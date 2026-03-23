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    Samsung Art Store sella alianza con San Francisco Museum of Modern Art

    La alianza promete llevar obras de maestros de la pintura modernos, como Pollock, Mondrian y Matisse, a los hogares de todo el mundo.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Samsung Art Store sella alianza con San Francisco Museum of Modern Art

    Por un buen tiempo, el televisor apagado fue exactamente eso: un rectángulo negro que reinaba en el centro del living o algún estar. Una especie de monolito doméstico que solo cobraba vida cuando alguien encontraba el control remoto.

    Sin embargo, en los últimos años, la intersección entre tecnología y consumo cultural ha estado empujando una idea distinta: ¿qué pasa si esa pantalla no se apaga, sino que muta?

    Esa es la premisa que ha estado trabajando Samsung con su Art Store, un servicio de suscripción que transforma sus televisores -especialmente la línea The Frame- en galerías digitales.

    Esta semana, la iniciativa sumó un hito que no es menor para los consumidores de arte y tecnología: una alianza oficial con el San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA), con un catálogo que alberga buena parte de la historia visual del siglo XX.

    En concreto, el acuerdo toma 34 obras maestras y las pone a disposición en las pantallas de los hogares con televisores Samsung.

    Los nombres en la pantalla

    Samsung Art Store sella alianza con San Francisco Museum of Modern Art

    La selección con la que debuta el SFMOMA en la Art Store es una muestra representativa de los pesos pesados del arte moderno.

    Entre las piezas que ahora se pueden proyectar en el living figuran clásicos indiscutidos como La mujer del sombrero (1905) del maestro del fauvismo Henri Matisse, la imponente Guardianes del secreto (1943) de Jackson Pollock, y la siempre magnética El florista (1935) de Diego Rivera.

    A ellos se suman obras de Piet Mondrian, además de introducir por primera vez en la plataforma a artistas como Robert Rauschenberg y Wayne Thiebaud, cuyos trabajos exploraron y redefinieron la estética estadounidense de posguerra.

    Para Christopher Bedford, director de la Helen and Charles Schwab Foundation del SFMOMA, la lectura de este acuerdo es clara: es una forma pragmática de sortear las limitaciones geográficas.

    “Esta colaboración abre un nuevo y emocionante capítulo en la forma en que cumplimos nuestra misión de conectar a las personas con el arte moderno y contemporáneo. Nos complace que quienes no pueden visitar el SFMOMA en persona puedan ahora experimentar estas obras a través de tecnología innovadora”, dice en un comunicado.

    Arte para todos

    Samsung Art Store sella alianza con San Francisco Museum of Modern Art

    Desde el lado de la firma coreana, la jugada engrosa una biblioteca que ya es robusta. Con más de 80 colaboraciones previas, Samsung Art Store cuenta con un catálogo que incluye a instituciones tan prestigiosas como el MoMA, el Musée d’Orsay y el MET.

    Heeyeong Ahn, vicepresidente del negocio de Visual Display de Samsung Electronics, apuntó que la idea es “maximizar la riqueza de la experiencia” en el hogar. Y en el fondo, de eso se trata. Más allá del dispositivo físico, lo interesante del fenómeno es cómo cambia nuestra relación cotidiana con la imagen.

    Tener un Matisse o un Pollock reproduciéndose en el living de la casa en Providencia, Santiago o cualquier parte del mundo no reemplaza la experiencia de pararse frente al lienzo original en San Francisco, con toda su textura y escala real. Nadie está diciendo eso. Pero sí ofrece una alternativa legítima a la omnipresencia de la pantalla en negro, permitiendo que el arte moderno se convierta en parte del paisaje diario y no solo en un evento reservado para las visitas al museo.

    Lee también:

    Más sobre:SamsungSFMoMASamsung Art StoreSan Francisco Museum of Modern ArtSan FranciscoArtePinturaArtes visualesTelevisoresThe FrameThe Frame ProHenri MatisseJackson PollockDiego RiveraPiet MondrianRobert RauschenbergWayne ThiebaudTecnologíasuscripción de arte

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