SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    La expansión The Last Chieftains incluye nuevas unidades y mecánicas de la cultura precolombina centradas en la resistencia y el ataque relámpago. Acá el detalle de las nuevas piezas de combate para uno de los títulos de estrategia clave del mundo gamer.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    World’s Edge y Xbox Game Studios han lanzado oficialmente The Last Chieftains, un nuevo DLC para Age of Empires II: Definitive Edition que, entre sus grandes novedades, pone al pueblo Mapuche en el centro del escenario global.

    Ahora son los protagonistas de su propia campaña y elegibles junto a otras dos “civilizaciones” latinoamericanas: los Muiscas de los Andes colombianos y los Tupí de Brasil.

    La campaña de Lautaro

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    Según rezan las notas del parche The Last Chieftains, Age of Empires II da vida a las leyendas no contadas de “los más grandes héroes nativos de Sudamérica”.

    Historias de individuos que “lucharon para asegurar la supervivencia de su pueblo frente a un mundo cambiante, surgidas gracias a los cascos pisoteadores y los cañones estruendosos de los conquistadores europeos”, aseguran.

    El DLC propone tres nuevas campañas siguiendo los pasos de:

    • Lautaro (Mapuche)
    • Arariboia (Tupí)
    • Pacanchique (Muiscas)

    “Tras la derrota del Imperio Inca y el saqueo de sus tesoros por parte de los Españoles, su mirada se dirige al sur, hacia las tierras Mapuche”, relata el posteo sobre la campaña del “toqui” del pueblo Mapuche.

    “Al principio, la resistencia parece inútil. Los Mapuche son invadidos y muchos, incluido el joven guerrero Lautaro, son hechos prisioneros por los invasores”, añade.

    Luego, describe: “Motivado por el asesinato de sus padres, Lautaro sobrevive un tiempo al servicio de España, estudiando sus extrañas armas y métodos de guerra. Pero una vez libre, los usa contra ellos. Aunque las probabilidades son sombrías, los Mapuche son un pueblo orgulloso y guerrero que luchará por sus tierras ancestrales hasta su último aliento”.

    Las nuevas unidades de los Mapuche

    The Last Chieftains incluye a dos piezas nuevas entre las unidades de combate exclusivas del pueblo Mapuche:

    Kona

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    La primera son los Kona, una poderosa pieza de caballería disponible para los Mapuche en el “Castillo” disponible en su cultura. Según su descripción en Age of Empires II, los Mapuche adaptaron rápidamente las tácticas de caballería de los invasores españoles, “utilizando a sus jóvenes guerreros de élite y voluntad firme para dominar la equitación y cambiar la situación a favor de los nativos”.

    Adquirieron sus primeras monturas “mediante el botín de guerra y el robo”, pero con el tiempo comenzaron a criar sus propios caballos. Armados con largas lanzas y garrotes de madera o piedra, estos konas realizaban con frecuencia incursiones de malones.

    Estos mortíferos ataques sorpresa, en que los mapuche atacaban y saqueaban campamentos y asentamientos españoles a caballo, tenían como objetivo obtener caballos, ganado, provisiones y cautivos. “Esta estrategia infundió miedo en los españoles, lo que hizo que la resistencia mapuche fuera extremadamente efectiva”, explica el videojuego.

    En Age of Empires II, los Kona reflejan esta crueldad: son una unidad de caballería veloz que inflige daño creciente a los objetivos heridos y contrarresta eficazmente a las unidades de pólvora. Sin embargo, al carecer de mejoras de armadura de caballería, su función se centra en las incursiones y el control del mapa, lo que las hace vulnerables a las unidades cuerpo a cuerpo con armadura pesada.

    Jinete de Bolas

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    El Jinete de Bolas es un veloz guerrero Mapuche que lanza bolas desde su caballo, disponible en el “Campo de Tiro con Arco” a partir de la Era de los Castillos.

