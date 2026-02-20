World’s Edge y Xbox Game Studios han lanzado oficialmente The Last Chieftains, un nuevo DLC para Age of Empires II: Definitive Edition que, entre sus grandes novedades, pone al pueblo Mapuche en el centro del escenario global.

Ahora son los protagonistas de su propia campaña y elegibles junto a otras dos “civilizaciones” latinoamericanas: los Muiscas de los Andes colombianos y los Tupí de Brasil.

La campaña de Lautaro

Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

Según rezan las notas del parche The Last Chieftains, Age of Empires II da vida a las leyendas no contadas de “los más grandes héroes nativos de Sudamérica”.

Historias de individuos que “lucharon para asegurar la supervivencia de su pueblo frente a un mundo cambiante, surgidas gracias a los cascos pisoteadores y los cañones estruendosos de los conquistadores europeos”, aseguran.

El DLC propone tres nuevas campañas siguiendo los pasos de:

Lautaro (Mapuche)

Arariboia (Tupí)

Pacanchique (Muiscas)

“Tras la derrota del Imperio Inca y el saqueo de sus tesoros por parte de los Españoles, su mirada se dirige al sur, hacia las tierras Mapuche”, relata el posteo sobre la campaña del “toqui” del pueblo Mapuche.

“Al principio, la resistencia parece inútil. Los Mapuche son invadidos y muchos, incluido el joven guerrero Lautaro, son hechos prisioneros por los invasores”, añade.

Luego, describe: “Motivado por el asesinato de sus padres, Lautaro sobrevive un tiempo al servicio de España, estudiando sus extrañas armas y métodos de guerra. Pero una vez libre, los usa contra ellos. Aunque las probabilidades son sombrías, los Mapuche son un pueblo orgulloso y guerrero que luchará por sus tierras ancestrales hasta su último aliento”.

Las nuevas unidades de los Mapuche

The Last Chieftains incluye a dos piezas nuevas entre las unidades de combate exclusivas del pueblo Mapuche:

Kona

Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

La primera son los Kona, una poderosa pieza de caballería disponible para los Mapuche en el “Castillo” disponible en su cultura. Según su descripción en Age of Empires II, los Mapuche adaptaron rápidamente las tácticas de caballería de los invasores españoles, “utilizando a sus jóvenes guerreros de élite y voluntad firme para dominar la equitación y cambiar la situación a favor de los nativos”.

Adquirieron sus primeras monturas “mediante el botín de guerra y el robo”, pero con el tiempo comenzaron a criar sus propios caballos. Armados con largas lanzas y garrotes de madera o piedra, estos konas realizaban con frecuencia incursiones de malones.

Estos mortíferos ataques sorpresa, en que los mapuche atacaban y saqueaban campamentos y asentamientos españoles a caballo, tenían como objetivo obtener caballos, ganado, provisiones y cautivos. “Esta estrategia infundió miedo en los españoles, lo que hizo que la resistencia mapuche fuera extremadamente efectiva”, explica el videojuego.

En Age of Empires II, los Kona reflejan esta crueldad: son una unidad de caballería veloz que inflige daño creciente a los objetivos heridos y contrarresta eficazmente a las unidades de pólvora. Sin embargo, al carecer de mejoras de armadura de caballería, su función se centra en las incursiones y el control del mapa, lo que las hace vulnerables a las unidades cuerpo a cuerpo con armadura pesada.

Jinete de Bolas

Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

El Jinete de Bolas es un veloz guerrero Mapuche que lanza bolas desde su caballo, disponible en el “Campo de Tiro con Arco” a partir de la Era de los Castillos.

La boleadora, típicamente usada para cazar, es un arma arrojadiza sencilla que consiste en tres pesos unidos por una cuerda. Lanzada con fuerza, esta arma puede enredar las piernas del objetivo, dejándolo inmóvil y convirtiéndolo en una presa fácil.

Los Mapuche rápidamente combinaron esta herramienta de caza con sus nuevas habilidades ecuestres. Con poca armadura y rápidos movimientos, obtuvieron una gran ventaja para emboscar enemigos y atacar con rapidez. Debido a su bajo costo de fabricación y fácil transporte, muchos mapuche la usaron con eficacia, “ganándose el miedo de quienes se encontraban con ellos”.

En el juego, el Jinete de Bolas es una unidad de asalto móvil. Su ataque de boleadoras de corto alcance inflige daño adicional a las unidades montadas. Además, puede lanzar una bola más potente que ralentiza temporalmente a sus objetivos, consolidando su papel en tácticas de ataque relámpago.