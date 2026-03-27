Fortalecer las leyes de eficiencia energética y copropiedad, y crear tarifas eléctricas flexibles: los ejes para acelerar la electromovilidad en Chile

El nuevo aumento en los precios de la bencina y el diésel, debido al conflicto en Medio Oriente y la amenaza sobre el Estrecho de Ormuz, instala con fuerza una pregunta que Chile venía postergando: cuán rápido puede reducir su dependencia de los combustibles fósiles. El fenómeno dejó en evidencia la vulnerabilidad estructural de un país que importa la mayor parte de la energía que consume para moverse.

En ese contexto, Sebastián Galarza, director ejecutivo del Centro de Movilidad Sostenible (CMS), planteó en Hub Sustentabilidad de radio Duna que esta crisis no es solo una mala noticia coyuntural, sino también una señal que obliga a mirar el largo plazo con mayor urgencia. “Hay oportunidades dentro de esta crisis para acelerar ciertos aspectos que ya vemos en nuestras ciudades”.

Sebastián Galarza, director ejecutivo Centro de Movilidad Sostenible

Además, Galarza indicó que Chile no parte desde cero. Destacó que el país ya es referente mundial en electrificación del transporte público, un proceso que comenzó hace varios años como política de Estado y que hoy muestra resultados concretos en la calle. “Hoy vemos muchos frutos, porque vemos que justamente al tener más de 4.000 buses recorriendo las calles de nuestra ciudad capital, estamos ahorrando justamente por las medidas recientemente tomadas alrededor de 258 millones de dólares anuales”, indicó.

La necesidad de electrificar y la traba del entorno

Para Galarza, el escenario actual puede empujar a muchos usuarios que estaban considerando comprar un auto eléctrico, principalmente por el alza de combustibles. Pero advierte que la principal barrera ya no es tecnológica ni si quiera de oferta de modelos, sino de condiciones habilitantes que permitan que esa decisión sea realmente viable. “Mucha gente que estaba en el margen de comprar un vehículo eléctrico, ahora con la situación actual se acelera el proceso, pero todavía hay muchas otras barreras que se tienen que superar para que esto se masifique”, sostuvo.

Entre ellas, menciona la infraestructura de carga y, sobre todo, las dificultades para instalar cargadores en edificios residenciales, una realidad crítica en ciudades como Santiago donde una parte importante de la población vive en departamentos. “El 60% de las comunas de Chile no tienen un cargador público, entonces todavía tenemos que trabajar mucho en cobertura para que justamente cualquier persona que tenga un auto eléctrico tenga la posibilidad de cargarlo”.

Por eso, por un lado, desde el Centro de Movilidad de Sostenibilidad, advierte que es clave generar las políticas públicas necesarias para fomentar esta industria. “Lo que trabajamos nosotros, es incrementar la oferta de vehículos a través de políticas como la ley de eficiencia energética, porque eso genera esa masa crítica para que exista un caso de negocios para la infraestructura de carga".

“Tenemos que destrabar la carga residencial, porque eso es crucial para una ciudad como Santiago, donde tenemos un alto porcentaje de la población que vive en departamentos”, agregó Galarza.

Experiencias internacionales

Durante la entrevista, Galarza mencionó diversos ejemplos y casos de éxito internacionales que muestran que la electrificación no es solo un camino para países ricos o desarrollados, sino también para economías como Chile, pero que han tomado decisiones regulatorias más rápidas y claras.

Habló de Noruega como el caso más avanzado, donde prácticamente solo se venden autos eléctricos, pero también puso el foco en países como Nepal, Filipinas y Tailandia, que han avanzado rápidamente pese a no pertenecer a los países desarrollados. “Tienes un país que tiene ingresos mucho menores que Chile y que ya está tomando ese camino”.

En políticas públicas, destacó principalmente el caso del Reino Unido y la ciudad de Londres, donde la electrificación se apoyó en medidas simples, claras y con fuerte foco en transporte público y taxis. “Han tomado políticas bastante simples para poder electrificar, muy entendibles para la población y donde también ha habido un foco muy grande en el transporte público, que creo que es muy notorio y es algo que quiero resaltar de Chile, porque deja muy claro dónde dejan las prioridades de empezar a electrificar en el transporte”.

Qué debería hacer el gobierno en sus primeros 100 días

Ya al final de la entrevista, Galarza dio tres recomendaciones prioritarias en las políticas públicas que podrían acelerar la electromovilidad en Chile sin requerir grandes reformas estructurales ni altos costos fiscales.

Primero, fortalecer la ley de eficiencia energética, porque eso impacta directamente en la oferta de vehículos que llegan al país y en que estos sean cada vez más eficientes y eléctricos. “Eso nos incrementa las oportunidades que tenemos de traer vehículos de menor costo y eléctricos”.

Segundo, crear tarifas eléctricas flexibles para vehículos eléctricos, aprovechando un problema poco visible pero muy relevante: el desperdicio de energía limpia en ciertos horarios del día. “Tenemos vertimientos de energía muy grandes en Chile, equivalente a poder utilizarla para más de 2 millones de hogares. Tenemos ahí una oportunidad muy grande de generar un incentivo para tarifas flexibles que permita cargar durante el día a menor costo”.

Y tercero, modificar la ley de copropiedad para facilitar la instalación de cargadores en edificios, un punto que aparece como el gran cuello de botella urbano. “Tenemos que trabajar en una modificación a la ley para que sea fácil instalar un cargador dentro de un edificio”.