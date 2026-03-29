SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    2 formas simples para mejorar tu desayuno: te dará más energía, pero también ayudará a mantener o bajar de peso

    ¿Desayunas poco y cenas mucho? Para muchas personas esto es una rutina diaria, pero la ciencia demostró que esto no es lo ideal para la salud. Un estudio reciente encontró que transformar el desayuno en la comida más abundante del día tiene beneficios para el cuerpo.

    Por 
    Constanza Llefi
    2 formas simples para mejorar tu desayuno: te dará más energía, pero también ayudará a mantener o bajar de peso

    Los expertos dicen que el desayuno es la comida más importante del día y que no se debería saltar. Sin embargo, no se trata solamente de comer en las mañanas, sino también de qué comer y en cuánta cantidad.

    Un reciente estudio realizado por profesionales de la Universidad de Cambridge descubrió que comer desayunos abundantes tiene efectos positivos en la salud intestinal y en el control del apetito.

    Sin embargo, en muchos países desarrollados el orden en el que las personas consumen las calorías dentro sus tres comidas está al revés, es decir, muchos suelen comer una cena abundante y un desayuno ligero, según lo demostró otra investigación de la misma universidad hace años atrás.

    Un análisis reciente publicado en el British Journal of Nutrition reveló los beneficios específicos de consumir desayunos contundentes. También, entregó las claves de cuáles son los nutrientes que la primera comida del día debería contener para beneficiar a nuestro cuerpo, mejorar la salud e incluso perder peso.

    1- La primera clave para tener un buen desayuno: la combinación de fibra + proteína

    El estudio demostró que tanto las dietas abundantes en proteína y en fibra tienen beneficios: el primero ayuda a generar mayor saciedad, es decir que ayuda a tener menos hambre. El segundo está relacionado con la pérdida de peso en personas con sobrepeso u obesidad.

    2 formas simples para mejorar tu desayuno: te dará más energía, pero también ayudará a mantener o bajar de peso

    Según la autora del estudio, fue un fenómeno interesante de observar, sobre todo al tener en cuenta que la gran mayoría de la personas que viven en países desarrollados, están lejos de cumplir con la recomendación de consumir 30 gramos de fibra diarios.

    Además, la combinación mejoró el microbioma intestinal de los participantes de la investigación. Esto se relaciona con una mejor salud intestinal y metabólica.

    Según un artículo publicado en The Washington Post, estos hallazgos se suman a un conjunto creciente de investigaciones conocidas como crononutrición, que se encarga de estudiar la forma en la que los horarios en los que consumimos comida y las cantidades de las porciones afectan la salud.

    Algunas ideas de desayunos ricos tanto en fibra como en proteínas son;

    • Tostadas integrales (fibra) con jamón o huevo (proteína)
    • Yogurt (proteína) con avena, semillas, fruta o cereales integrales (fibra)
    • Galletas saladas con hummus (este alimento es rico en ambos nutrientes al mismo tiempo)
    2 formas simples para mejorar tu desayuno: te dará más energía, pero también ayudará a mantener o bajar de peso

    2- Ajustar las comidas acorde al reloj biológico

    Todos tenemos un reloj biológico o ciclo circadiano: un sistema interno del cerebro, que dura 24 horas y que regula las funciones vitales del sueño, el hambre, la temperatura y las hormonas.

    2 formas simples para mejorar tu desayuno: te dará más energía, pero también ayudará a mantener o bajar de peso

    Por lo tanto, si una persona comienza sus días temprano por la mañana, lo recomendable sería hacer de la comida más abundante del día el desayuno.

    Nuestros cuerpos están preparados para digerir los alimentos temprano en el día, sin embargo, en la noche las capacidades metabólicas se encuentran “relajadas”, ya que el cerebro y el resto del cuerpo se prepara para dormir.

    La evidencia demuestra que la capacidad del cuerpo humano para regular los niveles de azúcar en sangre alcanzan su punto más alto en las mañanas, y este disminuye de manera progresiva a lo largo del día.

    2 formas simples para mejorar tu desayuno: te dará más energía, pero también ayudará a mantener o bajar de peso

    Al mismo tiempo, los científicos han descubierto que el control de glucosa se ve afectado directamente por la secreción de melatonina (la“hormona del sueño”) que se produce naturalmente en las noches para indicarle al cerebro que es hora de dormir.

    Además de este proceso biológico, existe aún más evidencia respecto a los beneficios de consumir la mayor cantidad de calorías en la mañana. Por ejemplo, los científicos descubrieron que las mujeres que consumían regularmente desayunos abundantes y cenas más ligeras perdían más peso, experimentaban menos hambre y redujeron la circunferencia de su cintura.

