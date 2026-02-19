SUSCRÍBETE
    Tecnología

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    La espera terminó para los fanáticos chilenos de los juegos de estrategia. La nueva expansión del clásico de Microsoft, The Last Chieftains, finalmente eleva al pueblo araucano de un asentamiento menor a una facción completa, liderada por Lautaro y con mecánicas centradas en la resistencia y el ataque relámpago.

    Alejandro Jofré 
    Alejandro Jofré
    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Durante años, los jugadores chilenos de la saga Age of Empires tuvieron que conformarse con una representación limitada. Si bien podíamos aliar nuestras colonias con los asentamientos nativos Mapuche para obtener algunas unidades auxiliares, siempre quedó esa espina clavada.

    Esa deuda histórica del Real Time Strategy (RTS) se acaba de saldar esta semana. World’s Edge y Xbox Game Studios han lanzado oficialmente The Last Chieftains, el nuevo DLC para Age of Empires II: Definitive Edition que, entre sus grandes novedades, pone a “la civilización” Mapuche en el centro del escenario mundial.

    Ahora son los protagonistas de su propia campaña y elegibles entre civilizaciones como los Francos, Godos, Tártaros o Bohemios, por nombrar algunos.

    De la Araucanía para el mundo

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Según las notas del parche publicadas en el sitio oficial, la inclusión de los Mapuche no es un simple “reskin” de otras civilizaciones nativas americanas. Los desarrolladores han trabajado con consultores históricos para plasmar una identidad de juego que refleja la Guerra de Arauco.

    Tras presenciar la destrucción de su aldea, el joven guerrero Lautaro jura vengarse del conquistador español Pedro de Valdivia. ¿Podrá Lautaro cambiar el destino de su pueblo dominando las tácticas españolas?

    The Last Chieftains

    Mientras que otras facciones dependen de la artillería pesada o la caballería blindada, los Mapuche en The Last Chieftains se especializan en la guerra de guerrillas y la movilidad.

    Un hito de representación

    La llegada de los Mapuche a un gigante como Age of Empires marca un hito en la representación de pueblos originarios latinoamericanos en los videojuegos, sumándose a los Incas y Aztecas, pero con una distinción clave: es la única civilización en el juego que históricamente nunca fue conquistada por la corona española durante el periodo colonial.

    El DLC The Last Chieftains también incluye nuevos conflictos históricos, permitiendo a los jugadores recrear la Guerra de Arauco, un escenario que promete ser uno de los desafíos defensivos más complejos del título, además de sumar a los Muiscas de los Andes colombianos y Tupí de Brasil.

    “Sumérgete en la Sudamérica medieval”, invita la expansión que ya está disponible para descarga en Steam y Microsoft Store. Es hora de volver a instalar el juego, juntar madera y oro, y demostrar estrategia desde el sur del mundo.

