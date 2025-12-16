Tomás Collados: “Glampi busca posicionarse como una interfaz inteligente entre la naturaleza y los viajeros”

En un contexto donde Chile destaca a nivel internacional por su riqueza natural y la era de la digitalización en auge, Glampi, la plataforma chilena de turismo de naturaleza acaba de lanzar un nuevo sitio web y anunció la incorporación de herramientas de inteligencia artificial (IA) para hacer más eficiente, rápido y personalizado el proceso de búsqueda y reserva de alojamientos y experiencias al aire libre.

La propuesta surge desde la idea de que la naturaleza no solo es un activo turístico de alto valor, sino también un aliado clave para el bienestar. “Así nació Glampi, con el objetivo de conectar a las personas y familias que necesitan naturaleza, ayudándoles con tecnología para hacer el proceso de reserva más fácil y visibilizar estas joyas que existen en Chile”, explican desde la empresa.

Hoy, la plataforma reúne desde carpas 100% equipadas —para quienes buscan acampar sin preocuparse del equipamiento— hasta refugios y lodges ubicados en entornos privilegiados como volcanes, lagos, ríos y parques nacionales, muchos de ellos desarrollados por comunidades locales.

IA para una búsqueda precisa y eficiente

El nuevo anuncio de Glampi es la integración gradual de inteligencia artificial directamente en su plataforma web, con bots diseñados para acompañar al usuario durante todo el proceso de planificación y reserva. Lejos de una adopción superficial, la empresa optó por identificar puntos críticos concretos donde la tecnología pudiera generar valor real.

“Nos hemos dado cuenta este año que uno de los principales desafíos para las startups no es usar IA por moda, sino identificar con precisión dónde genera valor concreto para el cliente”, señala Tomás Collados, fundador y CEO de Glampi. Al analizar el recorrido completo de una reserva, detectaron que solo el 20% se concretaba sin consultas previas. En el 80% restante, la pregunta inicial era siempre la misma: “¿Está disponible este destino en esta fecha?”.

Ese fue el principal dolor a resolver. “Hoy, ni siquiera herramientas como ChatGPT pueden responder esa pregunta, porque no tienen acceso a la disponibilidad en tiempo real de cada alojamiento. Glampi sí. Por eso estamos integrando la IA directamente sobre nuestra capa de inventario”, explica Collados.

Un buscador que se adapta al usuario

La nueva plataforma incorpora un buscador inteligente que considera variables como presupuesto, ubicación, tipo de alojamiento y preferencias del usuario. A esto se suman fotos, reviews, precios, disponibilidad y geolocalización, con el fin de facilitar decisiones informadas. Los bots estarán integrados tanto en la web como en canales de chat, permitiendo reservas directas, atención automática y asistencia personalizada.

“La idea es que este sistema de IA se pueda adaptar a cada persona, ofrecer fechas alternativas cuando no hay disponibilidad o proponer destinos similares que sí estén disponibles”, detallan desde la empresa de turismo.

Turismo sustentable y desarrollo local

Para Glampi, la innovación tecnológica está directamente ligada a una visión de turismo sustentable y de largo plazo. “Elegimos esta industria porque estamos convencidos que es clave el desarrollo económico y estratégico de Chile, especialmente en un momento en que el país ha sido recientemente reconocido con importantes premios internacionales en turismo aventura”, afirma Collados.

El fundador compara el escenario local con referentes como Costa Rica, que logró transformar su biodiversidad en un motor estructural de crecimiento. “El desafío ahora es convertir ese prestigio en desarrollo económico sostenible y de largo plazo”, sostiene.

En ese contexto, Glampi busca “posicionarse como una interfaz inteligente entre la naturaleza y los viajeros, facilitando un acceso más consciente, eficiente y sustentable a destinos únicos, y contribuyendo a que Chile dé el salto hacia una industria turística de clase mundial”, explica Collados.

Uno de los focos centrales del desarrollo de IA ha sido la confianza del usuario. “No queríamos crear un chatbot más, de esos que entregan un par de respuestas genéricas y donde el usuario termina pidiendo hablar con una persona”, destaca Collados. Por eso, la herramienta está diseñada no solo para cerrar reservas, sino también para entregar información contextual de mayor valor. “La IA funciona como un guía inteligente y confiable, que acompaña al viajero antes, durante y después de su viaje”, agrega su fundador.

En cuanto a las proyecciones a corto plazo, Glampi busca consolidar su asistente de IA como una herramienta confiable para planificar experiencias de naturaleza. En el mediano plazo, la ambición es convertirse en un metabuscador de naturaleza, integrando a los principales actores del turismo outdoor en una sola plataforma. Hoy, por ejemplo, ya colaboran con partners como Tur.com de Copec, además de diversos actores nacionales e internacionales.

A largo plazo, en cambio, la meta es escalar el modelo más allá de Chile y aportar al posicionamiento de Latinoamérica como un polo global de turismo aventura, outdoor y eco-lujo. Sus referentes son plataformas como Airbnb, Hipcamp y Glamping Hub, “adaptando sus aprendizajes a la realidad local”, concluye Collados.