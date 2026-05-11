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    Sustentabilidad

    Parque Arauco elige la energía renovable de Colbún para avanzar en su plan de descarbonización y operación sostenible

    El acuerdo permitirá abastecer con energía 100% renovable de Colbún para avanzar en su estrategia de descarbonización y operación sostenible.

    Por 
    Hub Sustentabilidad
    Parque Arauco incorporará el suministro de energía 100% renovable de Colbún

    En una señal de cómo la sostenibilidad se integra como una decisión estratégica de largo plazo, Parque Arauco anunció la suscripción de un acuerdo comercial con Colbún para el suministro de energía 100% renovable durante los próximos seis años, que permitirá abastecer sus principales activos comerciales en Chile.

    El acuerdo considera el suministro de energía renovable a 21 activos de Parque Arauco, distribuidos en 10 centros comerciales, 7 strip centers y 4 outlets, entre la región de Antofagasta y Biobío, integrando de manera transversal el uso de energía limpia en la operación de la compañía. En ese contexto, Parque Arauco Kennedy concentra aproximadamente un 40% del consumo total asociado al contrato.

    Cabe recordar que el portafolio completo de Parque Arauco, es decir sus 30 activos, ya opera con más de un 98% de energía renovable.

    Esta alianza se inscribe en la estrategia de sostenibilidad de Parque Arauco, que busca incorporar criterios ambientales y de eficiencia energética directamente en la forma en que se diseñan, operan y gestionan sus activos, entendiendo la sostenibilidad no como un atributo adicional, sino como un habilitador del negocio, la resiliencia operativa y el crecimiento futuro.

    Firma de convenio Colbún y Parque Arauco

    Estas iniciativas contribuyen directamente a reducir la huella de carbono operacional y a avanzar en metas de descarbonización de Alcance 1 y 2, validadas por Science Based Targets. En este contexto, Parque Arauco es la primera compañía de centros comerciales en Sudamérica en contar con metas aprobadas bajo este estándar.

    El contrato contempla un suministro de 150.000 MWh anuales, asociado a 40 empalmes, y cuenta con certificación I-REC en un 100%, lo que garantiza que la energía proviene íntegramente de fuentes renovables.

    El impacto ambiental del acuerdo es significativo y medible: el suministro de energía renovable permitirá evitar la emisión de aproximadamente 37.500 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a retirar cerca de 10.000 vehículos de circulación o a plantar más de 350.000 árboles anualmente. En los seis años de vigencia del contrato, la mitigación total alcanzará las 225.000 toneladas de CO2, posicionando este acuerdo como uno de los hitos más relevantes de descarbonización en la operación de activos comerciales y urbanos en Chile.

    Uno de los elementos clave de esta alianza fue la flexibilidad comercial de Colbún, que permitió diseñar un acuerdo a la medida de Parque Arauco, considerando la diversidad de su portafolio de activos, su distribución geográfica y su objetivo de avanzar de manera sostenida en la descarbonización, sin perder competitividad ni eficiencia operativa.

    “Esta decisión refleja nuestra convicción de que la sostenibilidad debe integrarse en el corazón del negocio. Avanzar hacia el uso de energía 100% renovable en los activos de Parque Arauco es parte de una transformación profunda de nuestra operación, orientada a reducir impactos ambientales y a operar de manera cada vez más eficiente y responsable”, señaló Andrés Torrealba, gerente general de la División Chile de Parque Arauco.

    Por su parte, desde Colbún destacaron el rol que este tipo de acuerdos cumple en la transición energética del país. “Esta alianza refleja el encuentro de dos compañías con propósito, donde la sostenibilidad es parte central del negocio. En Colbún acompañamos a nuestros clientes con energía renovable generada desde nuestros propios activos, con flexibilidad comercial y soluciones diseñadas a la medida, demostrando que la descarbonización es posible hoy, con impactos ambientales concretos y de largo plazo”, señaló José Ignacio Escobar, CEO de Colbún.

    De esta manera, Parque Arauco y Colbún consolidan una alianza que muestra cómo la colaboración entre uno de los principales operadores de infraestructura urbana del país y una de las empresas generadoras de energía renovable más relevantes de Chile puede acelerar la transición energética, generar valor compartido y contribuir activamente a los desafíos climáticos.

    Más sobre:Hub SustentabilidadParque AraucoColbúnDescarbonizaciónOperación SostenibleMedio AmbienteEnergía RenovableSostenibilidad

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