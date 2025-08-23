SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Sustentabilidad

Prevención o catástrofe: lo que Chile debe hacer hoy para enfrentar una próxima ola de incendios forestales

En el marco del Día Internacional de la Prevención de Incendios Forestales y un contexto en que la biodiversidad se ve amenazada por los incendios y las altas temperaturas, expertos advierten la importancia de abordar un trabajo colaborativo que fomente la resiliencia y la prevención.

Paulina ReyesPor 
Paulina Reyes
Incendios en Carcastillo, Navarra. Foto: Archivo.

El pasado 18 de agosto se conmemoró el “Día Internacional de la Prevención de Incendios Forestales”, fecha clave para visibilizar el desafío global que representan estas catástrofes medioambientales, en un contexto actual complejo marcado por un caluroso verano en el hemisferio norte que ha facilitado el desarrollo de incendios masivos en países como Canadá, Estados Unidos, Grecia y ahora último España. Una realidad que presagia una situación no muy lejana para la época estival en Chile. “La temporada que viene será muy compleja, con altas temperaturas, olas de calor y condiciones extremas”, asegura Ramón Figueroa, subgerente de Protección Incendios de Arauco. Además, explican desde la empresa forestal, la naturaleza de los incendios también ha cambiado. Aunque casi el 99% de ellos en Chile tiene origen humano, el cambio climático ha intensificado su comportamiento. Las temporadas se han vuelto más prolongadas y los eventos, más extremos.

Frente a este contexto, expertos advierten la urgencia de enfrentar la crisis con una estrategia clave que involucre la colaboración y la prevención.

Desde la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Andrés Benedetto, gerente de Protección contra Incendios Forestales, advierte que “la prevención de ellos en el país debe dejar de ser una acción reactiva y focalizada en infraestructuras, pasando de un rol secundario a ser parte estructural de las políticas públicas dirigidas al ámbito ambiental, estructural y de protección civil”.

En esa línea, insiste que la gestión no puede esperar a que ocurra la catástrofe. “La prevención es la única estrategia sostenible frente a incendios forestales cada vez más destructivos y frecuentes. Esto implica un cambio cultural profundo, una política pública con visión de largo plazo y un compromiso activo de toda la ciudadanía”.

Empresas y comunidades: aliados estratégicos

Pese al rol de los actores del sector público, la colaboración con las empresas forestales y las comunidades resulta vital entre los expertos. Desde Arauco sostienen que “el mejor incendio es el que nunca ocurre. Tenemos como foco proteger bosques, localidades rurales y zonas habitadas que históricamente se han visto afectadas”.

La empresa ha invertido en tecnología avanzada, como 160 cámaras 360° con inteligencia artificial para detectar humo, estaciones meteorológicas, aplicaciones móviles para brigadistas y una flota aérea especializada. Pero, más allá de la tecnología, destacan la acción comunitaria. “Un aporte clave del sector privado es la Red de Prevención Comunitaria (RPC), compuesta por casi 500 comités en 94 comunas, de los cuales Arauco apoya a 327. Son vecinos organizados en zonas de interfaz, que junto a municipios, empresas eléctricas y el sistema de protección civil ayudan a mantener cinturones de seguridad, alertar focos y sensibilizar a la población”.

En ese contexto, desde CONAF resaltan que “en todo ámbito el trabajo público-privado es esencial para avanzar como país. Sin duda esto toma un rol aún más trascendental cuando hablamos de prevención, mitigación y combate de incendios forestales”.

Por su parte, el Forest Stewardship Council® (FSC®), que reúne a empresas, gobiernos, organizaciones y comunidades en la protección de los bosques, aporta una visión concreta. Su directora ejecutiva en Chile, Regina Massai, explica que “la certificación FSC ayuda a prevenir los incendios porque obliga a las empresas forestales a ver de manera integral el territorio antes de trabajar en él. Esto significa evaluar los posibles impactos, identificar riesgos junto con las comunidades locales y establecer medidas concretas de control y prevención”.

La directora destacó, al igual que Arauco, el ejemplo de RPC. Esta articulación, impulsada por empresas certificadas FSC, se ha traducido en “una disminución sistemática de incendios, que solo en la última temporada significó una reducción del 16% respecto del período anterior”, explica Massai.

“No basta con acciones dispersas y sectoriales, es tarea de todos avanzar hacia un país más seguro y preparado en torno a los incendios forestales, incluyendo, a otros países de Latinoamérica y el mundo, trabajando mancomunadamente en pos de la protección territorial”, concluye CONAF.

Más sobre:Hub SustentabilidadIncendios forestalesCambio climático

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Qué es la corriente en chorro, el fenómeno que afectará a 4 regiones de Chile

Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

Presupuesto 2026, el gran desafío del ministro Nicolás Grau en Hacienda

Empresa de construcción modular Tecno Fast invertirá US$350 millones al 2029

Es tiempo de partir

Astara logra preacuerdo para asumir representación de Nissan en Chile y Perú

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

4.
“Chao préstamo al Estado” en pensiones, fin a las contribuciones y crecer a 4%: el programa económico de Kast

“Chao préstamo al Estado” en pensiones, fin a las contribuciones y crecer a 4%: el programa económico de Kast

5.
Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Tottenham por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Tottenham por TV y streaming

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso
Chile

Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Tras temporal de lluvias y nieve, la zona central espera tener su día más frío del año

¿El fin del activismo corporativo?
Negocios

¿El fin del activismo corporativo?

Presupuesto 2026, el gran desafío del ministro Nicolás Grau en Hacienda

Empresa de construcción modular Tecno Fast invertirá US$350 millones al 2029

Qué es la corriente en chorro, el fenómeno que afectará a 4 regiones de Chile
Tendencias

Qué es la corriente en chorro, el fenómeno que afectará a 4 regiones de Chile

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Gary Medel, a fondo: “El Claro Arena se asemeja mucho al estadio de la Roma; es de primer nivel”
El Deportivo

Gary Medel, a fondo: “El Claro Arena se asemeja mucho al estadio de la Roma; es de primer nivel”

Los dramáticos testimonios de tres hinchas de la U presentes en Avellaneda: “Fue una masacre, no había seguridad”

Loco final en Quillota: Limache salva el empate ante O’Higgins en un partido que tenía en el bolsillo

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo

“El cuerpo molestado como un avispero, hierve de ira”: el regreso de Gonzalo Millán con su diario de muerte

Amalia Kassai, actriz: “La Ola se mete en temas de los que hoy nadie quiere hablar mucho”

¿Ucrania partida en dos? Los nuevos escenarios de una negociación incierta
Mundo

¿Ucrania partida en dos? Los nuevos escenarios de una negociación incierta

Maduro y el Cartel de los Soles, el nuevo objetivo de Trump

Colombia anuncia una operación antiterrorista en Cali tras oleada de atentados en el país

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo