un sistema bidireccional registra tanto la electricidad que entra a la casa como la que sale a la red, y a fin de mes se hace un “neteo” entre ambos flujos. Si el usuario acumuló excedentes, estos se descuentan de su boleta y, en ciertos casos, incluso pueden terminar depositándose en su cuenta.

Con esta nueva incorporación, Alliende explica que una familia con un consumo mensual del orden de los $100 mil podría bajar su cuenta a cero con un sistema de unos 10 paneles solares, cuya instalación hoy bordea los $5 millones. “El payback está en torno a los cinco años”, y agrega que, en un contexto donde, tal como explica, el gasto eléctrico puede representar cerca del 10% de los gastos familiares al año, la conversación sobre la economía doméstica se vuelve cada vez más importante. “Con esta ley de Net Billing uno puede hacer que ese consumo baje a cero”.

Pero el gran obstáculo sigue siendo el acceso limitado. Por eso, una parte importante del modelo de Edify se ha enfocado en diversificar las fórmulas de financiamiento. La empresa ofrece pago al contado en diversos bancos, convenios con tarjetas de crédito y también planes a años determinados. “Hay un tercer modelo que ha ayudado a masificar esta tecnología: un financiamiento de 25 años, 300 cuotas, donde normalmente por cada cuota te cobran algo así como el 50% o 60% de lo que te ahorra el proyecto”, explica. “Así, sin poner ningún peso sobre la mesa, tú estarías ahorrando 30 o 40 mil pesos mensuales”, agregó.

Ahora bien, el entusiasmo por los paneles solares choca también con un fenómeno que se ha repetido en Chile en el último tiempo: los cortes de luz. Un sistema solar estándar, explica Alliende, no garantiza autonomía frente a una interrupción del suministro. “Si se corta la luz, aunque sea plena radiación en verano, te va a quedar igual sin energía”, advierte. Esto, porque el inversor necesita energía de la red para funcionar. Ahí es donde aparecen las baterías como complemento, pero, hoy, con un costo adicional relevante. “Pueden ser dos o tres millones más, no es poco”, reconoce, aunque asegura que ese gasto también permite almacenar energía y mejorar el rendimiento económico del sistema, siendo más rentable a futuro.

Pero la apuesta de Edify no se limita a vender solamente paneles solares. Alliende dice que la empresa está avanzando hacia una lógica más amplia de eficiencia energética residencial, inspirada en modelos europeos. “Ya estamos ofreciendo en marcha blanca un programa que lee las boletas de luz y de gas con inteligencia artificial, levanta parámetros y ofrece un paquete de eficiencia energética integral”, explica. Ese paquete combina paneles solares con bombas de calor, es decir, sistemas de calefacción más eficientes, y busca intervenir la casa completa, no solo una parte del consumo. “Estamos llegando a que un cliente nos da los datos, le generamos una cotización a la medida, y cuando acepta se ejecutan las instalaciones de bombas de calor y paneles solares, todo de manera súper ordenada”, detalló.

Los resultados de ese piloto, al menos en casas de altos ingresos por el momento, son interesantes. “Tenemos clientes que gastaban 200 mil pesos en luz y otros 200 mil en gas, 400 mil pesos al mes en gasto energético, y los han bajado a cero”, explicó. El desafío, insistió, es cómo sacar esa solución del segmento de mayores ingresos y llevarla a una escala más amplia. Y en ese escenario, una de las experiencias que más destaca es un piloto con la Municipalidad de Las Condes, donde un subsidio municipal cubrió cerca del 90% de la inversión para un grupo de vecinos.

Para Alliende, ese tipo de alianzas puede ser una pista de lo próximo que viene. “A ojos de la municipalidad, es un subsidio, pero un subsidio que queda por 25 años. Entonces es una inversión con un retorno social gigantesco”, explicó.

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