Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

El tablero de los videojuegos ya no es el mismo que conocíamos hace un par de años.

Si antes la conversación se centraba casi exclusivamente en la potencia bruta de una tarjeta gráfica o en el lanzamiento de una secuela esperada, hoy el foco se ha desplazado hacia las tripas del sistema: la infraestructura, la ética de los datos y una inteligencia artificial que dejó de ser una promesa para convertirse en el motor de la industria.

Así lo establece “A Jugar”, el más reciente reporte de tendencias de Globant para este 2026, que dibuja un panorama donde la innovación tecnológica y la responsabilidad social son, por fin, inseparables.

Con un mercado que proyecta ingresos por 189 mil millones de dólares este año, la industria está creciendo y mutando.

Aquí desglosamos los cinco ejes que están redefiniendo nuestra forma de jugar.

1. ¿Adiós a las consolas?

Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: IA, el fin de la consola fija y menos estrenos pero con mayor profundidad

La dependencia de una consola fija en el living está en retirada.

Según el informe, el ascenso del juego portátil y la optimización para la nube es la tendencia dominante.

Más allá del hardware, sería un asunto de continuidad: empezar una partida en el transporte público y terminarla en el sillón de la casa sin fricciones.

Según Globant, el acceso fluido es el nuevo lujo.

2. IA: del “hype” a la sala de máquinas

Ya no es un experimento. El 97% de los desarrolladores ya utiliza Inteligencia Artificial para acelerar la creación de assets, localización y procesos de playtesting.

Pero el reporte de Globant es enfático: la IA no reemplaza al creativo, sino que actúa como un aliado que permite a los estudios -especialmente a los más pequeños- alcanzar niveles de producción “blockbuster” que antes eran impensables.

3. Menos estrenos, más profundidad

Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: IA, el fin de la consola fija y menos estrenos pero con mayor profundidad

El crecimiento de la industria ya no depende únicamente de cazar nuevos usuarios cada mes.

La tendencia ahora es el engagement profundo. Las empresas están priorizando la retención a través de servicios en vivo, expansiones y remasterizaciones de franquicias históricas.

En un verdadero océano de contenido infinito, los jugadores prefieren quedarse donde ya se sienten como en casa.

4. El jugador como co-desarrollador

Olviden los comerciales de televisión o los banners en sitios web. El descubrimiento de juegos hoy ocurre en TikTok, YouTube y Twitch.

Pero el cambio es todavía más profundo: el contenido generado por usuarios (UGC) ha convertido a los jugadores en creadores monetizados.

El ecosistema ahora es una calle de doble vía donde la comunidad influye directamente en el diseño del juego.

5. La era de la regulación y la confianza

También hay política. Los gobiernos están poniendo la lupa sobre los loot boxes y la falta de transparencia en algoritmos de IA.

La industria enfrenta una presión regulatoria sin precedentes para proteger la salud mental y la privacidad de los jugadores.

La ética, según Globant, será el factor que determine quién sobrevive en el largo plazo.

“Las grandes adquisiciones de 2025 redefinirán el panorama competitivo durante la próxima década”, dice Kevin Janzen, CEO del Gaming & EdTech AI Studio en Globant.

Para el ejecutivo, el éxito en 2026 dependerá de una integración responsable de la IA y de entender que “la innovación y la integridad son inseparables”.