    La boleadora, típicamente usada para cazar, es un arma arrojadiza sencilla que consiste en tres pesos unidos por una cuerda. Lanzada con fuerza, esta arma puede enredar las piernas del objetivo, dejándolo inmóvil y convirtiéndolo en una presa fácil.

    Los Mapuche rápidamente combinaron esta herramienta de caza con sus nuevas habilidades ecuestres. Con poca armadura y rápidos movimientos, obtuvieron una gran ventaja para emboscar enemigos y atacar con rapidez. Debido a su bajo costo de fabricación y fácil transporte, muchos mapuche la usaron con eficacia, “ganándose el miedo de quienes se encontraban con ellos”.

    En el juego, el Jinete de Bolas es una unidad de asalto móvil. Su ataque de boleadoras de corto alcance inflige daño adicional a las unidades montadas. Además, puede lanzar una bola más potente que ralentiza temporalmente a sus objetivos, consolidando su papel en tácticas de ataque relámpago.

    Lee también:

    Más sobre:Age of EmpiresAge of Empires II: Definitive EditionThe Last ChieftainsVideojuegosMapucheLautaroMicrosoftXbox Game StudiosWorld's EdgeKonaJinete de BolasTecnologíaAge of Empires new contentMapuche unitsMapuche tacticsLautaro story

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ladrones chocaron en una casa: Carabineros detiene a dos sujetos e incauta armas tras robo de vehículo en El Bosque

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Los argentinos que llegan a Punta Arenas a comprar: “Pagamos una cuarta parte de lo que vale en Argentina”

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Trump ordena publicar archivos sobre vida extraterrestre después de que Obama afirmara creer en su existencia

    Lo más leído

    1.
    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 20 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 20 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    Ladrones chocaron en una casa: Carabineros detiene a dos sujetos e incauta armas tras robo de vehículo en El Bosque
    Chile

    Ladrones chocaron en una casa: Carabineros detiene a dos sujetos e incauta armas tras robo de vehículo en El Bosque

    Temblor hoy, viernes 20 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Kast instala concepto de “emergencia fiscal” y propone arbitraje técnico para transparentar cuentas del gobierno

    Dipres publica informe sobre cálculo de los ingresos estructurales del cobre en medio de polémica por déficit fiscal
    Negocios

    Dipres publica informe sobre cálculo de los ingresos estructurales del cobre en medio de polémica por déficit fiscal

    Cuatro de los mayores bancos en Chile enfrentarán negociaciones con sus sindicatos este año

    Fitch Ratings y clasificación de riesgo de Chile: “Es importante restaurar la credibilidad en la política fiscal”

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico
    Tendencias

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Los argentinos que llegan a Punta Arenas a comprar: “Pagamos una cuarta parte de lo que vale en Argentina”

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Lanús da el primer golpe ante el Flamengo de Erick Pulgar en la definición de la Recopa Sudamericana
    El Deportivo

    Lanús da el primer golpe ante el Flamengo de Erick Pulgar en la definición de la Recopa Sudamericana

    El suplicio de Carlos Palacios en Boca Juniors

    La medida de la FIFA contra Independiente que pone freno al fichaje de Maximiliano Gutiérrez

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7
    Tecnología

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic

    Muere el actor Eric Dane, recordado por su papel como Mark Sloan en Grey’s Anatomy
    Cultura y entretención

    Muere el actor Eric Dane, recordado por su papel como Mark Sloan en Grey’s Anatomy

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO

    Maite Alberdi y su filme sobre un embarazo fingido: “Este es mi documental más radical”

    Trump ordena publicar archivos sobre vida extraterrestre después de que Obama afirmara creer en su existencia
    Mundo

    Trump ordena publicar archivos sobre vida extraterrestre después de que Obama afirmara creer en su existencia

    La administración Trump amplía la capacidad del ICE para detener a refugiados legales en su último memorando

    La Cámara Baja argentina aprueba en general la reforma laboral de Javier Milei

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder
    Paula

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder

    Niñez en Chile: avances, brechas y tensiones que dejó el 2025

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?