    En términos de salud, tuvieron mejoras significativas en sus niveles de azúcar en sangre e insulina.

    Los resultados del estudio arrojaron que las personas que hicieron cambios en sus dietas para que sus desayunos sean más abundantes y ricos en fibra, llegaron a perder hasta 5 kilos. Quienes priorizaron aumentar la ingesta de proteínas en el desayuno, también perdieron peso, aunque ligeramente menos (3,9 kilos).

    2 formas simples para mejorar tu desayuno: te dará más energía, pero también ayudará a mantener o bajar de peso

    Los investigadores también analizaron muestras de heces para determinar el efecto de las dietas en la salud intestinal y descubrieron que con la dieta alta en fibra, los participantes presentaban mayor diversidad microbiana, lo cual es beneficios para la salud metabólica, ya que reduce la inflamación y previene el cáncer de colón.

    La autora del estudio afirmó que la decisión de si aumentar más la proteína o la fibra depende de las necesidades de cada persona: si una persona quiere reducir sus antojos a lo largo del día o sentir menos hambre, la proteína es la mejor opción. Por otro lado, si la salud metabólica es la prioridad, es más recomendable aumentar la fibra.

    Cabe recalcar que ambos nutrientes son necesarios para una alimentación saludable, y lo ideal es consumirlos en conjunto para aprovechar al máximo los beneficios.

    Lee también:

    Más sobre:SaludVida sanaBienestarCienciaInvestigaciónEstudioAlimentaciónMedicinaDesayunoFibraProteína

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Irán asegura haber destruido un avión centinela E-3 de EE.UU. por primera vez desde el inicio de la guerra

    Los hutíes aseguran haber lanzado un segundo ataque contra el sur de Israel

    Quiroz, el mariscal de Kast

    El mercado de los combustibles: cómo opera, quiénes participan y cuánto ganan

    Presidenta del Banco Central y alza de combustibles: “Vamos a actuar oportunamente para el control de la inflación”

    Lo más leído

    1.
    La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia

    La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Temblor hoy, domingo 29 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 29 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: Domingo 29 de marzo

    Lo que tienes que saber: Domingo 29 de marzo

    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Perú por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Perú por el amistoso internacional

    Temblor hoy, domingo 29 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, domingo 29 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: Domingo 29 de marzo

    La semana en que se fracturó la relación Steinert–PDI: un oficio, remoción y el silencio de Cerna

    Quiroz, el mariscal de Kast
    Negocios

    Quiroz, el mariscal de Kast

    El mercado de los combustibles: cómo opera, quiénes participan y cuánto ganan

    Presidenta del Banco Central y alza de combustibles: “Vamos a actuar oportunamente para el control de la inflación”

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia
    Tendencias

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    2 formas simples para mejorar tu desayuno: te dará más energía, pero también ayudará a mantener o bajar de peso

    ¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades

    Ronald Fuentes vuelve a cargar contra el plantel de Unión Española tras la derrota ante San Marcos: “No hicimos nada”
    El Deportivo

    Ronald Fuentes vuelve a cargar contra el plantel de Unión Española tras la derrota ante San Marcos: “No hicimos nada”

    Mario Rebollo, exayudante de Tabárez en la Celeste: “Viendo algunas cosas de Bielsa, creo que los años pasan para todos”

    La Roja de los US$ 100 millones

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular
    Tecnología

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Tech World 2026 presenta la inteligencia artificial híbrida de Lenovo en Chile

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    Bayly’s en las rocas: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Bayly’s en las rocas: un relato de Jaime Bayly

    Daredevil según su dupla central: “Nos hemos convertido en un gran equipo para darles a los fans lo que quieren”

    Isabel Allende: “Los del Boom eran un club cerrado, todos hombres y las mujeres no participábamos para nada”

    Irán asegura haber destruido un avión centinela E-3 de EE.UU. por primera vez desde el inicio de la guerra
    Mundo

    Irán asegura haber destruido un avión centinela E-3 de EE.UU. por primera vez desde el inicio de la guerra

    Los hutíes aseguran haber lanzado un segundo ataque contra el sur de Israel

    Emanuele Coccia, filósofo: “El problema de la casa no es la geometría, es cómo dar forma a la felicidad compartida”

    Dentro de una consulta de sexo tántrico
    Paula

    Dentro de una consulta de sexo tántrico

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”

    Reporte de Inclusividad de Tallas de Vogue Business: el retorno de la talla 0